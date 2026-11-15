Test – Imprimante Xerox C255a : toujours à la page, jamais la première

Sur le papier, la Xerox C255a ressemble à une Xerox C235 qui aurait pris un peu de muscle : même format compact, même multifonction laser couleur 4-en-1, et des cartouches haute capacité au même rendement, mais un peu moins chères. Reste à savoir si elle tient ses promesses au quotidien.

Xerox m’a envoyé cet exemplaire. Je l’ai utilisé chez moi, avec deux références en tête : la C235, rapide et sans histoire, et la C325, qui m’avait donné bien du mal. Voici mon test de la Xerox C255a.

Écran tactile et chargeur de documents : la C255a garde le format compact de la C235.

Notre avis en bref sur la Xerox C255a

La Xerox C255a est une multifonction laser couleur facile à vivre. Je l’ai installée en quelques minutes, son écran tactile est très intuitif et l’impression passe globalement, copies en noir et blanc comprises. Son vrai atout face à la C235, ce sont ses cartouches : à rendement égal en haute capacité, elles coûtent nettement moins cher.

En revanche, la première page met trop de temps à sortir, les couleurs manquent d’éclat, le noir est parfois peu net et le scanner ne gère pas le recto-verso. Elle coûte environ 375 euros, soit 75 euros de plus que la C235 lors de mon test. On sent un produit abouti et sans surprise, mais qui présente quand même quelques points négatifs.

Xerox Imprimante Laser Couleur sans Fil C255a Tout-en-Un – Imprimante Scanner copieur fax, 25 ppm, imprimante sans Fil pour Ordinateur Portable et... FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION : Inclut des options de toner haute capacité pour réduire les dépenses continues. Parfaite pour les professionnels de la finance, du droit et de l’administration...

QUALITÉ D’IMPRESSION ÉCLATANTE : Produisez un texte net et des graphismes couleur éclatants. Donnez à vos documents professionnels, présentations et rapports un aspect impeccable impressionnant...

Installation de la Xerox C255a : rapide et sans prise de tête

C’est la bonne surprise. L’installation a été extrêmement rapide : rien de compliqué, et ça ne m’a pas pris beaucoup de temps. L’écran tactile de 2,8 pouces est très intuitif. On trouve vite ce qu’on cherche.

L’écran tactile se prend en main tout de suite. Un port USB en façade. Le branchement du câble d’alimentation.

La Xerox C325, elle, m’avait donné beaucoup de mal. Ici, aucune comparaison possible : l’imprimante est prête avant qu’on ait eu le temps de s’énerver. Pour un produit qu’on branche et qu’on oublie, c’est exactement ce qu’on demande.

Qualité d’impression : ça passe, sans éclat

Globalement, l’impression passe. Pour des documents courants, la Xerox C255a fait le travail, et les copies en noir et blanc restent correctes. Mais dès qu’on regarde de près, le rendu manque de rigueur.

Gros plan sur une impression : le rouge est un peu pâle et le trait noir manque de netteté.

Les aplats ne sont pas toujours bien remplis, comme sur ce parapluie. Le grain se voit surtout sur les teintes claires et les traits fins.

En couleur, les images sont un peu ternes et la palette manque de punch. Les aplats ne sont pas toujours bien remplis, et le jaune est le plus à la traîne. Le noir n’est pas épargné : par endroits, il est lui aussi mal rempli et pas très net. Pour l’impression de photos, ce n’est clairement pas son terrain.

Le scanner à plat sert aux copies, il ne lit qu’une face.

Les copies couleur ont leur défaut aussi : certains fonds s’effacent un peu. Ce n’est pas systématique, mais je l’ai remarqué plusieurs fois. Autre limite, le chargeur de 50 feuilles ne scanne qu’une face. Pour numériser un document recto-verso, il faut retourner les pages à la main. La C235 avait la même limite.

Vitesse : la première page se fait attendre

C’est mon principal reproche. Quand on lance une impression, la Xerox C255a passe par une phase d’initialisation plus longue que sur la C235. Je ne sais pas pourquoi. J’ai chronométré : une minute et deux secondes avant la première page. Je trouve ça énorme, là où la C235 mettait moitié moins de temps.

Le bac papier, point de départ d’une première page qui se fait vraiment attendre.

Une minute, ça paraît court sur le papier. À l’usage, c’est frustrant : je clique sur imprimer, je me lève, et je passe quand même une bonne partie de l’attente devant la machine. La C235 et la C325 étaient bien plus réactives, et on est un peu déçu. Xerox annonce 25 pages par minute. Je doute un peu : on imagine que ce chiffre ne compte pas la phase d’initialisation, qui atteint la minute avant la moindre page imprimée. Elle n’est pas non plus très discrète quand elle travaille.

Cartouches : l’argument qui la place devant la C235

Les cartouches fournies sont des modèles de démarrage, annoncés à environ 750 pages en noir et 500 en couleur. Sur la C235, c’est 500 partout. Dans les deux cas, on les renouvelle vite.

Quatre cartouches, quatre couleurs : le vrai point fort de la C255a face à la C235.

C’est là que la C255a prend l’avantage. En haute capacité, Xerox annonce les mêmes rendements que sur la C235 : 3 000 pages en noir, 2 500 par couleur. Pourtant, chez un revendeur en ligne qui propose les deux, le pack de quatre cartouches d’origine coûte environ 17 % moins cher, et la noire seule environ 21 %.

Caractéristiques Xerox C255a Xerox C235 Cartouches de départ (noir / couleur) 750 / 500 pages 500 / 500 pages Capacité standard (noir / couleur) 1 300 / 1 200 pages 1 500 / 1 500 pages Haute capacité (noir / couleur) 3 000 / 2 500 pages 3 000 / 2 500 pages Pack 4 couleurs haute capacité d’origine environ 17 % moins cher référence

En capacité standard, la C255a imprime un peu moins de pages que la C235, mais ses cartouches coûtent aussi moins cher. Le coût par page reste quasi identique. Pour tirer parti de l’écart, prenez donc les cartouches haute capacité.

Rapport qualité/prix de la Xerox C255a

Le site de Xerox France affiche la Xerox C255a à 303 euros hors taxes, soit environ 364 euros TTC, et on la trouve autour de 375 euros chez les revendeurs. La C235 était à environ 300 euros quand je l’ai testée.

Xerox Imprimante Laser Couleur sans Fil C255a Tout-en-Un – Imprimante Scanner copieur fax, 25 ppm, imprimante sans Fil pour Ordinateur Portable et... FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION : Inclut des options de toner haute capacité pour réduire les dépenses continues. Parfaite pour les professionnels de la finance, du droit et de l’administration...

QUALITÉ D’IMPRESSION ÉCLATANTE : Produisez un texte net et des graphismes couleur éclatants. Donnez à vos documents professionnels, présentations et rapports un aspect impeccable impressionnant...

Il y a donc environ 75 euros de plus à l’achat. Un seul jeu de cartouches haute capacité devrait à peu près compenser cet écart. Si vous imprimez régulièrement, la C255a devient plus rentable que la C235 à l’usage.

Conclusion : faut-il acheter la Xerox C255a ?

Je la recommande aux télétravailleurs et aux petits bureaux qui impriment surtout des documents courants. Elle s’installe en quelques minutes, son écran est agréable, et ses toners ruinent un peu moins que ceux de la C235.

Je la déconseille à ceux qui veulent des photos, des supports marketing en couleur ou une qualité générale élevée, et à ceux qui n’ont pas la patience d’attendre la première page. Si la réactivité compte plus que le prix des toners, la C235 reste plus vive. Quant au scan recto-verso automatique, aucune des deux ne le propose. Au final, on sent un produit fini : il lui manque surtout de la vivacité.

Xerox Imprimante Laser Couleur sans Fil C255a Tout-en-Un – Imprimante Scanner copieur fax, 25 ppm, imprimante sans Fil pour Ordinateur Portable et... FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION : Inclut des options de toner haute capacité pour réduire les dépenses continues. Parfaite pour les professionnels de la finance, du droit et de l’administration...

QUALITÉ D’IMPRESSION ÉCLATANTE : Produisez un texte net et des graphismes couleur éclatants. Donnez à vos documents professionnels, présentations et rapports un aspect impeccable impressionnant...

Test de la Xerox C255a 375€ La Xerox C255a en quelques mots La Xerox C255a est simple à installer et facile à piloter. Ses cartouches haute capacité coûtent moins cher que celles de la C235, mais la première page met une minute à sortir, les couleurs manquent d’éclat et le noir est parfois peu net. Installation et prise en main - 9/10 9/10

Qualité d'impression - 7/10 7/10

Vitesse d'impression - 7/10 7/10

Design et taille - 8/10 8/10

Rapport qualité/prix - 8/10 8/10 Globalement 7.8/10 7.8/10 Pour Installation rapide

Écran tactile

Copies noir et blanc correctes

Coût toner Contre Première page lente

Couleurs ternes

Noir parfois peu net

Plutôt bruyante