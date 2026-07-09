L’IA révolutionnaire de NVIDIA : une expérience de jeu enthousiasmante pour joueurs et développeurs

NVIDIA crée la sensation à l’Unreal Fest avec une série d’annonces qui enthousiasment aussi bien les joueurs que les développeurs. La marque, connue pour ses innovations graphiques et son engagement dans l’intelligence artificielle, vient de franchir un nouveau cap avec l’intégration de PUBG Ally dans PUBG et le lancement du SDK NVIDIA ACE Game Agent. Retour sur les nouveautés qui vont transformer notre expérience de jeu.

PUBG Ally : l’IA à la rescousse sur les champs de bataille

Dès maintenant, les joueurs peuvent tester la bêta du mode Ally Duo de PUBG: BATTLEGROUNDS sur Steam, ouverte jusqu’au 30 juin. Ce nouveau mode, né d’une collaboration entre NVIDIA et KRAFTON, introduit PUBG Ally, un coéquipier virtuel dopé à l’intelligence artificielle. Cette IA veille constamment sur vous, s’adaptant en temps réel aux situations et à vos consignes, qu’elles soient données à l’oral ou à l’écrit.

PUBG Ally comprend le jargon des joueurs, reconnaît les objets et sait parfaitement où se trouvent les points stratégiques sur la carte. Il agit de façon autonome : il ramasse du butin, engage le combat et vous couvre sans que vous ayez à tout lui dicter. Résultat, la coopération se fait naturellement pour viser le chicken dinner tant convoité.

Des outils puissants pour les développeurs grâce à NVIDIA ACE et Unreal Engine 5

Au-delà de PUBG, NVIDIA a aussi mis l’accent sur ses technologies destinées aux créateurs de jeux. Grâce à la branche NVIDIA RTX Branch d’Unreal Engine 5 et au plugin DLSS, les développeurs bénéficient de fonctionnalités graphiques avancées : rendu plus réaliste, génération d’images ultra-précises et éclairages par ray tracing sont à portée de main.

Mais la vraie révolution, c’est le tout nouveau SDK NVIDIA ACE Game Agent. Open source, léger et pensé pour une intégration native, il exploite la puissance des GPU RTX pour donner vie à des personnages non-joueurs (PNJ) réactifs et intelligents. Les développeurs peuvent ainsi créer des PNJ capables de réagir dynamiquement aux actions des joueurs, en temps réel.

Une panoplie de plugins IA pour transformer vos jeux

NVIDIA complète son arsenal avec une suite de plugins ACE dédiée à Unreal Engine 5. Ils ouvrent la voie à la transcription vocale en temps réel, aux commandes vocales et à des dialogues dynamiques. Le tout se déroule localement, sans passer par le cloud, ce qui réduit la latence et les coûts, tout en offrant de puissantes fonctionnalités prêtes à l’emploi : reconnaissance vocale (huit langues déjà), génération de texte intelligente et synthèse vocale de haute qualité.

Une chose est sûre : entre l’arrivée de PUBG Ally, la puissance du SDK ACE et l’intégration profonde à Unreal Engine, les frontières entre l’IA et le jeu vidéo deviennent plus perméables que jamais. Que pensez-vous de ce futur où l’IA devient votre meilleur allié dans le jeu ? Dites-nous ce que vous attendez de ces innovations, et partagez l’article pour faire réagir votre team !