Lost Soul Aside : l’action RPG chinois repousse sa sortie de plusieurs mois

Après presque une décennie d’attente, Lost Soul Aside, le très attendu action-RPG d’Ultizero se prépare enfin à débarquer cette année. Le dernier State of Play a même dévoilé sa date de sortie, prévue pour le 30 mai prochain sur PS5 et PC. Malheureusement, Lost Soul Aside subit une fois de plus un report de date de sortie, par souci de qualité, paraît-il…

Lost Soul Aside, 3 mois de décalage pour la sortie

Il faut dire que, après sa première révélation en 2016, Lost Soul Aside s’est mangé des reports de date de sortie. À l’époque, le studio chinois Ultizero visait une sortie en 2020, mais finalement, il a préféré ne pas l’annoncer. Ce n’est qu’en décembre dernier que la nouvelle tombe : Lost Soul Aside débarquera en 2025, sans mentionner la date précise. Finalement, le State of Play du 12 février a dévoilé la première date de sortie, prévue pour le 30 mai prochain.

Cependant, à un mois de la sortie de Lost Soul Aside, Ultizero annonce un nouveau report. Finalement, le jeu arrivera le 29 août 2025 sur PlayStation 5 et PC via Steam et l’Epic Games Store. L’annonce a été faite par Yang Bing, le créateur du jeu et PDG du studio UltiZero Games. Ce dernier, en remerciant les fans pour leur patience, explique que ce délai supplémentaire permettra à l’équipe de “peaufiner le jeu” afin d’atteindre le niveau de qualité visé.

“Nous sommes vraiment reconnaissants de la réaction positive que nous avons reçue des joueurs du monde entier depuis que nous avons annoncé Lost Soul Aside”, a déclaré Yang Bing, dans son communiqué. “Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de haute qualité. Pour atteindre les standards qu’Ultizero Games s’est fixé, nous allons prendre un peu plus de temps pour peaufiner le jeu. Lost Soul Aside sortira désormais le 29 août 2025. Nous tenons à remercier chaleureusement nos fans qui attendent patiemment sa sortie.”

Loin d’être un mauvais présage, ce contretemps de 3 mois est donc un gage de bonne qualité tant pour le studio que pour les joueurs. Le mois d’août est également une période plus calme en sorties majeures, offrant au jeu une meilleure visibilité.