LG invente l’Aerominum pour ses nouveaux Gram Pro

L’entreprise coréenne LG a profité du CES 2026 pour présenter une nouvelle génération de ses célèbres ordinateurs portables Gram. Connus pour leur poids plume, ces modèles souffraient parfois d’une réputation de fragilité. Pour répondre à cette critique, LG introduit un matériau inédit baptisé « Aerominum ». Il s’agit d’un alliage d’aluminium et de magnésium qui offrirait une meilleure résistance aux ordinateurs tout en conservant leur légèreté.

Un design plus solide sans sacrifier la légèreté

Depuis plusieurs années, les Gram se distinguent par leur finesse et leur poids réduit. Cependant, certains utilisateurs reprochaient aux châssis une certaine flexibilité. Avec l’Aerominum, LG affirme avoir trouvé l’équilibre parfait entre robustesse et portabilité. Le Gram Pro 16 pouces, par exemple, ne pèse que 2,6 livres (environ 1,18 kg), tout en offrant une sensation de solidité nettement supérieure aux générations précédentes.

Ce nouvel alliage ne se contente pas d’alléger la structure. En effet, il améliore aussi la résistance aux rayures et répond aux normes de durabilité de niveau militaire. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’un ordinateur élégant, au fini métallique brossé, sans craindre une usure prématurée.

Une stratégie pour renforcer l’image des ordinateurs portables de LG

En introduisant l’Aerominum, LG ne cherche pas seulement à améliorer la qualité matérielle de ses ordinateurs. La marque veut aussi renforcer l’identité de la gamme Gram, déjà bien installée sur le marché des ultralégers. Ce nouveau terme inventé par LG serait ainsi destiné à marquer les esprits et à différencier ses produits de la concurrence.

Le CES 2026 a ainsi permis à LG de montrer qu’elle reste innovante dans un secteur très compétitif. En combinant design raffiné, légèreté extrême et durabilité accrue, les Gram Pro pourraient séduire un public plus large. L’ajout de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, déjà présentes dans certains modèles, complète cette stratégie. LG espère ainsi consolider sa position face aux géants du marché, tout en fidélisant les amateurs de portables élégants et performants.