Test – Songs of Glimmerwick sur PC : quand la magie se joue en musique

Il existe des jeux qui cherchent à nous impressionner avec des graphismes spectaculaires, des combats nerveux ou des mondes ouverts gigantesques. Et puis, il y a ceux qui préfèrent nous embarquer dans une aventure beaucoup plus tranquille, où le plaisir vient avant tout de la découverte, des rencontres et de l’atmosphère. Songs of Glimmerwick, développé et édité par Eastshade Studios, appartient clairement à cette seconde catégorie. Disponible depuis le 30 septembre 2026 sur PC, ce RPG mêle école de magie, exploration, jardinage et simulation de vie. Mais sa véritable originalité réside dans son système de magie : ici, pas de baguette magique ni de formules compliquées, les sorts prennent vie grâce à la musique. Une proposition séduisante qui rappelle parfois Stardew Valley, tout en empruntant quelques idées aux aventures de sorciers. Mais derrière cette direction artistique particulièrement réussie, le jeu possède-t-il suffisamment d’arguments pour nous captiver pendant plusieurs dizaines d’heures ?

Une école de magie qui donne envie de retourner en cours

Dans Songs of Glimmerwick, nous incarnons un jeune étudiant qui rejoint une école de magie installée sur une île mystérieuse. Après une phase de création de personnage relativement complète, nous découvrons progressivement l’univers de Glimmerwick, ses habitants, ses traditions et surtout son établissement scolaire baptisé l’Etchery. Un lieu où la magie et la musique sont intimement liées, puisque les élèves apprennent à manipuler les éléments naturels grâce à différentes mélodies.

Difficile de ne pas penser immédiatement à Harry Potter avec cette histoire d’école de sorcellerie, de professeurs excentriques et de camarades aux personnalités variées. Pourtant, Songs of Glimmerwick possède une identité bien différente. Il ne s’agit pas de devenir le sorcier le plus puissant ni de sauver le monde à coups de sorts dévastateurs. Ici, la magie accompagne les activités quotidiennes, facilite l’exploration et permet de résoudre les petits problèmes rencontrés par les habitants.

L’aventure prend ainsi une direction beaucoup plus contemplative. Nous assistons aux cours, apprenons de nouvelles compétences, faisons connaissance avec les autres étudiants et découvrons les environs de l’académie. La ville de Wisk constitue également un lieu important, avec ses commerces, ses habitants et ses différentes histoires à découvrir. Le scénario introduit progressivement plusieurs mystères, notamment autour d’un phénomène inquiétant appelé le Silence, qui apporte une dimension plus intrigante à cette aventure en apparence très paisible.

Ce qui distingue le jeu, c’est avant tout sa volonté de raconter une histoire à travers les interactions avec les personnages. Les dialogues occupent une place importante et les différentes quêtes permettent de mieux comprendre les habitants. Certaines missions abordent des sujets plus personnels, tandis que d’autres privilégient l’humour ou les situations inattendues. L’écriture se montre globalement agréable, même si certains échanges auraient gagné à être un peu plus courts.

J’apprécie particulièrement cette manière de construire un univers sans constamment chercher à nous mettre sous pression. On prend plaisir à discuter avec les personnages, à découvrir leurs préoccupations et à voir évoluer les relations au fil de l’aventure. En revanche, les joueurs qui recherchent une narration spectaculaire ou des rebondissements permanents risquent de trouver le rythme un peu trop tranquille.

Une direction artistique magnifique, digne d’un livre de contes

C’est probablement l’un des premiers éléments qui attirent l’attention dans Songs of Glimmerwick. Le jeu adopte une direction artistique entièrement dessinée à la main, avec des décors colorés et une esthétique qui rappelle les illustrations des livres pour enfants. Le résultat est particulièrement réussi, avec une véritable cohérence visuelle entre les personnages, les bâtiments et les environnements naturels.

Les forêts regorgent de petits détails, les jardins débordent de végétation et les bâtiments possèdent une architecture pleine de charme. L’utilisation des couleurs contribue énormément à cette ambiance chaleureuse. Les différentes saisons viennent également modifier l’apparence des paysages, donnant l’impression d’évoluer dans un monde vivant.

Le travail sur les éclairages mérite également d’être souligné. Les couchers de soleil, les ambiances nocturnes et les changements météorologiques participent à l’immersion. Même lorsque l’on traverse plusieurs fois les mêmes endroits, il reste agréable de profiter des paysages.

Il faut toutefois préciser que Songs of Glimmerwick ne cherche pas à proposer un monde gigantesque. Les zones explorables restent relativement contenues et certaines portions de l’île nécessitent plusieurs allers-retours. Cette taille raisonnable permet de conserver une certaine proximité avec les personnages, mais elle peut aussi accentuer le sentiment de répétition après plusieurs heures.

La bande-son constitue un autre élément essentiel de l’expérience. Avec un jeu reposant sur la musique, Eastshade Studios ne pouvait évidemment pas négliger cet aspect. Les compositions privilégient les sonorités douces et les instruments acoustiques, avec des mélodies qui accompagnent parfaitement les promenades et les différentes activités. Les bruitages naturels renforcent également cette impression de sérénité.

Enfin, les dialogues bénéficient de doublages anglais particulièrement soignés. Les personnages gagnent ainsi en personnalité et les conversations deviennent beaucoup plus vivantes. En revanche, l’absence de doublage français pourra décevoir certains joueurs.

Un système de magie musical original et accessible

La principale particularité de Songs of Glimmerwick repose sur son utilisation de la musique comme source de magie. Plutôt que d’apprendre des formules traditionnelles, notre personnage découvre différentes mélodies qu’il doit interpréter à l’aide de sa flûte.

Lorsqu’un nouveau sort est enseigné, le jeu propose une petite séquence rythmique durant laquelle il faut reproduire les notes au bon moment. Le principe rappelle certains jeux musicaux, avec une approche volontairement accessible. Il n’est pas nécessaire d’être un expert du rythme pour progresser, et le système récompense davantage la précision qu’il ne sanctionne les erreurs.

Une fois la mélodie maîtrisée, le sort rejoint notre répertoire et peut être utilisé directement dans différentes situations. Il devient alors possible de faire tomber la pluie pour arroser les plantations, de modifier certains éléments du terrain ou encore d’interagir avec la nature.

Cette approche fonctionne particulièrement bien, car la magie ne se limite pas à un simple effet visuel. Elle constitue véritablement un outil qui permet d’agir sur l’environnement. Certaines mélodies ouvrent de nouveaux passages, tandis que d’autres facilitent les activités quotidiennes. La progression repose donc en partie sur l’apprentissage de nouvelles capacités, ce qui encourage naturellement l’exploration.

J’aime beaucoup cette idée de remplacer les outils traditionnels par des sorts musicaux. Cela donne une personnalité particulière au gameplay et renforce la cohérence de l’univers. Faire pousser des plantes ou transformer un élément du décor devient beaucoup plus amusant lorsque l’action s’accompagne d’une petite mélodie.

Cependant, le système possède également une limite. Une fois un sort appris, son utilisation ne nécessite généralement plus de rejouer la séquence musicale. Il suffit de sélectionner la capacité correspondante pour déclencher son effet. Ce choix facilite évidemment les actions répétitives, mais il réduit progressivement l’importance de la musique dans le gameplay.

C’est un peu dommage, car le concept aurait mérité d’être exploité davantage. Des variations musicales, des combinaisons de mélodies ou des interactions plus poussées auraient permis de renforcer cette mécanique. En l’état, elle reste originale et agréable, mais perd une partie de son intérêt après plusieurs heures.

Jardinage, exploration et simulation de vie : un mélange plutôt réussi

Songs of Glimmerwick ne se contente pas de nous envoyer en cours pour apprendre de nouvelles mélodies. Le jeu propose également de nombreuses activités qui rappellent les simulations de vie et les jeux de gestion agricole.

Le jardinage occupe notamment une place importante. Notre personnage peut cultiver différentes plantes, récolter des ressources et utiliser la magie pour faciliter son travail. Contrairement à un Stardew Valley, où les activités agricoles reposent largement sur l’utilisation d’outils classiques, Songs of Glimmerwick privilégie les sorts pour entretenir les cultures.

Le système se révèle plutôt plaisant, notamment lorsque de nouvelles capacités permettent d’automatiser certaines tâches. Les outils enchantés apportent un confort appréciable et évitent de devoir répéter indéfiniment les mêmes actions. Cette progression donne le sentiment de devenir progressivement plus compétent dans la maîtrise de la magie.

L’exploration constitue l’autre grande composante de l’aventure. L’île regorge de petits secrets, de ressources à récupérer et de personnages à rencontrer. Certaines zones deviennent accessibles uniquement après avoir appris les sorts nécessaires, ce qui encourage à revenir dans les endroits déjà visités.

Le jeu propose également un système d’expérience et de compétences. En progressant, nous pouvons améliorer certaines aptitudes liées aux activités quotidiennes, au commerce ou à l’exploration. Ces améliorations ne révolutionnent pas le gameplay, mais apportent une sensation de progression bienvenue.

L’ensemble fonctionne plutôt bien, même si toutes les activités ne possèdent pas la même profondeur. Le jardinage devient parfois trop facile avec les nouvelles capacités, tandis que certaines occupations secondaires, comme la pêche, manquent d’intérêt sur la durée. On sent que les développeurs ont voulu proposer une aventure variée, mais quelques mécaniques auraient mérité davantage de développement.

Il reste néanmoins agréable de pouvoir alterner entre les cours, les quêtes, les cultures et les promenades. Cette diversité contribue au charme du jeu, surtout lorsque l’on recherche une expérience qui ne repose pas sur des combats permanents.

Un rythme volontairement tranquille, parfois un peu trop

Songs of Glimmerwick assume complètement son positionnement de jeu cosy. Il ne propose pas de combats traditionnels et ne cherche jamais à mettre le joueur en difficulté avec des ennemis particulièrement dangereux. L’objectif est plutôt de découvrir un univers, de progresser à son rythme et de profiter des différentes activités.

La gestion du temps participe à cette philosophie. Contrairement à certaines simulations de vie, le jeu évite de nous imposer une pression permanente liée à l’heure ou à la fatigue. Le temps peut notamment s’arrêter pendant certaines périodes et certains événements importants, ce qui permet de prendre son temps sans craindre de manquer systématiquement une activité.

Cette liberté constitue un véritable point positif. Il est possible de consacrer une journée à explorer, de discuter longuement avec les habitants ou de s’occuper tranquillement du jardin sans avoir constamment l’impression de courir après une horloge.

En revanche, cette absence de pression possède aussi son revers. La progression peut sembler particulièrement lente, notamment durant les premières heures. Certaines quêtes demandent d’attendre le bon moment ou de débloquer de nouvelles étapes avant de pouvoir avancer. Le problème vient surtout du fait que le jeu n’explique pas toujours clairement ce qu’il attend de nous.

Les nombreux déplacements entre l’académie, le village et les différentes zones de l’île finissent également par peser sur le rythme. Même si les décors sont agréables, refaire régulièrement les mêmes trajets devient parfois lassant.

Autre point qui mérite quelques critiques : l’interface et la gestion de l’inventaire. Avec les nombreuses ressources récupérées au cours de l’aventure, organiser ses objets peut rapidement devenir fastidieux. Les manipulations manquent parfois de simplicité, particulièrement à la manette.

Ces défauts ne rendent pas le jeu désagréable, mais ils montrent que Songs of Glimmerwick aurait bénéficié de quelques ajustements supplémentaires pour rendre son expérience plus fluide.

Des personnages attachants, mais des relations encore perfectibles

L’une des grandes forces de Songs of Glimmerwick réside dans ses nombreux personnages. L’école de magie accueille des étudiants aux personnalités différentes, tandis que les habitants de l’île possèdent leurs propres histoires et préoccupations.

Les développeurs ont accordé une attention particulière aux dialogues et aux interactions. Les conversations permettent souvent d’en apprendre davantage sur l’univers et les événements qui entourent l’académie. Certaines quêtes secondaires sont même particulièrement bien écrites, avec de petites histoires qui donnent envie de poursuivre l’aventure.

Le doublage contribue largement à cette réussite. Les personnages paraissent plus vivants et les échanges possèdent une certaine spontanéité. On retrouve ici l’approche narrative déjà présente dans Eastshade, où les rencontres et les découvertes occupaient une place centrale.

Toutefois, les relations sociales manquent parfois de profondeur. Malgré leur nombre, certains personnages finissent par se ressembler dans leurs réactions. Plusieurs étudiants possèdent une quête intéressante, mais deviennent ensuite beaucoup plus discrets. On aurait aimé voir leurs relations évoluer davantage au fil des saisons.

Le jeu privilégie une ambiance bienveillante, avec relativement peu de conflits entre les personnages. Ce choix correspond parfaitement à son identité, mais limite parfois les possibilités narratives. Quelques personnalités plus marquées et davantage de conséquences dans les interactions auraient apporté une dimension supplémentaire à l’ensemble.

Malgré cela, l’univers reste attachant et les petites histoires racontées au fil de l’aventure constituent l’une des principales raisons de continuer à explorer l’île.

Une expérience PC agréable, malgré quelques problèmes d’ergonomie

Sur le plan technique, Songs of Glimmerwick profite d’une direction artistique qui ne nécessite pas de débauche de puissance pour impressionner. Le jeu privilégie les décors dessinés à la main et une présentation relativement simple, ce qui permet de mettre l’accent sur l’ambiance plutôt que sur les performances graphiques.

L’expérience est fluide, sans problèmes techniques majeurs. La prise en main est possible au clavier et à la souris comme à la manette, même si cette dernière souffre davantage des limites de l’interface.

La gestion des objets, les déplacements dans certains menus et l’organisation de l’inventaire représentent les principaux points à améliorer. Ces problèmes deviennent particulièrement visibles lorsque les ressources commencent à s’accumuler.

Les chargements et les transitions ne constituent pas les éléments les plus marquants de l’expérience. En revanche, la répétition des déplacements et certaines animations contribuent parfois à accentuer la lenteur générale.

Le jeu reste néanmoins agréable à parcourir, avec une présentation visuelle cohérente et une bande-son qui accompagne parfaitement les différentes activités.

Une durée de vie généreuse, à condition d’adhérer au concept

Songs of Glimmerwick propose une aventure relativement longue pour un jeu indépendant de cette catégorie. Selon la manière d’aborder les différentes activités, il faut compter approximativement entre 25 et 50 heures pour profiter de l’essentiel de son contenu.

Cette durée de vie dépend évidemment de l’intérêt porté au jardinage, aux quêtes secondaires et à l’exploration. Les joueurs qui prennent plaisir à découvrir chaque recoin de l’île pourront facilement prolonger leur séjour, tandis que ceux qui privilégient uniquement la progression principale risquent de trouver certaines phases un peu longues.

Le problème vient surtout de l’équilibre entre les différentes activités. À mesure que l’on progresse, certaines mécaniques deviennent moins importantes et plusieurs tâches perdent progressivement leur intérêt. La progression peut également manquer de nouvelles surprises durant la seconde partie de l’aventure.

Malgré ces limites, le jeu conserve une vraie personnalité. Il ne cherche pas à nous retenir artificiellement avec une accumulation d’objectifs quotidiens. Son intérêt repose davantage sur le plaisir de retrouver cet univers et de découvrir les petites histoires qui le composent.

Conclusion : Songs of Glimmerwick, une parenthèse enchantée qui mérite le détour

Avec Songs of Glimmerwick, Eastshade Studios propose une aventure qui ne ressemble pas tout à fait aux autres simulations de vie. Son mélange entre école de magie, exploration, jardinage et musique fonctionne particulièrement bien, porté par une direction artistique magnifique et une ambiance sonore très réussie.

Ce que je retiens avant tout, c’est cette volonté de proposer une expérience différente, où la magie sert à interagir avec le monde plutôt qu’à combattre des ennemis. Le système de mélodies apporte une vraie originalité, même si son utilisation devient malheureusement trop simplifiée après l’apprentissage des sorts.

Les personnages, les dialogues et les nombreuses petites histoires participent également au charme de l’aventure. On prend plaisir à découvrir l’académie et ses environs, sans jamais subir la pression que l’on retrouve dans de nombreux autres jeux.

Tout n’est cependant pas parfait. Le rythme parfois trop lent, les déplacements répétitifs et les problèmes d’ergonomie viennent régulièrement casser la fluidité de l’expérience. Certaines activités manquent également de profondeur et la progression aurait gagné à proposer davantage de nouveautés sur la durée.

Malgré cela, Songs of Glimmerwick possède suffisamment de qualités pour séduire les amateurs de jeux indépendants, de RPG narratifs et de simulations de vie. Si vous appréciez Stardew Valley, les univers fantastiques et les aventures qui privilégient l’exploration aux combats, il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur sur cette île.