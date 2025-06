GIGABYTE PC IA : une avancée impressionnante pour 2025

GIGABYTE élargit sa gamme de PC IA pour 2025 et dévoile deux nouveaux modèles : l’AERO X16 et le GAMING A16. Cette annonce apporte des solutions innovantes tant pour les joueurs que pour les créateurs ou étudiants. Ces ordinateurs promettent une expérience immersive, une autonomie longue durée et une intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Les nouvelles fonctionnalités IA des PC GIGABYTE AERO X16 et GAMING A16

Les nouveaux PC IA GIGABYTE intègrent la puissante carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070. Ils sont équipés d’un agent IA exclusif GiMATE. Cette solution permet un contrôle intelligent du système via la commande vocale « Appuyez et parlez ». Les utilisateurs profitent ainsi de réglages automatiques et d’outils avancés de confidentialité. La compatibilité avec les microservices NVIDIA NIM permet de créer des agents d’IA personnels et d’optimiser, chaque jour, ses propres flux de travail.

Performances et innovations technologiques embarquées des modèles 2025

Les AERO X16 et GAMING A16 sont conçus pour offrir des performances accélérées grâce à l’architecture Blackwell et la technologie DLSS 4 signée NVIDIA. Leur autonomie atteint jusqu’à 14 heures. Ils disposent d’une charge rapide PD 3.0 et du système sonore immersif Dolby Atmos. Le modèle AERO X16 prend en charge jusqu’à 85 W de puissance graphique, et le GAMING A16 jusqu’à 80 W. Les ordinateurs bénéficient aussi d’un système de refroidissement WINDFORCE avancé pour garantir des performances silencieuses.

Design et ergonomie au service de la mobilité et de la créativité

Le GIGABYTE AERO X16 cible les créateurs nomades et les utilisateurs exigeant une grande mobilité. Avec 1,9 kg sur la balance et 16,75 mm d’épaisseur, il reste discret mais performant. Son écran WQXGA de 16 pouces validé Pantone® offre une qualité d’affichage exceptionnelle. Le GAMING A16, de 2,2 kg, dispose d’une charnière souple à 180° et d’un écran 165 Hz pour des images fluides. Les deux modèles sont équipés d’un clavier Golden Curvature confortable, conçu pour une utilisation prolongée.

GIGABYTE complète ainsi sa gamme de PC IA avec les modèles AERO X16 et GAMING A16, ajoutés aux AORUS MASTER 18 et 16. Ces nouveaux ordinateurs répondent aux besoins d’une clientèle variée, de la création à la performance ludique. Avec leurs innovations IA, leur robustesse et leur autonomie, ils s’imposent comme des choix incontournables pour les utilisateurs modernes en quête de puissance et de mobilité.

