Les capteurs magnétiques TMR MDT séduisent par leur fiabilité exceptionnelle

Les capteurs magnétiques TMR prennent une nouvelle dimension grâce à MDT. Lors du salon Electronica Shanghai 2026, la société présente sa gamme complète de produits innovants. Cette actualité intéresse aussi bien les industries que les passionnés d’électronique grand public. Découvrons les points forts de cette révolution technologique.

Les innovations de MDT dans les capteurs magnétiques TMR et AMR

MDT affiche sa maîtrise des technologies TMR et AMR avec des capteurs adaptés à de multiples applications. On retrouve notamment :

Le capteur AMR4020VD pensé pour la mesure précise sur règles magnétiques linéaires et rotatives.

pensé pour la mesure précise sur règles magnétiques linéaires et rotatives. Le TMR2615 , idéal pour les manettes et claviers de jeux, toutefois aussi utile dans l’automatisation.

, idéal pour les manettes et claviers de jeux, toutefois aussi utile dans l’automatisation. Des capteurs TMR destinés à l’ autofocus (AF) et à la stabilisation optique (OIS) des caméras de smartphones.

et à la des caméras de smartphones. Un magnétomètre analogique haute fréquence, le HFM2905 , mesurant jusqu’à 1,6 MHz.

, mesurant jusqu’à 1,6 MHz. Le capteur d’angle TMR 3111TMR spécialement conçu pour la robotique humanoïde.

spécialement conçu pour la robotique humanoïde. Des capteurs TMR ultra-basse consommation pour dispositifs de suivi du glucose (CGM).

Tous ces produits illustrent la diversité et la précision de la gamme MDT.

Une gamme complète dédiée à l’industrie et à l’électronique grand public

Grâce à son portefeuille, MDT répond aux besoins variés de la robotique, des jeux vidéo ou de l’automobile, mais aussi des objets connectés (IoT), des équipements industriels et des dispositifs médicaux intelligents. Cette polyvalence permet à l’entreprise de s’imposer sur plusieurs marchés stratégiques en pleine croissance. Les capteurs TMR et AMR développés par MDT trouvent ainsi leur place aussi bien dans les systèmes de haute précision que dans les produits du quotidien, où fiabilité et performance sont essentielles.

Les atouts de la fabrication intégrée par MDT pour la fiabilité

MDT se démarque également par sa fabrication intégrée verticalement. L’entreprise contrôle toute la chaîne, du développement à la production. Cela assure une qualité constante et un approvisionnement stable, même pour les fortes demandes. MDT minimise ainsi les risques liés à l’externalisation. Cela rassure les partenaires industriels et leur ouvre de nouvelles perspectives de croissance.

Pour conclure, MDT s’impose comme un acteur innovant sur le marché des capteurs magnétiques TMR. Sa gamme variée et performante vise les besoins technologiques actuels et futurs. Avec sa production intégrée, MDT offre à ses clients fiabilité, flexibilité et innovation. Rendez-vous sur leur site officiel ou lors du salon Electronica Shanghai pour découvrir l’étendue de leur expertise.

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