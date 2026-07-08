LG révolutionne la formation HVAC : Garantie d’excellence mondiale

LG Electronics poursuit son engagement pour la qualité et l’innovation en déployant un vaste réseau d’académies HVAC à travers le monde. L’objectif ? Renforcer les compétences en matière de chauffage, ventilation et climatisation, tout en garantissant un service homogène sur l’ensemble des marchés où la marque est présente.

Un réseau de formation en pleine expansion

Depuis plusieurs années, LG mise sur la formation de ses partenaires et techniciens pour asseoir sa réputation dans le secteur HVAC. Avec près de 70 académies réparties dans plus de 40 pays, la marque assure un transfert de compétences efficace et continu. Les nouveaux sites inaugurés – notamment à Taichung (Taïwan), Singapour, Pologne et Abidjan (Côte d’Ivoire) – marquent une étape importante de cette stratégie baptisée « Global South ».

Ces académies ne se contentent pas de transmettre des connaissances théoriques. Sur place, les participants bénéficient de showrooms immersifs, d’ateliers pratiques et de modules dédiés à l’ingénierie. Par exemple, à Singapour, les stagiaires découvrent des solutions de pointe telles que les unités CDU pour datacenters. En Europe, la toute nouvelle académie polonaise accompagne les professionnels sur les dernières tendances et innovations du secteur.

Un impact local et global

LG ne limite pas son action à la simple formation. Le groupe adapte ses contenus pédagogiques en fonction des enjeux locaux et forme également les enseignants des pays voisins pour un rayonnement plus large. En Amérique Latine, l’académie de l’Universidad de Santiago (Chili) garantit la formation de la nouvelle génération d’experts HVAC, tandis qu’en Afrique, celle d’Abidjan propose une approche complète, du B2B au B2C.

Cette stratégie permet à LG de soutenir le développement des professionnels du secteur CVC et de maintenir une qualité de service exemplaire. Au final, qu’il s’agisse d’entretien, de maintenance ou d’installation, la marque promet à ses clients des solutions fiables et performantes, quel que soit le continent.

Avec cet investissement mondial, LG réaffirme sa volonté de rester leader sur le marché HVAC et d’offrir des prestations haut de gamme. Ainsi, si vous évoluez dans le secteur CVC ou souhaitez simplement en savoir plus sur ces formations, partagez vos impressions avec la communauté du Café du Geek et rejoignez la discussion !