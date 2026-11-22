LLMjacking : comment repérer ce piratage qui peut faire exploser votre facture d’intelligence artificielle ?

Imaginez recevoir une facture de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour des services d’intelligence artificielle que vous n’avez jamais utilisés. C’est exactement ce qui peut arriver avec le LLMjacking. Cette nouvelle forme de cyberattaque permet à des pirates d’exploiter les accès IA d’une entreprise ou d’un développeur pour effectuer des milliers, voire des millions de requêtes à leurs frais.

Le phénomène prend de l’ampleur. Dans son rapport publié en novembre 2026, Google rapporte plusieurs incidents au cours desquels les dépenses frauduleuses ont dépassé 100 000 dollars en seulement 24 heures. Certaines victimes ont même subi des pertes cumulées proches du million de dollars.

Mais comment fonctionne cette fraude ? Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? Et surtout, comment protéger vos accès pour éviter une mauvaise surprise sur votre facture ? Voici les vérifications essentielles à effectuer.

LLMjacking : comprendre cette cyberattaque avant de protéger ses accès

Le terme LLMjacking associe les initiales de « Large Language Model » (grand modèle de langage) au mot anglais « hijacking », qui signifie détournement. Il désigne le vol d’identifiants permettant d’utiliser des modèles d’intelligence artificielle à la place de leur propriétaire.

Cette technique a été identifiée en mai 2024 par les chercheurs de l’entreprise de cybersécurité Sysdig. Les pirates récupèrent notamment des clés d’API ou des identifiants associés à des services cloud. Ils peuvent ensuite interroger des modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini sans payer eux-mêmes leur consommation.

Le problème vient du mode de facturation. En effet, certains services d’IA facturent les utilisateurs selon le nombre de requêtes et les ressources consommées. Une clé compromise peut donc générer des dépenses considérables en très peu de temps.

Vérifiez régulièrement vos accès et vos clés d’API

La première vérification concerne les identifiants qui permettent à vos applications de communiquer avec les modèles d’IA. Une clé d’API donne accès à un service et peut être utilisée pour déclencher des requêtes facturées à votre compte.

Par conséquent, évitez de l’inscrire directement dans le code source d’une application. Si vous publiez accidentellement votre projet sur un dépôt accessible à tous, un pirate peut récupérer cette information et l’exploiter. Utilisez plutôt un gestionnaire de secrets conçu pour conserver ces données sensibles.

Pensez également à examiner les accès de vos différents projets. Une clé ancienne ou inutilisée peut devenir une porte d’entrée. Supprimez les accès devenus inutiles et renouvelez régulièrement ceux qui restent actifs.

Surveillez votre consommation pour repérer une activité suspecte

Une facture qui augmente brutalement constitue un signal d’alerte important. Consultez régulièrement les tableaux de bord de vos fournisseurs d’intelligence artificielle. Ils permettent notamment de suivre la consommation et les dépenses associées à vos services.

Par ailleurs, soyez particulièrement attentif aux pics de requêtes inhabituels. Une application qui consomme soudainement beaucoup plus de ressources que prévu peut signaler un détournement. Les pirates commencent parfois par envoyer de toutes petites requêtes pour tester une clé volée sans attirer l’attention.

De plus, activez les alertes de facturation disponibles chez votre fournisseur. Elles vous permettent d’être averti lorsque les dépenses atteignent certains seuils. Cette surveillance ne bloque pas toutes les attaques, mais elle peut réduire le temps nécessaire pour repérer une utilisation frauduleuse.

Fixez un plafond de dépenses pour limiter les dégâts

Au préalable, ne laissez surtout pas votre compte IA fonctionner sans contrôle financier. Lorsque votre fournisseur propose cette possibilité, définissez des limites de dépenses adaptées à vos besoins réels.

Cette précaution est particulièrement importante pour les développeurs et les entreprises qui utilisent des API facturées à la consommation. En cas de vol d’identifiants, un plafond peut limiter les conséquences financières de l’attaque.

Configurez aussi des notifications pour suivre l’évolution de votre budget. N’attendez pas la réception de la facture mensuelle pour découvrir qu’un service a consommé beaucoup plus que prévu.

Limitez les permissions accordées à chaque clé

Toutes les applications n’ont pas besoin des mêmes autorisations. Pourtant, utiliser une seule clé avec des privilèges étendus pour plusieurs projets augmente les risques.

La bonne approche consiste à créer une clé distincte pour chaque application ou projet. Accordez uniquement les permissions nécessaires à son fonctionnement. Ainsi, si un accès est compromis, les possibilités d’exploitation restent plus limitées.

Cette séparation facilite aussi le suivi des activités. Vous pouvez plus facilement identifier le projet à l’origine d’une consommation anormale et intervenir sur l’accès concerné.

Désactivez les services IA et les régions cloud inutilisés

Un autre réflexe consiste à réduire le nombre de services accessibles depuis votre environnement cloud. Par ailleurs, désactivez les modèles d’IA dont vous n’avez pas besoin.

La raison en est que les cybercriminels peuvent vous pirater à travers un service activé mais inutilisé. Google et Mandiant ont notamment observé des attaques contre des comptes qui n’utilisaient même pas initialement de modèles de langage.

Dans certains cas, les pirates ont exploité des identifiants cloud dérobés pour activer eux-mêmes des services comme Amazon Bedrock ou l’API Gemini. Autrement dit, ne pas utiliser activement l’IA ne suffit pas toujours à protéger son compte.

Gardez vos outils d’IA à jour et surveillez leurs passerelles

Les outils qui font communiquer vos applications avec différents modèles méritent également votre attention. C’est notamment le cas de LiteLLM, un logiciel open source utilisé comme passerelle entre les applications et les services d’intelligence artificielle.

Google a signalé l’exploitation d’une vulnérabilité dans cet outil. Elle permettait notamment de transformer de simples clés d’utilisation en accès disposant de privilèges administrateur.

Maintenez donc vos outils à jour et surveillez leur fonctionnement. Une augmentation inhabituelle du nombre de requêtes doit déclencher une vérification. Les serveurs d’IA mal configurés, notamment lorsqu’ils sont accessibles depuis Internet sans protection adaptée, représentent également un risque.

Que faire si vous pensez être victime d’un LLMjacking ?

Si vous constatez une consommation anormale, ne laissez pas la situation évoluer. Faites examiner les accès concernés et révoquez les clés suspectes. Remplacez-les ensuite par de nouveaux identifiants correctement protégés.

Vérifiez également les journaux d’activité et les factures de vos fournisseurs. Ces informations peuvent aider à identifier les services concernés, les périodes d’utilisation inhabituelle et l’ampleur de l’incident. Si votre compte cloud semble compromis, faites intervenir la personne responsable de sa sécurité ou votre prestataire informatique.

Enfin, contactez votre fournisseur pour signaler l’utilisation frauduleuse. Conservez les éléments permettant de documenter l’incident. Une réaction rapide ne garantit pas la suppression des frais déjà générés, mais elle permet de limiter la poursuite de l’utilisation abusive.

Le LLMjacking peut-il toucher les particuliers ?

Le risque concerne surtout les entreprises, les développeurs et les organisations qui utilisent des services d’IA facturés à la consommation. Toutefois, un particulier qui possède des clés d’API peut également être concerné.

Il faut néanmoins distinguer les abonnements classiques à prix fixe des services facturés selon leur utilisation. Un abonnement mensuel comme ChatGPT Plus ne présente pas le même risque de facture proportionnelle aux millions de requêtes qu’une API avec facturation à la consommation.

La meilleure protection reste donc la prévention. Une clé d’API doit être considérée comme un véritable identifiant financier. Il faut la protéger, limiter ses permissions et surveiller son utilisation.

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