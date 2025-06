Pegatron serveurs IA : des innovations puissantes pour l’avenir

Pegatron dévoile ses nouveaux serveurs optimisés pour l’IA à la GTC Paris 2025. Construits sur les architectures NVIDIA les plus récentes, ces systèmes promettent d’accélérer la transformation numérique dans l’univers de l’intelligence artificielle. Découvrez les points forts de ces innovations et leur valeur pour les centres de données modernes.

Les nouvelles solutions serveurs IA de Pegatron à la GTC Paris

Présentées à la GTC Paris, les solutions serveurs IA Pegatron reposent sur l’architecture NVIDIA Blackwell. Le serveur phare, le RA4802-72N2, intègre 72 GPU Blackwell Ultra et 36 CPU Grace. Il offre une puissance exceptionnelle pour la formation et le déploiement de l’IA. Grâce à ces performances, il devient possible de multiplier par 50 la production dans les usines IA. Pegatron répond ainsi aux besoins croissants des entreprises en matière d’IA.

Innovations en refroidissement pour les serveurs IA Pegatron

Pour garantir stabilité et efficacité, Pegatron mise sur un refroidissement innovant. Le système interne CDU délivre une capacité de 310 kW avec des pompes redondantes. De plus, la gamme propose des solutions en refroidissement liquide ou à air, selon les besoins des clients. Par exemple, l’AS208-2A1 couple refroidissement liquide et NVIDIA HGX B300. Pour ceux préférant l’air, un serveur GPU 8U conserve la performance tout en assurant la flexibilité.

Serveurs RTX PRO : performances et flexibilité d’entreprise

Avec l’AS400-2A1 RTX PRO, Pegatron propose une plateforme puissante taillée pour l’entreprise. Ce serveur embarque 8 GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition et deux CPU AMD EPYC. Il répond à toutes les charges de travail : IA d’entreprise, multimodalité, graphismes, conception, et analytique avancée. Les cartes de commutation NVIDIA MGX PCIe et ConnectX-8 SuperNIC assurent une connexion ultra-haut débit à 800 Go/s. Cela améliore la rapidité, l’efficacité énergétique et réduit les coûts.

En conclusion, les serveurs IA Pegatron dévoilés à la GTC Paris 2025 ouvrent de nouvelles perspectives pour les entreprises. Fiabilité, performance, modularité et innovations de refroidissement font de ces serveurs un choix adapté à l’avenir de l’intelligence artificielle. Les solutions proposées accompagnent ainsi la transformation des centres de données vers plus de puissance et d’efficacité.

Lisez notre dernier article tech : Lexon et Jeff Koons – L’alliance audacieuse : vibrez avec le design iconique et l’innovation