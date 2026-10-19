Scaleway étend son infrastructure d’IA en Europe avec un supercalculateur AMD en Suède

Le 13 octobre 2026, lors du salon ai-PULSE à Paris, Scaleway a annoncé un nouveau supercalculateur d’IA en Suède. La branche cloud du groupe iliad, maison mère de Free, va l’équiper de GPU AMD Instinct MI355X. Ce supercalculateur Scaleway sera aussi le tout premier installé hors de France.

L’objectif affiché est d’offrir aux startups et aux entreprises européennes une puissance de calcul taillée pour l’IA. Elles pourraient ainsi moins dépendre des géants américains du cloud et d’un seul fabricant de puces. Un enjeu de souveraineté qui grandit à mesure que les modèles d’IA deviennent plus gourmands.

NVIDIA n’est plus le seul plat au menu

Dans les centres de données dédiés à l’IA, NVIDIA règne en maître depuis plusieurs années. Scaleway fait donc un choix remarqué en misant sur AMD. Le supercalculateur Scaleway reposera sur des GPU AMD Instinct MI355X. Selon AMD, chacun embarque 288 Go de mémoire HBM3E pour un débit de 8 To/s.

Côté logiciel, la machine fonctionnera avec ROCm, la plateforme ouverte d’AMD dédiée aux projets d’IA. Elle servira aussi bien à l’entraînement des modèles qu’à leur inférence, c’est-à-dire leur utilisation au quotidien. Scaleway y voit un moyen d’élargir le choix d’architectures proposé à ses clients.

Damien Lucas, directeur général de Scaleway, dit vouloir « mettre la puissance de la technologie AMD Instinct à la disposition des entreprises de toute l’Europe ». Pour une entreprise, pouvoir choisir entre deux fabricants réduit aussi la dépendance à un seul fournisseur.

Souverain, mais pas 100 % européen

Pour assembler sa machine, Scaleway s’entoure de plusieurs partenaires. Le français Bull se charge de l’intégration du cluster, de l’installation et de la maintenance du matériel. Plus inattendu, Motul, bien connu des motards pour ses huiles moteur, fournit le liquide de refroidissement. Selon Scaleway, il a été spécialement conçu pour les serveurs d’IA à haute densité.

Le reste du matériel vient en revanche de plus loin. AMD, HPE Networking (réseau) et VAST Data (plateforme de données) sont basés aux États-Unis. Les serveurs sont fournis par Giga Computing, filiale du taïwanais GIGABYTE.

La souveraineté porte donc ici sur l’opérateur et le lieu d’hébergement, en Europe, plutôt que sur les composants. C’est le lot de presque tous les projets européens du secteur. Le continent ne compte aujourd’hui aucun fabricant de GPU d’IA de ce calibre.

Un supercalculateur Scaleway en Suède plutôt qu’en France

Pour sa première implantation hors de l’Hexagone, Scaleway a choisi la Suède, qu’elle décrit comme un marché stratégique pour l’Europe du Nord. L’entreprise y travaille déjà avec l’opérateur Tele2. Elle met aussi en avant le mix électrique largement bas carbone du pays.

L’argument n’a rien d’anecdotique. Selon AMD, un seul GPU MI355X consomme environ 1 400 W, soit autant qu’un radiateur électrique. Multiplié par le nombre de cartes d’un supercalculateur, le lieu où l’on branche la machine pèse lourd dans son bilan carbone.

Stefan Trampus, vice-président exécutif de Tele2 B2B, y voit un « signal clair quant à l’attractivité de la Suède pour les infrastructures d’IA ». Une manière de rappeler que la course à l’IA se joue aussi sur l’accès à une énergie abondante et propre.

Supercalculateur Scaleway : beaucoup d’ambition, peu de chiffres

Plusieurs points essentiels du supercalculateur Scaleway restent flous. Scaleway ne précise ni le nombre de GPU, ni la date de mise en service, ni la ville suédoise qui accueillera la machine. Difficile, dans ces conditions, de mesurer la puissance réelle du projet ou de le comparer aux autres supercalculateurs européens.

Le titre de « premier supercalculateur AMD dédié à l’IA à usage commercial en Europe » est par ailleurs revendiqué par Scaleway et AMD. Aucune source indépendante ne le confirme pour l’instant.

Enfin, le pari d’AMD a ses limites côté logiciel. La plupart des outils d’IA ont d’abord été pensés pour CUDA, la plateforme de NVIDIA. ROCm progresse, mais certaines entreprises devront sans doute adapter leurs projets pour en profiter pleinement.

Un module AMD Instinct de la série MI350, la famille de GPU retenue pour le supercalculateur Scaleway (crédit : AMD)

L’Europe veut sa part du calcul

Ce supercalculateur Scaleway ne s’adresse pas au grand public. Il vise les startups, les entreprises spécialisées en IA et les grands groupes européens, qui pourront y accéder via le cloud de Scaleway. Son intérêt est ailleurs : il montre qu’un acteur français tente d’offrir une alternative, à la fois aux clouds américains et à la domination de NVIDIA.

Reste à mesurer l’ampleur réelle du projet, une fois les chiffres et la date de mise en service connus. Pour en savoir plus sur cette famille de puces, le site avait déjà présenté les serveurs Supermicro équipés d’AMD Instinct MI350.