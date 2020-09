Roma – Juventus : où regarder le choc de Serie A en streaming et en direct

Publicité

Ce soir, à 20h45, le Stadio Olimpico de Rome accueille l’un des matchs les plus importants du championnat Italien. La Roma reçoit la Juventus dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Pour regarder ce match au sommet, le Café Du geek vous propose un résumé des meilleurs liens et abonnements pour regarder le match en direct ou en streaming !

Quels abonnements TV pour regarder la Serie A ?

Contrairement à la Premier League, où l’on retrouve 2 diffuseurs, à savoir Canal + et RMC Sport, le problème ne se pose pas pour le championnat italien. Ainsi, pour pouvoir profiter de la Serie A, il faudra forcément se tourner vers Canal + et les chaînes de BeIN Sports. En se rendant sur le site de BeIN Sports, on retrouve différentes offres. L’un d’entre eux offre d’ailleurs une solution de streaming via une application en ligne.

Ces abonnements sont disponibles au même prix, à savoir 15€ par mois. La seule différence se situe au niveau de la dépendance ou non à un opérateur. Ces abonnements permettront soit de suivre les matchs avec l’opérateur, soit de les suivre en streaming et en direct via beIN Sports Connect.

Les sites de streaming pour voir la Serie A

Si vous ne souhaitez pas vous abonner et que vous souhaitez tout de même regarder le match, il est possible de se tourner vers les sites de streaming. Ci-après, Le Café du Geek a sélectionné pour vous les meilleurs sites de streaming disponibles !

Si les liens ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours vous tourner vers notre article dédié au streaming sportif !

Attention cependant, le streaming reste illégal et nous vous conseillons de protéger votre identité. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un VPN tel que Cyberghost par exemple, qui masquera votre identité en ligne !