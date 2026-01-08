Actualités

LibreOffice Viewer débarque sur Meta Horizon

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 7 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
libreoffice viewer meta horizon

La Document Foundation annonce l’arrivée de LibreOffice Viewer sur les casques Meta Quest, intégrés à l’écosystème Meta Horizon. Cette application permet d’ouvrir et de consulter des documents sans dépendre d’une connexion internet, tout en conservant la compatibilité avec les formats Open Document (ODT, ODS, ODP) et Microsoft Office. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité de travailler ou de lire leurs fichiers dans un espace immersif, sans passer par un ordinateur classique.

LibreOffice Viewer fait son entrée officielle dans la réalité virtuelle

Cette évolution intervient alors que Microsoft a déjà installé ses applications Office sur les casques Quest. LibreOffice, longtemps absent de cet environnement, fait donc son entrée officielle dans la réalité virtuelle. Pour les utilisateurs attachés aux logiciels libres, c’est une alternative crédible qui combine respect de la vie privée et accessibilité.

Pour information, LibreOffice Viewer en réalité virtuelle s’appuie sur le même moteur de rendu que la version bureau. Cela garantit une compatibilité optimale des documents et une expérience fluide, même dans un environnement immersif. Les utilisateurs peuvent consulter leurs fichiers, qu’il s’agisse de textes, de feuilles de calcul ou de présentations, directement depuis leur casque VR.

L’application reste fidèle aux valeurs du projet LibreOffice. En effet, elle est gratuite, open source et respectueuse de la vie privée. Contrairement à certaines solutions propriétaires, elle ne collecte pas de données personnelles.

Une étape stratégique pour l’avenir de la bureautique

L’arrivée de LibreOffice Viewer sur Meta Horizon illustre également le fait que la bureautique se déplace vers de nouveaux supports. Après le PC, le mobile et la tablette, la réalité virtuelle devient un espace où l’on peut travailler, consulter et partager des documents. Cette évolution ouvre la voie à des usages innovants. C’est le cas, par exemple, de la collaboration immersive ou la présentation de projets dans un environnement virtuel.

Pour LibreOffice, cette intégration est aussi une manière de renforcer sa visibilité face aux géants du secteur. En s’installant sur les casques Meta Quest, la suite open source prouve qu’elle peut rivaliser avec les solutions propriétaires et s’adapter aux nouvelles attentes des utilisateurs.

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 7 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

Phemex lance deux initiatives pour soutenir tous les profils de traders en 2026.
Phemex dynamise le marché crypto 2026 avec deux nouveautés clés
il y a 47 minutes
fuite de donnees doctolib
Fuite de données de santé : Doctolib accusée à tort
il y a 3 heures
Doosan Robotics dévoile au CES 2026 des solutions robotiques IA innovantes et primées.
Doosan Robotics impressionne au CES 2026 avec ses robots IA primés
il y a 3 heures
airpods-pro-3
AirPods Pro 3 : vers une nouvelle génération d’écouteurs intelligents ?
il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page