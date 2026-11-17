Meta permet désormais à Muse de passer des appels téléphoniques à votre place

Vous en avez assez de passer de longues minutes à attendre au bout du fil pour réserver une table ou planifier un rendez-vous médical ? Meta compte bien résoudre ce problème du quotidien. Pour ce faire, la firme de Mark Zuckerberg dote son IA d’une compétence redoutable : téléphoner directement à votre place. L’assistant se transforme ainsi en un véritable secrétaire personnel. Il peut gérer les corvées téléphoniques les plus fastidieuses sans que vous ayez à décrocher le combiné.

Les nouvelles capacités de Muse pour passer vos coups de fil

Meta franchit une étape majeure dans l’automatisation des tâches quotidiennes. L’intelligence artificielle gère désormais les appels téléphoniques vers les entreprises et les commerces. D’après les annonces de la direction de Meta, cette fonction cible directement les actions que nous repoussons constamment. L’agent virtuel peut ainsi réserver une table dans un restaurant, planifier des rendez-vous professionnels ou personnels et, surtout, patienter durant les interminables files d’attente à votre place.

Let Muse handle the wait times while you get back some free time. Introducing outbound calling, available now for paid US subscribers. ☎️ pic.twitter.com/O7i64Uhy21 — Muse (@Muse) November 12, 2026

Toutefois, tous les utilisateurs ne pourront pas profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Cette option est accessible via les abonnements payants de Meta Muse, dont les formules débutent à partir de 20 dollars par mois (pour l’abonnement Power), avec des paliers supérieurs comme la formule Maximum à 100 dollars par mois.

Des résultats concrets sur le terrain et des premiers tests concluants

Les premiers retours d’expérience démontrent l’efficacité redoutable de cette technologie en conditions réelles. Des collaborateurs de Meta ont partagé des cas d’usage particulièrement probants. Par exemple, un employé a publié un enregistrement dans lequel son agent virtuel contacte une concession automobile pour connaître les créneaux d’intervention disponibles. L’assistant a ainsi encaissé quinze minutes d’attente sur la ligne avant d’obtenir les renseignements escomptés et de restituer un résumé clair.

My muse called Volvo for me to see when the next available appointment is.



You can listen to the phone call here.



I have it do multiple calls like this every day (I'm still trying to get better and better at leveraging muse).



My muse called, waited on the line for 15 minutes,… pic.twitter.com/bosH1tyW1R — Matt Schlicht (@MattPRD) October 9, 2026

Cependant, ces démonstrations soulignent également certaines zones grises en matière de transparence. Pendant l’échange, l’agent précise certes qu’il appelle pour le compte d’un utilisateur et qu’il retranscrit l’échange, mais il n’indique pas toujours clairement de manière explicite qu’il s’agit d’une intelligence artificielle. Cette zone grise suscite déjà des interrogations quant au risque de raccrochage brusque de la part des interlocuteurs humains surpris par la nature synthétique de leur interlocuteur.

Une expansion rapide portée par de nouvelles fonctionnalités

L’écosystème autour de l’assistant ne cesse de s’étoffer pour séduire une base d’utilisateurs qui dépasse déjà la barre des dix millions de fidèles. Outre les appels téléphoniques, Meta introduit la possibilité d’attribuer une adresse e-mail dédiée à l’agent. Cette option permet d’intégrer l’intelligence artificielle dans les boucles de discussion importantes sans lui concéder un accès global et intrusif à sa boîte de messagerie personnelle.

Meta rejoint ainsi une course technologique déjà bien disputée. Google propose depuis longtemps des outils similaires sur ses smartphones Pixel avec ses fonctions d’assistance vocale. Les utilisateurs disposent désormais d’alternatives de plus en plus sophistiquées pour déléguer les frictions administratives et téléphoniques du monde réel. Par ailleurs, Meta a récemment dévoilé Muse Spark Open, un modèle d’IA spécialement pensé pour les Mac.