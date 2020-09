Les Croods 2 : la bande-annonce dévoile une nouvelle ère

En 2013 était sorti le film d’animation Les Croods. Produit par DreamWorks Animation, le film nous emmenait dans la préhistoire. Nous y suivons l’histoire d’une famille dont le père a régi un principe simple et clair : est dangereux tout ce qui est inconnu. Mais le jour où la caverne où ils vivent est détruite, cette famille, contrainte d’abandonner son confort, va devoir s’adapter. C’est désormais le vrai monde qui les attend et qu’ils vont devoir affronter pour survivre…

Le film est co-réalisé par Kirk DeMicco et Chris Sanders. Pour ce dernier, il s’agissait de sa seconde réalisation chez DreamWorks après Dragons, qu’il a co-réalisé avec Dean DeBlois. Ce duo avait signé auparavant Lilo et Stitch chez Disney.

Avec 587 millions de dollars engrangés pour un budget de 135 millions, le film a été un succès commercial. Succès qui a mis DreamWorks en confiance pour imaginer une suite. Le film a également eu droit à une préquelle en dessin animé intitulée Les Croods : Origines et disponible sur Netflix.

Dans cette suite, nous retrouvons la famille Croods en quête d’un nouvel habitat. Ils découvrent un petit coin de paradis… où une famille a déjà élu domicile, la famille Betterman, bien plus évoluée que les Croods. Excepté pour le père, tous les membres sont fascinés par cette nouvelle vie. Mais ils vont devoir y renoncer car de nouvelles menaces attendent les Croods, ainsi que les Betterman.

Découvrez la bande-annonce de cette suite dès maintenant :

Nous retrouverons le casting original du premier film, composé de Emma Stone, Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Catherine Keener et Clark Duke. Des nouveaux venus seront de la partie, à savoir Peter Dinklage (Game of Thrones), Leslie Mann (actrice fétiche de Judd Apatow) et Kelly Marie Tran (Star Wars VIII). Dinklage et Mann interpréteront les deux parents Betterman, Phil et Hope, tandis que Kelly Marie Tran interprétera leur fille Dawn.

Au casting vocal, nous retrouverons Antoine de Caunes et sa fille Emma.

Le film sortira le 25 novembre prochain aux États-Unis et le 2 décembre en France.