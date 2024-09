Lunar, un classique du JRPG, renaît avec Lunar Remastered Collection

Inattendu : c’est le mot pour définir cette annonce lors du State of Play du 24 septembre. GungHo Online Entertainment, le studio derrière le remaster de Grandia, s’est donné la mission de faire revivre les RPG classiques sur les machines modernes. Il a alors profité de l’événement de Sony pour dévoiler Lunar Remastered Collection, réunissant deux titres emblématiques des années 90 dans un seul coffret. Avis aux nostalgiques !

Rendez-vous avec Lunar Remastered Collection en 2025

Le dernier State of Play a été un moment de surprise pour les fans de RPG classique. Après 25 ans d’absence, Lunar fait son retour sur les consoles modernes et PC, sous la forme d’un remaster. Baptisé Lunar Remastered Collection, il n’embarque pas un, mais deux jeux cultes, que sont Lunar: The Silver Star et Lunar: Eternal Blue.

Derrière cette belle initiative se trouve GungHo Online Entertainment, le même studio qui a remastérisé des classiques comme Grandia. Bien que ce soit inattendu, il n’était qu’une question de temps que GungHo Online Entertainment s’occupe d’un RPG emblématique comme Lunar. En effet, quand la licence a sorti ses jeux pour la première fois dans les années 90, elle a été souvent créditée comme étant l’un des premiers JRPG à devenir populaire en Occident.

Asca Akiyama, coordinateur de produit chez GungHo Online Entertainment America, invite alors les fans de JRPG à découvrir (ou à redécouvrir) les deux jeux dans Lunar Remastered Collection. Cette édition remastérisée bénéficiera de plusieurs améliorations visuelles, afin de s’adapter aux exigences graphiques du moment. On peut citer notamment la prise en charge de l’écran large, des images lissées, des scènes animées en HD et un tout nouveau doublage en anglais.

Dépendant de leur niveau de nostalgie, les joueurs peuvent soit rester aux graphismes d’origine ou choisir la version remastérisée, plus moderne. Enfin, grâce à une nouvelle fonction, ils peuvent accélérer les combats afin d’enchaîner rapidement sur la suite.

Lunar Remastered Collection sortira en 2025 sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :