TUTO – Pourquoi mon iPhone s’allume et s’éteint sur la pomme ?

L’iPhone est souvent salué pour sa performance et sa fiabilité, mais il n’est pas exempt de problèmes. L’un des soucis fréquents que les utilisateurs rencontrent est le blocage de l’iPhone sur le logo Apple, où le téléphone s’allume et s’éteint en boucle sur le logo de la pomme. Ce problème peut être frustrant, surtout si vous ne savez pas comment le résoudre. Voyons pourquoi cela se produit et comment le régler.

Causes possibles du problème

Lorsque votre iPhone s’allume et s’éteint en restant sur le logo Apple, cela indique généralement un problème avec le système d’exploitation. Ce phénomène est souvent appelé « boot loop ». Il peut avoir plusieurs causes, y compris des erreurs lors d’une mise à jour logicielle, des fichiers système corrompus, ou des conflits avec des applications tierces. Parfois, des problèmes matériels tels qu’un dysfonctionnement de la batterie ou de la carte mère peuvent aussi en être la cause, mais ces cas sont moins fréquents.

Problèmes liés aux mises à jour

Les mises à jour du système d’exploitation iOS peuvent parfois causer des problèmes si elles ne sont pas correctement installées ou si elles sont interrompues. Assurez-vous toujours que votre téléphone est entièrement chargé avant de lancer une mise à jour et que vous utilisez une connexion Internet stable.

Jailbreak

Le jailbreak est une procédure qui modifie le système d’exploitation d’Apple pour permettre l’installation d’applications non autorisées par Apple. Bien que cela puisse offrir plus de liberté, il peut également rendre votre appareil instable.

Problèmes logiciels ou matériels

Parfois, des conflits logiciels ou des problèmes matériels peuvent empêcher le téléphone de démarrer correctement. Les erreurs de logiciel sont souvent corrigées avec un redémarrage ou une restauration, tandis que les problèmes matériels peuvent nécessiter une assistance technique professionnelle.

Forcer le redémarrage de l’iPhone

La première étape pour résoudre ce problème consiste souvent à forcer le redémarrage de votre iPhone. Cette méthode peut être efficace pour corriger des erreurs mineures qui empêchent le téléphone de démarrer correctement.

Pour les modèles iPhone 8 et ultérieurs :

Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume, puis sur le bouton de diminution du volume. Appuyez ensuite et maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

En ce qui concerne les modèles iPhone 7 et 7 Plus :

Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de mise en marche. Maintenez ces boutons enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour les modèles iPhone 6s et antérieurs :

Appuyez et maintenez en même temps le bouton d’accueil et le bouton de mise en marche. Continuez à maintenir les boutons jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Si le redémarrage forcé ne résout pas le problème, vous pourriez devoir essayer d’autres solutions.

Restaurer votre iPhone avec iTunes

Si le redémarrage forcé n’a pas résolu le problème, la restauration de votre iPhone via iTunes est une autre option. Cette méthode est plus intrusive car elle peut entraîner la perte de certaines données si vous ne disposez pas d’une sauvegarde récente.

Pour restaurer votre iPhone avec iTunes, suivez ces étapes :

Connectez votre iPhone à un ordinateur équipé d’iTunes à l’aide d’un câble USB. Lancez iTunes sur votre ordinateur. Si iTunes détecte automatiquement votre iPhone, cliquez sur l’icône de l’appareil qui apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre iTunes. Cliquez sur « Restaurer l’iPhone ». Vous aurez alors la possibilité de restaurer à partir d’une sauvegarde si vous en avez une.

Le processus de restauration efface toutes les données de votre iPhone et réinstalle le système d’exploitation. C’est pourquoi il est crucial de choisir une sauvegarde récente pour minimiser la perte de données. Si vous n’avez pas de sauvegarde disponible, vous devrez configurer votre iPhone comme neuf après la restauration.

Parfois, il peut être nécessaire d’accéder au mode DFU (Device Firmware Update) pour restaurer l’iPhone. Ce mode est utilisé lorsque le téléphone ne peut pas être restauré normalement. Voici comment activer le mode DFU :

Connectez votre iPhone à l’ordinateur et ouvrez iTunes. Appuyez simultanément sur le bouton d’augmentation du volume et le bouton latéral. Après quelques secondes, relâchez le bouton d’augmentation du volume tout en maintenant le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran devienne noir. Lorsque l’écran est noir, relâchez le bouton latéral et maintenez le bouton d’augmentation du volume jusqu’à ce que iTunes détecte un iPhone en mode de récupération.

Ce mode permet à iTunes de restaurer l’iPhone même lorsque le système d’exploitation est gravement endommagé. Cependant, cette méthode peut être complexe et nécessite de suivre les étapes avec précision.

Réparer un iPhone avec AnyFix

Pour ceux qui préfèrent une solution plus sophistiquée tout en préservant leurs données, AnyFix est une option intéressante. Ce logiciel est conçu pour résoudre les problèmes système complexes, y compris le problème de l’iPhone qui reste bloqué sur le logo Apple.

Voici comment utiliser AnyFix pour réparer votre iPhone :

Téléchargez et installez AnyFix sur votre PC ou Mac à partir du site officiel. Connectez votre iPhone à l’ordinateur via un câble USB. Lancez AnyFix et cliquez sur « Réparer le système ». Choisissez le type de réparation souhaité : la correction standard est recommandée pour les problèmes mineurs car elle ne touche pas les données existantes.

AnyFix propose trois niveaux de réparation :

Correction Standard : Résout les problèmes courants sans effacer les données.

Correction Avancée : Pour les problèmes plus graves, cela peut nécessiter la réinitialisation de certaines parties du système.

Correction Complète : Répare les problèmes sévères mais peut entraîner la perte de données, semblable à une restauration complète.

Avant de commencer la réparation, assurez-vous d’avoir au moins 800 Mo d’espace libre sur votre iPhone, car cette exigence est nécessaire pour permettre au logiciel de fonctionner correctement.

Si malgré tout, ces méthodes ne fonctionnent pas, il peut être nécessaire de consulter un professionnel pour une assistance technique plus approfondie. Si vous souhaitez récupérer les données d’un iPhone cassé, suivez les étapes décrites dans ce tutoriel.