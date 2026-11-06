Manhwa – Le Secret d’une étoile : les deux premiers tomes du manhwa nous plongent dans les coulisses de l’Opéra de Paris

Les éditions Michel Lafon nous invitent à découvrir une nouvelle romance historique avec Le Secret d’une étoile – L’Opéra de Paris. Disponible depuis le 29 octobre 2026, cette série imaginée par Honey B. et illustrée par Still Underworld nous entraîne dans un univers où la danse classique, les voyages dans le temps et les histoires d’amour se rencontrent. Une belle occasion de découvrir les deux premiers tomes, publiés simultanément dans la collection Sikku.

Le Secret d’une étoile Tome 1 : un voyage inattendu dans le Paris des années 1950

Dans ce premier volume, nous faisons la connaissance de Joy, une jeune danseuse de ballet qui évolue au sein du prestigieux Opéra de Paris. Comme beaucoup de ses camarades, elle nourrit un rêve : devenir danseuse étoile. Mais derrière les magnifiques représentations et les costumes somptueux se cache un univers particulièrement exigeant, où la concurrence est rude et où le talent ne suffit pas toujours.

Alors qu’elle traverse une période de doute, Joy découvre un mystérieux diadème dissimulé dans les couloirs du Palais Garnier. En le posant sur sa tête, elle se retrouve inexplicablement transportée dans le Paris des années 1950. Plus surprenant encore, elle occupe désormais le corps de Cécilia Laurent, une danseuse étoile aussi talentueuse que controversée.

La jeune femme doit alors apprendre à évoluer dans une époque qui n’est pas la sienne, tout en assumant la réputation et les responsabilités de cette célèbre ballerine. Une situation qui promet de nombreuses complications, mais également une occasion unique de vivre son rêve.

Ce premier tome pose les bases d’une histoire originale, mêlant romance, fantastique et univers artistique. Le cadre du Palais Garnier apporte une dimension particulièrement séduisante à cette aventure, tandis que le voyage temporel permet de découvrir une autre facette du monde de la danse classique.

Le Secret d’une étoile Tome 2 : quand le rêve commence à se transformer en cauchemar

Avec ce deuxième volume, l’histoire prend une tournure nettement plus dramatique. Joy semble avoir obtenu tout ce dont elle rêvait : la reconnaissance du public, une place prestigieuse à l’Opéra de Paris et même l’amour du séduisant Claude Daubigny.

Mais cette nouvelle existence est loin d’être aussi parfaite qu’elle le paraît. Sabine, une riche héritière particulièrement jalouse, est bien décidée à lui compliquer la vie. De son côté, Claude commence à remarquer certaines incohérences dans le comportement de celle qu’il pense connaître.

La véritable identité de Joy risque alors d’être découverte, menaçant son bonheur et son avenir. Pour espérer retrouver son époque, elle doit remettre la main sur le mystérieux diadème à l’origine de son voyage temporel.

Seulement, cette quête s’annonce particulièrement difficile. Pour récupérer le précieux objet, Joy devra décrocher le rôle principal du célèbre ballet Giselle. Une épreuve qui pourrait bien représenter la performance la plus importante de toute sa vie.

Ce deuxième tome semble ainsi accentuer la tension dramatique, en plaçant son héroïne face à des choix difficiles. Entre sentiments amoureux, rivalités et secrets, l’intrigue gagne en intensité tout en conservant la danse classique au cœur de son récit.

Une romance historique portée par un duo franco-coréen

Derrière Le Secret d’une étoile, nous retrouvons Honey B., une scénariste coréenne déjà connue pour plusieurs romances publiées sur la plateforme Webtoon. Elle s’associe ici à Still Underworld, une dessinatrice française, pour donner vie à cette aventure qui se déroule dans l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

L’originalité de cette série réside notamment dans son mélange des genres. Nous retrouvons les codes de la romance historique, avec ses intrigues sentimentales et ses rivalités, auxquels viennent s’ajouter une dimension fantastique et un univers rarement exploré dans les webtoons : celui de la danse classique.

Le choix de l’Opéra de Paris comme décor principal constitue également un véritable atout. Entre les coulisses du Palais Garnier, les représentations de ballet et l’atmosphère du Paris des années 1950, la série possède tous les ingrédients pour séduire les amateurs de romances et d’histoires à travers les époques.

Deux tomes disponibles simultanément chez Michel Lafon

Bonne nouvelle pour les lecteurs : les deux premiers volumes de Le Secret d’une étoile – L’Opéra de Paris sont disponibles depuis le 29 octobre 2026. Une sortie simultanée qui permet de découvrir immédiatement les premières péripéties de Joy et de poursuivre l’aventure sans attendre.

Chaque tome compte 304 pages et est proposé au prix de 14,95 euros dans la collection Sikku des éditions Michel Lafon.

Avec son mélange de romance, de mystère et de voyage temporel, Le Secret d’une étoile apporte une touche d’originalité au catalogue de l’éditeur. Une nouvelle série à découvrir pour celles et ceux qui apprécient les histoires sentimentales, les héroïnes ambitieuses et les univers historiques.