Meta fait marche arrière et supprime son outil IA controversé sur Instagram

La pression des utilisateurs et de l’industrie créative aura finalement fait plier le géant des réseaux sociaux. Quelques jours seulement après le lancement en grande pompe de sa nouvelle fonctionnalité de génération d’images par intelligence artificielle, Meta annonce le retrait immédiat de cet outil. La décision fait suite à une vague massive de contestations liées au respect de la vie privée et des droits d’auteur.

Un générateur d’images IA jugé trop intrusif par la communauté

En début juillet, la division spécialisée Meta Superintelligence Labs a introduit une innovation majeure baptisée “Muse Image”. Cet outil d’intelligence artificielle visait à concurrencer directement les leaders du marché comme OpenAI et Google. L’une des options phares permettait aux internautes de générer de nouvelles images en mentionnant simplement des comptes publics Instagram. L’intelligence artificielle utilisait alors les photos de ces profils comme référence pour créer de nouveaux visuels personnalisés.

Cependant, le système ne prévenait pas les propriétaires des comptes lorsque leurs images servaient de base de données pour l’IA. Cette absence de notification a immédiatement déclenché la colère des créateurs de contenus et du grand public. Les utilisateurs ont dénoncé une violation flagrante de leur droit à l’image et une absence totale de consentement.

La mobilisation historique d’Hollywood et des syndicats d’artistes

La contestation a rapidement dépassé le cadre des simples utilisateurs d’Instagram pour atteindre les plus hautes sphères de l’industrie du divertissement. En effet, de puissantes organisations hollywoodiennes, telles que l’agence de talents CAA et le syndicat des acteurs SAG-AFTRA, sont montées au créneau. Ces entités ont fermement condamné le déploiement de Muse Image. Elles ont qualifié le concept de menace directe pour les professionnels du secteur.

Par ailleurs, le syndicat SAG-AFTRA a rappelé les dangers majeurs liés à la prolifération de répliques numériques non consenties. L’organisation a activement encouragé ses membres à protéger leur image face à ces dérives technologiques. Devant ces contestations de toutes parts, le maintien de la fonctionnalité est devenu intenable pour la direction de la plateforme.

Face à l’ampleur du scandale, la firme californienne a choisi de désactiver définitivement l’option litigieuse le vendredi 10 juillet 2026. Dans un communiqué officiel transmis aux médias, l’entreprise a reconnu ses torts de manière explicite. La direction a admis que cette nouvelle option avait clairement manqué sa cible auprès du public.

Le groupe a affirmé que son intention initiale consistait simplement à proposer un outil créatif utile tout en laissant théoriquement le contrôle aux utilisateurs sur leurs contenus publics. Néanmoins, les retours négatifs de la communauté ont poussé les ingénieurs à revoir leurs priorités.

Malgré ces turbulences majeures dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’application cherche constamment à diversifier ses modes d’accès. À ce sujet, saviez-vous qu’Instagram débarque sur les téléviseurs Samsung aux États-Unis afin d’offrir une expérience de visionnage encore plus immersive sur grand écran ?