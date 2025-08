L’iPhone devient votre carte d’identité : Apple étend les permis de conduire numériques aux États-Unis

Apple continue de transformer l’iPhone en outil multifonction. En effet, le smartphone intègre désormais les permis de conduire et cartes d’identité numériques dans son application Wallet. Cette innovation, déjà disponible dans plusieurs États américains, permet aux utilisateurs de présenter leur identité de manière sécurisée et sans contact dans certains aéroports. Bien que le déploiement reste progressif, cette avancée marque une nouvelle étape vers la dématérialisation des documents officiels.

Des États pionniers dans l’adoption du Wallet ID d’Apple

Depuis 2021, Apple collabore avec les gouvernements locaux pour permettre l’ajout de permis de conduire et de cartes d’identité dans Wallet. À ce jour, des États comme l’Arizona, le Maryland, la Californie, l’Ohio et le Colorado ont déjà adopté cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent ainsi valider leur identité en approchant simplement leur iPhone ou Apple Watch d’un lecteur NFC. Notamment, dans certains points de contrôle TSA des aéroports.

Cette solution offre une alternative pratique aux documents physiques. De plus, elle renforce en même temps la sécurité grâce à la vérification biométrique. Apple prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres États, dont le Kentucky, l’Utah et l’Oklahoma, mais sans calendrier précis. En parallèle, certains États proposent des applications mobiles spécifiques pour les identifications numériques, même sans intégration directe dans Wallet.

Une reconnaissance progressive dans les aéroports américains

La Transportation Security Administration (TSA) a commencé à accepter les identifications numériques dans plusieurs aéroports. C’est notamment le cas à Baltimore, Denver, Atlanta et San Francisco. Ces points de contrôle sont équipés pour lire les Wallet IDs. Par conséquent, les voyageurs peuvent passer plus rapidement et de manière plus fluide. Toutefois, il est recommandé de conserver une pièce d’identité physique en cas de besoin.

En outre, Apple ne limite pas l’usage de ces identifiants numériques aux aéroports. Ils peuvent également servir à prouver son âge dans certains commerces ou événements. Avec l’arrivée d’iOS 26, une nouvelle forme de Digital ID basée sur le passeport américain est aussi introduite, utilisable pour les voyages domestiques. Bien que cette technologie ne remplace pas encore les documents officiels pour les déplacements internationaux, elle ouvre la voie à une simplification des démarches administratives.

