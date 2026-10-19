Test – Tapo C675D KIT : la caméra solaire qui voit large sans perdre le détail

Sur une caméra extérieure, le problème arrive souvent au mauvais moment : quelque chose bouge, mais sort immédiatement du cadre. Avec la Tapo C675D KIT, j’ai justement voulu vérifier si son double objectif pouvait éviter cette situation. Après deux semaines de test, la réponse est plutôt claire. La caméra combine une vue fixe très large avec un second objectif motorisé. Ainsi, je garde une vision globale tout en pouvant suivre un sujet.

J’ai également retrouvé ce qui fait l’intérêt des caméras Tapo : détection intelligente, vision nocturne couleur, application complète et intégration dans un écosystème déjà bien installé.

Surtout, le panneau solaire permet de se passer d’une alimentation permanente. Et son câble particulièrement long ouvre davantage de possibilités pour installer le panneau ailleurs que directement au-dessus de la caméra.

Notre avis en bref : faut-il acheter la Tapo C675D KIT ?

La Tapo C675D KIT apporte une réponse intéressante aux limites des caméras extérieures motorisées classiques. Son objectif fixe couvre jusqu’à 169° en diagonale. Pendant ce temps, le second objectif peut effectuer une couverture panoramique à 360° et suivre un sujet.

En pratique, cette association change réellement la surveillance. Je conserve une vue d’ensemble, même lorsque la seconde caméra suit une personne, un animal ou un véhicule. La qualité d’image est également au rendez-vous. Les deux objectifs filment en 4K et la vision nocturne couleur Starlight permet de conserver davantage de détails lorsque la lumière baisse.

L’autre avantage reste son alimentation solaire. Le kit embarque un panneau de 4,5 W et une batterie de 10 000 mAh. TP-Link annonce jusqu’à trois mois d’autonomie avec un fonctionnement sur batterie uniquement, selon les conditions d’utilisation.

Tapo C675D KIT 【100% SANS FIL & SOLAIRE】Profitez d’une surveillance extérieure autonome grâce à la batterie rechargeable intégrée et au panneau solaire inclus. Seulement 1 heure d’ensoleillement permet...

【DOUBLE OBJECTIF 4K SANS ANGLE MORT】La caméra combine une vue ultra grand-angle 4K 8MP de 169° et un téléobjectif zoom 5X motorisé pour surveiller simultanément les zones larges et les...

Contexte du test

J’ai utilisé la Tapo C675D KIT pendant deux semaines dans une utilisation extérieure réelle. Je l’ai intégrée à une installation Tapo déjà présente afin de vérifier son intérêt comme caméra supplémentaire. Aucun droit de regard de la marque sur le contenu du test, Certains liens peuvent être affiliés sans aucun impact sur le test.

Le prix constaté lors du test est de 225 €. La caméra est compatible Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz et dispose d’un stockage local sur carte microSD, en plus de l’option cloud.

Que change le double objectif 4K de la Tapo C675D KIT ?

C’est évidemment la partie qui m’intéresse le plus. La Tapo C675D KIT ne demande pas de choisir entre une vue large et un suivi précis. Le premier objectif reste fixe. Son champ de vision atteint 169° en diagonale. Il garde donc une grande partie de la scène dans le cadre.

Ensuite, le second objectif prend le relais. Il dispose d’un téléobjectif 6 mm et d’un zoom optique 5x. Il peut aussi pivoter sur 360° pour suivre un mouvement. Cette approche a un avantage concret. Lorsqu’un sujet se déplace, je peux conserver la scène générale tout en obtenant une vue plus précise.

C’est justement une limite que j’avais rencontrée avec la Tapo C660. Une caméra motorisée peut suivre un sujet, mais elle déplace alors son objectif. Une partie de la scène peut donc disparaître temporairement du cadre. La C675D KIT sépare ces deux fonctions. Ainsi, le grand-angle continue de surveiller tandis que l’objectif motorisé s’occupe du suivi.

TP-Link propose d’ailleurs un suivi intelligent synchronisé entre les deux objectifs. La marque permet également une mise au point intelligente en un clic. Pour une cour, une entrée ou un jardin, cette différence devient donc rapidement intéressante.

La Tapo C675D KIT est-elle vraiment autonome grâce au solaire ?

C’est l’autre point qui simplifie énormément l’installation. La caméra fonctionne avec une batterie intégrée et un panneau solaire de 4,5 W. TP-Link annonce seulement 90 minutes d’ensoleillement direct pour assurer une alimentation quotidienne dans certaines conditions de référence. Cette valeur reste évidemment dépendante de l’exposition et de l’usage. Avec la C660 je n’ai jamais eu besoin de la recharger autrement qu’en fonctionnement solaire.

Dans mon installation, je retiens surtout la liberté apportée par cette alimentation. Je n’ai pas besoin de tirer une alimentation électrique jusqu’à la caméra. Cependant, un détail m’a particulièrement plu. Le câble du panneau solaire est suffisamment long pour permettre de placer le panneau ailleurs qu’au-dessus de la caméra.

C’est loin d’être anecdotique. Une caméra peut être parfaitement placée pour surveiller une entrée, alors que cet emplacement n’est pas forcément celui qui reçoit le plus de soleil. Le panneau peut donc être positionné plus librement. Ainsi, l’installation devient plus facile à adapter à la configuration réelle du logement.

La caméra bénéficie par ailleurs d’une certification IP65. Elle est donc conçue pour résister à la poussière et aux projections d’eau.

Quelle qualité d’image et de détection attendre ?

La Tapo C675D KIT mise sur deux capteurs 4K. Le premier privilégie la couverture, tandis que le second apporte une vision plus précise grâce à son téléobjectif.

De jour, cette combinaison permet surtout de mieux comprendre ce qui se passe dans la scène. Le grand-angle donne le contexte. Ensuite, le second objectif peut se concentrer sur le mouvement détecté. La caméra dispose également d’une vision nocturne couleur Starlight. Elle propose aussi un mode infrarouge pour les situations où la lumière devient insuffisante.

La détection IA constitue un autre avantage important. Elle peut identifier les personnes, les véhicules et les animaux directement sur l’appareil. Aucun abonnement n’est donc nécessaire pour bénéficier de ces fonctions de détection. En pratique, cela s’intègre naturellement dans l’application Tapo. La caméra peut ainsi compléter une installation existante sans ajouter une application supplémentaire.

La C675D KIT prend aussi en charge la capture continue 24h/24 et 7j/7, avec des intervalles personnalisables. Cette fonction permet de conserver une chronologie plus complète qu’une simple caméra déclenchée uniquement par mouvement.

La Tapo C675D KIT vaut-elle le coup face à la C660 ?

La comparaison avec la C660 est logique puisque j’ai déjà testé cette dernière. Les deux modèles partagent une philosophie proche : caméra extérieure 4K, motorisation, alimentation solaire et intégration Tapo.

Pourtant, la C675D KIT change la manière de surveiller une zone. La C660 dispose d’un objectif motorisé capable de couvrir 360°. La C675D KIT ajoute un second objectif fixe ultra grand-angle de 169°. C’est donc moins une simple évolution de résolution qu’une évolution de conception.

Avec la C675D KIT, le suivi ne fait plus disparaître la vue générale. C’est précisément ce que je trouve intéressant après deux semaines d’utilisation. Elle s’adresse donc surtout à ceux qui veulent surveiller une zone relativement large. Pour une petite zone où une caméra classique suffit, le double objectif apporte moins de valeur.

En revanche, pour une entrée, une cour ou un jardin avec plusieurs angles à surveiller, la différence devient beaucoup plus évidente. L’intégration à l’écosystème Tapo renforce encore cet intérêt. Si plusieurs appareils Tapo sont déjà installés, cette caméra vient naturellement compléter l’ensemble.

Conclusion : à qui s’adresse la Tapo C675D KIT ?

Après deux semaines, je retiens surtout une chose : la Tapo C675D KIT ne se contente pas d’ajouter un deuxième objectif. Elle résout un problème concret des caméras motorisées. Pendant que le second objectif suit un mouvement, le grand-angle continue de montrer ce qui se passe autour.

La qualité 4K, la détection IA, la vision nocturne couleur et l’intégration Tapo complètent efficacement cette approche. L’alimentation solaire ajoute enfin une vraie liberté d’installation.

J’apprécie également le câble du panneau solaire. Sa longueur permet de chercher une meilleure exposition sans forcément placer le panneau juste au-dessus de la caméra. Son principal compromis est assumé : seule la caméra inférieure est motorisée. Mais c’est justement le principe du produit. Le premier objectif reste fixe pour conserver la vue générale.

Pour moi, la Tapo C675D KIT prend donc tout son sens dans une installation extérieure qui doit couvrir une zone large. Elle est moins pertinente si la zone à surveiller est petite ou si une caméra simple suffit. Avec son double regard, elle complète particulièrement bien une installation Tapo existante.

Tapo C675D KIT 【100% SANS FIL & SOLAIRE】Profitez d’une surveillance extérieure autonome grâce à la batterie rechargeable intégrée et au panneau solaire inclus. Seulement 1 heure d’ensoleillement permet...

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