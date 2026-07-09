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Wi-Fi 7 : une avancée majeure pour les foyers avec Orange

il y a 51 minutesDernière mise à jour: 8 juillet 2026
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Orange lance le Wi-Fi 7 avec SoftAtHome : plus de rapidité et de fiabilité à domicile.

La révolution du Wi-Fi 7 commence en Europe, portée par un partenariat entre SoftAtHome et Orange. Ensemble, ils proposent aux clients une nouvelle génération de connectivité plus rapide, plus intelligente et respectueuse de l’environnement. Découvrons ce que cette nouveauté apporte dans nos foyers.

Lancement commercial du wi-fi 7 avec Orange à travers l’Europe

Orange a officiellement lancé le premier répéteur Wi-Fi 7 basé sur la technologie prpl en Europe. Dès mars 2026, les foyers en Pologne profitent du Smartbox Wi-Fi 7, suivi maintenant par la France. Trois autres marchés européens rejoindront bientôt cette avancée. Cette technologie unifie l’expérience des abonnés sur tous les territoires, assurant une connexion fiable et rapide, adaptée à tous les besoins du quotidien.

Avancées technologiques offertes par le wi-fi 7 prpl

Le nouveau Wi-Fi 7 n’est pas qu’une simple évolution. Il apporte une latence réduite, la gestion intelligente des connexions et la prise en charge des générations Wi-Fi 5, 6 et 7 sur un seul réseau. Grâce à la pile logicielle prpl, Orange peut adapter les fonctionnalités à chaque pays sans refaire tout le logiciel. De plus, la solution s’appuie sur une structure ouverte, encourageant l’innovation et l’intégration de nouveaux partenaires.

Une couverture wi-fi intelligente et durable pour les foyers

Avec la technologie Wifi’ON, le réseau s’adapte en temps réel. Fini les zones mortes dans la maison grâce à une gestion automatique des répéteurs. Il n’est plus nécessaire de configurer quoi que ce soit, tout se fait tout seul. En Pologne, jusqu’à trois répéteurs peuvent couvrir de grandes surfaces. La dimension durable n’est pas oubliée : le matériel utilise des plastiques recyclés et se répare facilement. Ainsi, Orange peut assurer des mises à jour logicielles régulières, augmentant la durée de vie des équipements et réduisant le gaspillage.

En résumé, grâce à Wi-Fi 7 et à l’expertise de SoftAtHome, Orange propose une expérience internet domestique plus fluide, rapide et écologique à ses abonnés européens. Ce déploiement marque ainsi une étape clé pour la connectivité future des foyers. Restez connectés pour profiter encore plus des innovations internet à venir !

Lisez notre dernier article tech : LG révolutionne la formation HVAC : Garantie d’excellence mondiale

il y a 51 minutesDernière mise à jour: 8 juillet 2026
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