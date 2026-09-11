Manga – Le Diable s’habille en papa : le tome 2 poursuit cette étonnante aventure familiale

Après un premier tome aussi surprenant qu’attachant, Le Diable s’habille en papa poursuit son aventure chez Mana Books. Le tome 2 est disponible depuis le 20 août 2026, avec une nouvelle étape importante dans la drôle de vie familiale de Kakyu et du jeune Ars. Une série qui continue de mélanger fantasy, humour et parentalité avec une formule plutôt originale.

Un diable qui découvre les joies de la parentalité

Dans Le Diable s’habille en papa, nous suivons Kakyu, un diable doté de pouvoirs phénoménaux qui mène désormais une existence relativement tranquille dans un monde parallèle. À la suite d’une tragédie, il a recueilli Ars, un bébé dont il doit désormais s’occuper seul. Une situation déjà peu banale pour un démon, d’autant plus que l’enfant semble lui-même loin d’être ordinaire.

Kakyu doit donc composer avec une mission pour laquelle ses immenses pouvoirs ne lui sont finalement pas d’une grande utilité : élever un enfant.

Et justement, dans ce deuxième tome, notre diable commence à prendre conscience qu’un peu d’aide ne serait peut-être pas superflue.

Elsa pourrait-elle rejoindre cette étrange famille ?

Kakyu décide ainsi de chercher quelqu’un capable de l’accompagner dans l’éducation d’Ars. Ses recherches vont le conduire jusqu’à Elsa, une elfe noire réduite en esclavage. Aux yeux de Kakyu, elle semble immédiatement correspondre à ce qu’il recherche.

Et comme notre héros n’est visiblement pas du genre à tourner autour du pot, il lui propose tout simplement… de devenir la mère de son fils.

Évidemment, la réponse n’est pas aussi simple. Elsa reste profondément marquée par son passé et ne pense pas forcément mériter une telle place. Derrière son côté parfois léger, Le Diable s’habille en papa aborde ainsi des sujets plus sensibles autour de la famille, de la reconstruction et de la possibilité de trouver sa place auprès des autres.

Le cœur de ce tome 2 repose donc sur cette improbable famille composée d’un diable, d’un enfant mystérieux et potentiellement d’une elfe noire. Trois êtres aux histoires radicalement différentes qui vont devoir apprendre à vivre ensemble.

Une série qui joue avec les codes de la fantasy

C’est justement ce décalage qui donne une bonne partie de son identité à Le Diable s’habille en papa. Plutôt que de simplement mettre en scène un personnage démoniaque surpuissant multipliant les combats, le manga préfère confronter Kakyu aux problèmes beaucoup plus quotidiens de la parentalité.

Et entre deux situations amusantes, l’histoire laisse également de la place aux émotions et aux blessures de ses personnages. Ce deuxième volume semble justement vouloir développer davantage Elsa et son passé tout en faisant évoluer la relation entre les différents membres de cette famille qui se construit progressivement.

La série est signée Segawa Ryuu et Tamagokakecandy. Ce tome 2 compte 192 pages, dans un format de 130 x 180 mm. Il est commercialisé au prix de 7,95 euros chez Mana Books.

Le Diable s’habille en papa tome 2 est disponible

Les lecteurs ayant apprécié la rencontre entre fantasy et tranche de vie familiale du premier volume peuvent donc désormais poursuivre l’aventure. Le Diable s’habille en papa tome 2 est disponible depuis le 20 août 2026 au prix de 7,95 euros.

Et l’attente pour la suite sera relativement courte : Mana Books annonce déjà un tome 3 pour le 1er octobre 2026, toujours avec 192 pages et au même tarif.

Avec son diable surpuissant transformé en père dépassé, son enfant loin d’être ordinaire et l’arrivée d’Elsa dans l’équation, Le Diable s’habille en papa continue donc de construire une famille aussi improbable qu’attachante.