Test – Clavier Clevetura S : on touche au but en format compact

Il y a quelques semaines, je vous parlais du Clevetura 1, ce clavier dont les touches servent aussi de trackpad. Voici son petit frère, le Clevetura S : même technologie TouchOnKeys, mais 78 touches, pas de pavé numérique et un prix de 189 euros sur le site officiel.

Clevetura me l’a envoyé en version Windows, coloris noir. Je l’utilise depuis une semaine branché sur mon poste de travail. Pour travailler au quotidien, il fait le boulot. Enfin, presque : tout dépend de vos tâches. Reste à savoir ce qu’on gagne et ce qu’on perd avec ce format compact.

Le Clevetura S, 78 touches et un trackpad caché dessous.

Notre avis en bref sur le Clevetura S

Le Clevetura S reprend le meilleur du Clevetura 1 : un trackpad précis, des gestes utiles et le même clavier ultra plat. On gagne en portabilité, on perd en productivité. Pas de pavé numérique, et un QWERTY américain qui se paie à chaque accent. Pour les pros qui se passent du pavé numérique, c’est un excellent clavier. À 189 euros, le rapport qualité/prix reste un peu moins bon que sur le 1. Je lui mets 8/10.

Clevetura CLVX S Clavier sans fil avec pavé tactile compact Bluetooth RVB | Pavé tactile intégré dans les touches, commutateurs ciseaux à profil... Clavier sans fil avec pavé intégré dans les touches. Faites défiler, balayez et zoomez sans déplacer votre main vers la souris. Disposition compacte à 78 touches pour des bureaux plus étroits...

Clavier compact, 78 touches, saisie silencieuse. Interrupteurs à ciseaux discrets à un pas de clé standard de 19 mm, de sorte que la disposition semble familière dans un encombrement réduit.

Un format compact : on gagne en portabilité

Le S mesure 292 mm de large pour 130 mm de profondeur, et pèse 430 grammes. Sur un bureau, il libère de la place, mais son vrai avantage, c’est dans le sac. Le Clevetura 1, en pleine taille, demandait un énorme sac pour voyager sans bazar. Le S se glisse dans n’importe lequel. Il garde le même profil très fin, un dessous en aluminium anodisé et un petit pied rabattable. Avec un ultrabook, on obtient un ensemble fin et léger pour travailler de site en site.

78 touches, des flèches compactes et aucun pavé numérique.

Le prix à payer, c’est le pavé numérique. Dans mon travail, il peut me manquer, même si je suis habitué à faire sans : saisir des chiffres, des montants ou des codes y est bien plus rapide. Les flèches passent en demi-hauteur et portent aussi Page haut et Page bas. Si vous vous passez déjà du pavé numérique, ce format est idéal. Sinon, le Clevetura 1 reste le bon choix, tout comme un clavier pleine taille classique comme l’Epomaker HE108, que j’ai testé récemment.

Les flèches et les touches de navigation se serrent dans le coin. Un petit pied rabattable incline le clavier.

Un trackpad qui reprend les gestes du Clevetura 1

Comme sur le premier clavier Clevetura, le trackpad est intégré aux touches sur ce Clevetura S. Un doigt déplace le curseur, deux font défiler, trois changent de fenêtre et quatre changent de bureau virtuel. Clevetura annonce une zone tactile de 186 par 84 mm, bien plus large qu’un pavé de portable. Le glissé à trois doigts reste le plus pratique : il remplace un Alt+Tab sans quitter la position de frappe. Deux boutons de clic sur la tranche avant restent là pour ceux qui préfèrent cliquer. Je m’en sers parfois pour le clic droit, que je trouve moins contraignant au bouton qu’avec le geste. Les détails sont dans mon test du Clevetura 1.

Deux boutons de clic sur la tranche, et un rétroéclairage vert en mode trackpad.

Comme sur le 1, il faut au moins une semaine pour se familiariser avec les gestes. Une fois le trackpad pris en main, le gain de temps sur les déplacements courts se sent vite.

Une frappe toujours aussi plate sur le Clevetura S

On retrouve la même frappe que sur le Clevetura 1 : des touches à ciseaux, une course de 1,2 mm et environ 60 grammes d’appui, selon Clevetura. Le retour est faible et le bruit discret, comme sur un ordinateur portable. Si vous venez d’un clavier mécanique, comme mon SteelSeries Apex Pro TKL, c’est le sacrifice à accepter.

Surface plate et continue, la condition du trackpad.

Cette surface plate est la condition du trackpad : sans elle, le doigt ne glisserait pas d’une touche à l’autre. Une fois habitué, le clavier plat pose de moins en moins de souci, et le trackpad devient un pur gain. Malgré ça, après un deuxième test de clavier Clevetura avec des switches à ciseaux, j’ai encore un peu de mal avec cette sensation sur le Clevetura S.

QWERTY : là, plus personne ne rigole

Pour travailler au quotidien, le Clevetura S marche bien. Jusqu’au moment où il faut écrire un É majuscule. Sur un clavier QWERTY américain, cette lettre n’existe pas sous les doigts. Alors on ouvre Google, on tape « e majuscule accent », on copie-colle dans Slack. Là, on fait moins les fiers. Pour un clavier à 189 euros avec son trackpad intégré, attention à ne pas être surpris.

Un clavier QWERTY américain : aucun É sous les doigts.

Pour le Français moyen, le QWERTY est un vrai frein. Pas mal de développeurs s’y mettent, et je comprends pourquoi. Mais pour taper du français, les accents et les majuscules accentuées deviennent un détour. La fiche officielle ne propose pas d’AZERTY, donc il faut faire avec. Dommage de ne pas avoir le choix.

Des touches de fonction et des sliders bien pensés

Sur le S, les touches de fonction se glissent au-dessus des chiffres, en demi-hauteur. Chaque touche porte son raccourci : presse-papiers, explorateur, capture d’écran, médias. Aux extrémités, deux sliders tactiles règlent le volume du PC (à gauche) et la luminosité du rétroéclairage (à droite).

Les fonctions sont au-dessus des chiffres, avec un slider à chaque bout. Le rétroéclairage sert aussi d’indicateur d’état.

Le rétroéclairage RGB compte une multitude de LED : je dirais au moins une par touche. C’est joli sans en faire trop, et utile en lumière faible.

Autonomie et connexion : du lundi au jeudi

Le S fonctionne en filaire par USB-C, ou en Bluetooth 5.1 sur trois canaux. Clevetura annonce jusqu’à 44 heures d’utilisation continue sans rétroéclairage.

Le port USB-C permet la charge comme le mode filaire.

À l’usage, ça tient bien. Je l’ai attaqué en début de semaine avec une batterie presque pleine, et je l’ai rechargé jeudi après-midi, après une semaine intense. Personnellement, je laisse le rétroéclairage activé, mais très bas. Ce réglage me permet de bien distinguer les touches sans vider la batterie en une journée. Clevetura annonce aussi un fonctionnement sous Linux (GNOME), sur iPadOS en Bluetooth et sous macOS 14 ou plus. Pour macOS, encore faut-il avoir la version dédiée, en blanc.

Rapport qualité/prix du Clevetura S : moins évident que sur le 1

Le Clevetura S coûte 189 euros sur le site officiel de Clevetura, contre 229 euros pour le Clevetura 1. Le S ne coûte donc que 40 euros de moins, pour 32 touches en moins. Ce n’est pas abusé, mais difficile de crier à l’affaire. Ce tarif tient compte des codes promo que Clevetura accorde à ses médias et créateurs partenaires. Avec notre code cafedugeek20, la marque retire 22 euros sur son site, ce qui ramène le S à 167 euros. Là, ça devient beaucoup plus intéressant.

Caractéristiques Clevetura S Clevetura 1 Nombre de touches 78 110 Pavé numérique Non Oui Trackpad intégré Oui Oui Mécanisme Ciseaux Ciseaux Disposition QWERTY QWERTY Prix sur le site officiel 189 euros 229 euros

Face à un bon clavier compact et un bon trackpad séparé, vous payez le même prix, voire plus. Mais pour pointer, il faut sortir la main de la zone de frappe, comme pour attraper une souris. Le trackpad intégré supprime ce geste parasite. C’est un outil orienté pro, pas un clavier de jeu, évidemment.

Conclusion : faut-il acheter le Clevetura S ?

Je recommande le Clevetura S aux pros qui n’utilisent pas le pavé numérique, comme les développeurs et les rédacteurs qui vivent aux raccourcis. Il garde les gestes qui m’avaient convaincu sur le Clevetura 1, dans un format qui rentre dans n’importe quel sac. Les nomades équipés d’un ultrabook y trouveront aussi leur compte.

Fin et léger, le S se déplace facilement d’un bureau à l’autre.

Je le déconseille à ceux qui saisissent des chiffres toute la journée : amis d’Excel, passez votre chemin ! Pour eux, le Clevetura 1 reste le bon choix. Les joueurs et les amateurs de frappe mécanique trouveront mieux ailleurs. Et si vous tapez du français toute la journée, gardez un onglet Google ouvert pour le É, ou prenez-vous un clavier disponible en AZERTY. On gagne en portabilité, on perd en productivité : à vous de voir.

Clevetura CLVX S Clavier sans fil avec pavé tactile compact Bluetooth RVB | Pavé tactile intégré dans les touches, commutateurs ciseaux à profil... Clavier sans fil avec pavé intégré dans les touches. Faites défiler, balayez et zoomez sans déplacer votre main vers la souris. Disposition compacte à 78 touches pour des bureaux plus étroits...

Clavier compact, 78 touches, saisie silencieuse. Interrupteurs à ciseaux discrets à un pas de clé standard de 19 mm, de sorte que la disposition semble familière dans un encombrement réduit.

Test du clavier Clevetura S 189€ Le clavier Clevetura S en quelques mots : Le Clevetura S reprend la recette du Clevetura 1 dans un format compact. Le trackpad intégré reste précis, les gestes remplacent de vrais raccourcis, et le clavier se glisse dans n’importe quel sac. Ses limites tiennent au format : pas de pavé numérique, un QWERTY américain qui complique les accents et une frappe plate. À 189 euros, le rapport qualité/prix est un peu plus faible que sur le 1, sauf avec le code promo. Design et portabilité - 9/10 9/10

Frappe et disposition - 7/10 7/10

Trackpad et gestes - 9/10 9/10

Autonomie et connectivité - 8/10 8/10

Rapport qualité/prix - 7/10 7/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Trackpad précis, gestes utiles

Compact

Autonomie solide

Touches fonction utiles

Gain de productivité Contre Pas de pavé numérique

QWERTY uniquement

Frappe plate

Long à prendre en main