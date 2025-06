L’IA vocale multimodale offre une expérience client exceptionnelle

L’IA vocale multimodale fait irruption dans les entreprises. Rasa présente sa toute nouvelle solution lors de la Customer Contact Week de Las Vegas. Éliminant les limites traditionnelles, cette plateforme promet de transformer la relation client. Les entreprises vont enfin pouvoir optimiser leurs interactions vocales de manière efficace et humaine.

Une nouvelle génération d’IA vocale multimodale pour les entreprises

Rasa lance une IA vocale qui dépasse la simple transcription. Elle associe la logique structurée à l’entrée multimodale. Cela permet de comprendre et d’agir en temps réel, sans les retards liés à la conversion de la parole en texte. C’est une première étape majeure vers une automatisation fluide et naturelle de la voix. Désormais, chaque échange gagne en rapidité et en précision.

Avec Rasa Voice, le système comprend votre intention dès le premier mot. Plus besoin d’attendre la transcription complète. Plusieurs avantages se distinguent :

Réduction des délais d’exécution

Meilleure interprétation du ton et de l’émotion

Des échanges plus humains et naturels

Alignement précis entre les mots et les actions du système

Rasa Voice s’appuie sur le cadre CALM, combinant la puissance des grands modèles de langage à une fiabilité professionnelle. Cela garantit des interactions fluides et sécurisées pour chaque entreprise.

Les avantages concrets de l’IA vocale pour la relation client

Cette technologie vocale apporte des bénéfices immédiats pour les entreprises exigeantes. Elle offre :

Plus de rapidité dans la gestion des demandes Une expérience client enrichie et personnalisée Des solutions adaptées à chaque domaine d’activité Un contrôle total sur la sécurité des données

Des grands comptes, comme le Groupe IMA et Swisscom, ont déjà choisi Rasa Voice. Ils témoignent de ses atouts pour automatiser le service client tout en maintenant une qualité irréprochable.

Pour conclure, l’IA vocale multimodale de Rasa marque un tournant pour les entreprises. Elle promet des interactions plus fluides, fiables et humaines. Rasa s’impose ainsi comme un partenaire clé pour engager durablement les clients et faire évoluer l’automatisation.

Lisez notre dernier article tech : Lexon et Jeff Koons – L’alliance audacieuse : vibrez avec le design iconique et l’innovation