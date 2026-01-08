LibreOffice Viewer débarque sur Meta Horizon

La Document Foundation annonce l’arrivée de LibreOffice Viewer sur les casques Meta Quest, intégrés à l’écosystème Meta Horizon. Cette application permet d’ouvrir et de consulter des documents sans dépendre d’une connexion internet, tout en conservant la compatibilité avec les formats Open Document (ODT, ODS, ODP) et Microsoft Office. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité de travailler ou de lire leurs fichiers dans un espace immersif, sans passer par un ordinateur classique.

LibreOffice Viewer fait son entrée officielle dans la réalité virtuelle

Cette évolution intervient alors que Microsoft a déjà installé ses applications Office sur les casques Quest. LibreOffice, longtemps absent de cet environnement, fait donc son entrée officielle dans la réalité virtuelle. Pour les utilisateurs attachés aux logiciels libres, c’est une alternative crédible qui combine respect de la vie privée et accessibilité.

Pour information, LibreOffice Viewer en réalité virtuelle s’appuie sur le même moteur de rendu que la version bureau. Cela garantit une compatibilité optimale des documents et une expérience fluide, même dans un environnement immersif. Les utilisateurs peuvent consulter leurs fichiers, qu’il s’agisse de textes, de feuilles de calcul ou de présentations, directement depuis leur casque VR.

L’application reste fidèle aux valeurs du projet LibreOffice. En effet, elle est gratuite, open source et respectueuse de la vie privée. Contrairement à certaines solutions propriétaires, elle ne collecte pas de données personnelles.

Une étape stratégique pour l’avenir de la bureautique

L’arrivée de LibreOffice Viewer sur Meta Horizon illustre également le fait que la bureautique se déplace vers de nouveaux supports. Après le PC, le mobile et la tablette, la réalité virtuelle devient un espace où l’on peut travailler, consulter et partager des documents. Cette évolution ouvre la voie à des usages innovants. C’est le cas, par exemple, de la collaboration immersive ou la présentation de projets dans un environnement virtuel.

Pour LibreOffice, cette intégration est aussi une manière de renforcer sa visibilité face aux géants du secteur. En s’installant sur les casques Meta Quest, la suite open source prouve qu’elle peut rivaliser avec les solutions propriétaires et s’adapter aux nouvelles attentes des utilisateurs.