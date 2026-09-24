L’Éther – Tome 1 : Papayou nous entraîne dans une nouvelle grande saga de fantasy

Les amateurs de fantasy vont pouvoir découvrir un nouvel univers particulièrement ambitieux avec L’Éther – Tome 1 : Au dernier jour de l’enfance. Imaginée et dessinée par Papayou, cette nouvelle série éditée par Morgen arrivera en librairie le 30 septembre 2026. Un premier volume de 176 pages qui pose les bases d’une aventure initiatique où l’amitié, la perte de l’innocence et un mystérieux pouvoir occupent une place centrale.

L’Éther, une aventure qui commence par trois enfants

Au cœur de cette nouvelle saga, nous découvrons Grulter, Ulla et Agell, trois enfants liés par une amitié qui semble indestructible. Ils partagent leurs rêves d’aventures héroïques, malgré des vies déjà marquées par les épreuves. Ulla et Agell sont orphelins, tandis que Grulter vit seul avec son père. Leur quotidien bascule lorsque ce dernier rejoint une équipe de volontaires chargée de défendre le village de Bréven contre une créature responsable de plusieurs attaques meurtrières.

Évidemment, les trois jeunes héros ne comptent pas rester tranquillement derrière les murs du village. Malgré l’interdiction et les dangers évidents, ils quittent secrètement Bréven pour suivre les chasseurs. Mais la créature qu’ils recherchent est loin d’être un simple animal sauvage. Leur escapade tourne au drame lorsque Grulter est tué par le monstre. Ulla et Agell ne doivent alors leur survie qu’à l’intervention de Draven, un mystérieux Étherien apparu dans la forêt.

Cette rencontre marque le véritable début de leur voyage. N’ayant désormais plus rien qui les retient à Bréven, Ulla et Agell accompagnent Draven en direction de Lumistel. La cité abrite une mystérieuse tour présentée comme la gardienne de l’Éther et de son pouvoir.

Une histoire sur la fin de l’enfance

Derrière son univers de fantasy, L’Éther semble vouloir proposer davantage qu’une simple succession d’affrontements et d’aventures. Ce premier tome s’intéresse notamment à la fin de l’innocence, à la perte des illusions et au rapport au pouvoir. Le parcours d’Ulla et Agell doit ainsi progressivement les faire basculer du monde de l’enfance vers une réalité beaucoup plus brutale.

Le communiqué de presse revendique d’ailleurs une filiation avec les grands classiques du genre, tout en cherchant à en revisiter certains codes. Les premières planches présentées donnent également un bon aperçu du travail graphique de Papayou, avec un univers qui semble faire la part belle aux grands décors et à la construction de son monde.

Papayou, un artiste issu du jeu vidéo et du cinéma

Derrière Papayou se cache Johann « Papayou » Blais, illustrateur et concept artist actif dans le jeu vidéo et le cinéma depuis 2010. Son CV est plutôt impressionnant puisqu’il a notamment participé à des projets liés à Marsupilami, Thor ou Darkest Hour. Dans le jeu vidéo, il a collaboré avec des acteurs comme Ubisoft, Owlient, Kylotonn ou Cyanide.

Il a également réalisé des couvertures de romans, notamment pour Robin Hobb et Glenn Cook, ainsi que des couvertures de magazines. Les amateurs de BD numérique ont peut-être déjà découvert son travail avec Illyne, série de fantasy publiée sur Webtoon Factory.

Avec L’Éther, l’artiste peut désormais développer son propre monde sur la durée. Et Morgen semble déjà avoir une feuille de route particulièrement ambitieuse pour cette nouvelle série.

Une saga prévue sur cinq tomes

L’Éther ne sera en effet pas une aventure limitée à ce premier volume. Cinq tomes sont d’ores et déjà annoncés. Après Au dernier jour de l’enfance, le tome 2 est prévu pour juin 2027. Les tomes 3 et 4 devraient suivre durant l’année 2028, avant un cinquième tome programmé pour 2029.

De quoi laisser à Papayou suffisamment d’espace pour développer l’univers de l’Éther, ses personnages et surtout les mystères entourant ce pouvoir qui semble être au cœur de toute l’intrigue.

L’Éther Tome 1 sortira le 30 septembre 2026

L’Éther – Tome 1 : Au dernier jour de l’enfance sera disponible en librairie à partir du 30 septembre 2026. L’album adoptera un grand format de 22,5 × 30 cm pour 176 pages. Son prix de lancement sera fixé à 19,90 euros jusqu’au 31 octobre 2026, avant de passer à 24,90 euros.

Avec son univers de fantasy, son grand format et surtout le travail graphique de Papayou, L’Éther possède donc de sérieux arguments pour attirer les amateurs de grandes sagas d’aventure. Ce premier tome devra surtout réussir à nous attacher à Ulla et Agell tout en levant progressivement le voile sur Lumistel, les Étheriens et ce fameux pouvoir qui donne son nom à la série. Une nouvelle aventure à découvrir dès la fin septembre.