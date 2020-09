Manchester City – Leicester : où voir le match en streaming ou en direct

Publicité

Respectivement deuxième et cinquième du dernier exercice de Premier League, Manchester City et Leicester s’affrontent à l’occasion de la troisième journée du championnat anglais. Devant un match déjà décisif dans la course au titre, les deux équipes auront à cœur de l’emporter. Pour regarder ce match, Le Café Du geek a sélectionné les meilleurs flux vidéo, en direct ou en Streaming !

Regarder la Premier League en direct avec Canal + et RMC Sport

Comme pour la saison précédente, RMC Sport et Canal + co-diffuseront la Premier League. De fait, vous aurez le choix entre les deux chaînes pour suivre les différentes rencontres diffusées en direct ou en streaming !

En choisissant Canal +, les fans de sport s’assurent un programme complet pour suivre le meilleur des plus grands championnats européens. Ainsi, on retrouve les abonnements suivants :

L’offre Canal + à 19,90€ par mois, qui propose les deux meilleures affiches de la Ligue 1 Uber Eats ainsi que au moins un match de Premier League par journée de championnat

par mois, qui propose les deux meilleures affiches de la Ligue 1 Uber Eats ainsi que au moins un match de Premier League par journée de championnat L’offre + de Canal + elle aussi à 19€90 en vente flash, où l’on retrouve, en plus des avantages du premier abonnement, la D1 Arkema en intégralité !

en vente flash, où l’on retrouve, en plus des avantages du premier abonnement, la D1 Arkema en intégralité ! L’offre Canal + et BeIN Sports à 25,90€ par mois, avec toujours les mêmes avantages que le premier abonnement, auxquels se rajoutent les deux meilleures affiches de Ligue 2, La Liga, La Seria A et la Bundesliga sur BeIN Sports.

par mois, avec toujours les mêmes avantages que le premier abonnement, auxquels se rajoutent les deux meilleures affiches de Ligue 2, La Liga, La Seria A et la Bundesliga sur BeIN Sports. Le pack Sport + à 34,90€ par mois, qui inclue tous les avantages précédents ainsi que Canal + Sport.

Toutes ces formules sont présentées aux prix les plus avantageux sont proposées en contrepartie d’un engagement de deux ans. Elles restent cependant très avantageuses sur le long terme pour bénéficier du meilleur du football en direct ou en streaming

RMC Sport : l’alternative à Canal + pour les matchs en Streaming

Avec RMC Sport, les fans de football auront accès à un panel de matchs plus complet. En effet RMC Sport propose de ne rater « aucun moment de la saison » avec ses formules dédiées au football anglais. On retrouve alors les abonnements suivants :

L’abonnement RMC Sport 100% Digital , à 19€ par mois. Il offre un accès à toutes les chaînes de RMC Sport en direct et en streaming.

, à 19€ par mois. Il offre un accès à toutes les chaînes de RMC Sport en direct et en streaming. L’abonnement RMC Sport + Téléfoot, à 25,90€ par mois. Celui-ci permet de regarder RMC Sport ainsi que Téléfoot, la nouvelle chaîne dédiée au Football en France.

Pour les abonnées SFR, on retrouve également une formule au tarif préférentiel de 9€ par mois !

City – Leicester : le top des liens pour le streaming du choc de Premier League !

Pour ceux qui souhaiteraient uniquement regarder le match de ce soir et ne souhaitent pas prendre un abonnement, il existe la solution de streaming. Bien qu’elle reste illégale et qu’il faille faire attention, notamment en utilisant un VPN, elle reste une très bonne alternative pour regarder un match de temps en temps. Nous vous recommandons d’ailleurs l’usage de CyberGhost, qui est un excellent VPN !

Pour vous, l’équipe du Café du Geek a mis au point un guide dédié au Streaming. Mais pour vous faire gagner du temps, vous pouvez toujours retrouver une liste de liens ci-après :