Test – Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : une tablette grand format qui a presque tout pour plaire

Avec sa nouvelle Idea Tab Pro Gen 2, Lenovo entend bien bousculer le marché des tablettes Android haut de gamme accessibles. Au programme, un immense écran de 13 pouces à 144 Hz, un processeur Snapdragon 8s Gen 4 particulièrement performant, quatre haut-parleurs JBL et une finition métallique qui n’a pas grand-chose à envier aux modèles plus onéreux. Sur le papier, cette seconde génération possède de sérieux arguments pour séduire aussi bien les amateurs de multimédia que les utilisateurs à la recherche d’un outil de travail polyvalent. Mais après avoir passé du temps avec cette tablette, j’ai également relevé quelques défauts, notamment du côté de l’autonomie et de la photographie. Alors, cette Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 mérite-t-elle sa place parmi les meilleures tablettes Android du moment ? Voici mon verdict.

Un design premium qui fait immédiatement bonne impression

Dès la première prise en main, la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 inspire confiance. Le constructeur chinois a particulièrement soigné la présentation de sa tablette, avec un châssis entièrement métallique qui lui confère une allure résolument premium. Les finitions sont excellentes, les ajustements précis et l’ensemble dégage une réelle impression de qualité. Nous sommes loin de certaines tablettes Android qui donnent encore l’impression de tenir un simple morceau de plastique entre les mains.

Avec seulement 6,2 mm d’épaisseur et un poids d’environ 598 grammes, Lenovo réussit à proposer un appareil relativement fin compte tenu de son imposante diagonale. Bien entendu, les 13 pouces se font ressentir lorsqu’on utilise la tablette à bout de bras pendant une longue période. Ce n’est clairement pas le modèle le plus pratique pour lire un livre électronique dans son canapé pendant plusieurs heures. En revanche, posée sur une table ou installée dans une housse avec support, elle devient particulièrement agréable à utiliser.

J’apprécie également le soin apporté au design général. Les bordures autour de l’écran restent raisonnables, les lignes sont sobres et l’ensemble ne cherche pas à multiplier les effets esthétiques inutiles. Lenovo privilégie ici une approche élégante et fonctionnelle, ce qui me convient parfaitement.

Autre bonne surprise, la présence d’un lecteur de cartes microSD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 2 To. À une époque où certains constructeurs suppriment progressivement cette possibilité, c’est un véritable avantage. Pour conserver des films, des séries ou une importante bibliothèque de documents, cette fonctionnalité reste particulièrement appréciable.

Un superbe écran de 13 pouces qui constitue son principal argument

S’il y a bien un élément qui m’a immédiatement séduit sur cette Idea Tab Pro Gen 2, c’est son écran. Lenovo a intégré une dalle LCD IPS de 13 pouces affichant une définition de 3 504 x 2 190 pixels, soit une résolution 3,5K. Le résultat est tout simplement excellent.

La finesse d’affichage permet de profiter de textes parfaitement nets, d’images détaillées et d’une excellente lisibilité générale. Que ce soit pour consulter des sites Internet, regarder des vidéos ou travailler sur des documents, la surface d’affichage apporte un confort particulièrement appréciable. Les 13 pouces permettent également d’utiliser plusieurs applications simultanément sans avoir cette sensation d’étouffement que l’on retrouve parfois sur les tablettes plus compactes.

Mais le véritable plaisir vient du taux de rafraîchissement de 144 Hz. La navigation dans Android se montre extrêmement fluide, les animations sont agréables et le défilement des pages Internet bénéficie d’une remarquable douceur. Après avoir goûté à une telle fluidité, revenir sur une tablette limitée à 60 Hz devient franchement difficile.

La luminosité constitue également un point fort. Avec 600 nits annoncés en utilisation typique et jusqu’à 800 nits en pointe, l’écran conserve une bonne lisibilité dans la majorité des situations. Les couleurs sont riches, les angles de vision généreux et la compatibilité Dolby Vision apporte un intérêt supplémentaire pour les contenus vidéo compatibles.

Certes, nous ne sommes pas sur une dalle OLED. Les noirs ne possèdent donc pas la profondeur que l’on retrouve sur certaines tablettes Samsung haut de gamme. Néanmoins, Lenovo propose ici un excellent écran LCD, parfaitement adapté à un usage quotidien.

Pour regarder Netflix, YouTube ou simplement profiter d’un film confortablement installé. Cette tablette constitue un véritable petit écran de cinéma portable. Et personnellement, c’est clairement l’un des aspects que j’ai le plus appréciés.

Snapdragon 8s Gen 4 : des performances qui ne déçoivent pas

Sous son châssis métallique, la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, accompagné selon les configurations de 8 ou 12 Go de mémoire vive LPDDR5X. Une puce performante qui permet à la tablette de se positionner très confortablement dans le segment supérieur du marché Android.

À l’utilisation, le résultat est particulièrement convaincant. Les applications se lancent rapidement, la navigation entre les différents programmes s’effectue sans ralentissement notable et le multitâche ne pose aucun problème particulier. Même avec plusieurs applications ouvertes, la tablette conserve une excellente réactivité.

J’ai particulièrement apprécié cette sensation de fluidité permanente. Que ce soit pour naviguer sur Internet avec de nombreux onglets, consulter mes mails, travailler sur des documents ou regarder des vidéos en parallèle, l’Idea Tab Pro Gen 2 répond parfaitement aux sollicitations.

Le processeur graphique Adreno 825 permet également d’envisager sereinement les jeux Android les plus exigeants. La puissance disponible est largement suffisante pour profiter d’une expérience vidéoludique confortable. Même si les performances et la fluidité dépendent naturellement des optimisations propres à chaque jeu.

L’association entre ce processeur et l’écran 144 Hz fonctionne particulièrement bien. La tablette donne constamment cette impression de rapidité et de réactivité que l’on attend d’un appareil premium.

Lenovo a également prévu plusieurs configurations de stockage, allant de 128 à 512 Go selon les marchés. Les versions de 256 et 512 Go bénéficient d’un stockage UFS 4.0, tandis que la version 128 Go utilise de l’UFS 3.1. Un détail technique qui peut avoir son importance pour les utilisateurs manipulant régulièrement des fichiers volumineux.

Dans l’ensemble, difficile de reprocher grand-chose aux performances de cette tablette. Pour une utilisation quotidienne, professionnelle ou multimédia, elle possède largement les ressources nécessaires.

Une qualité audio particulièrement réussie

Une tablette destinée au multimédia ne peut pas se contenter d’un bel écran. Heureusement, Lenovo l’a parfaitement compris en équipant son Idea Tab Pro Gen 2 de quatre haut-parleurs JBL optimisés avec Dolby Atmos.

Et je dois reconnaître que le résultat est vraiment très bon.

Le son profite d’une belle ampleur, avec une spatialisation convaincante et une restitution particulièrement agréable. Les dialogues restent parfaitement intelligibles, les effets sonores bénéficient d’une bonne présence et l’ensemble conserve une belle cohérence.

Sur les films et les séries, les quatre haut-parleurs apportent une véritable dimension supplémentaire à l’expérience. Le son semble plus enveloppant que sur une tablette classique équipée de seulement deux haut-parleurs. Même chose pour les vidéos YouTube ou les jeux, où la restitution sonore contribue largement au plaisir d’utilisation.

Bien entendu, il ne faut pas s’attendre à des basses aussi profondes que celles d’une véritable enceinte Bluetooth. Les limites physiques d’un appareil aussi fin restent présentes. Néanmoins, pour une tablette, la prestation est particulièrement convaincante.

J’ai également apprécié la bonne tenue du son lorsque l’on augmente le volume. La restitution reste globalement équilibrée et ne devient pas immédiatement agressive.

Pour moi, cette partie audio fait clairement partie des grandes réussites de l’Idea Tab Pro Gen 2. Associée à son magnifique écran, elle transforme cette tablette en un excellent compagnon pour profiter de ses contenus multimédias.

Une tablette également pensée pour travailler

Si Lenovo met naturellement en avant les capacités multimédias de son appareil. L’Idea Tab Pro Gen 2 possède également de solides arguments pour la productivité.

Son immense écran constitue déjà un avantage considérable. Travailler sur un document tout en consultant une page Internet devient nettement plus confortable que sur une tablette de 10 ou 11 pouces. Le multitâche prend ici tout son sens, notamment grâce aux possibilités d’affichage partagé proposées par Android.

La tablette fonctionne sous Android 16, avec une interface adaptée au grand format. On retrouve un environnement relativement simple à prendre en main, avec les applications et les services habituels de l’écosystème Google.

Pour la bureautique, la consultation de documents PDF, la gestion des mails ou encore la prise de notes, l’expérience se montre convaincante. J’ai particulièrement apprécié la polyvalence de l’ensemble. On peut facilement passer d’une séance de divertissement à une utilisation plus sérieuse sans avoir l’impression de changer d’appareil.

Lenovo propose également des accessoires adaptés, notamment le clavier 2-en-1 et le stylet Tab Pen Plus, dont la présence dans la boîte dépend de la configuration choisie.

Le stylet représente un complément intéressant pour annoter des documents, prendre quelques notes manuscrites ou réaliser des croquis simples. En revanche, je suis un peu moins convaincu lorsqu’il s’agit de dessin avancé. L’expérience reste perfectible et n’atteint pas le niveau de précision et de naturel proposé par certaines solutions spécialisées.

Pour un étudiant ou un professionnel souhaitant prendre des notes pendant une réunion, cela reste largement suffisant. Pour un illustrateur qui recherche un véritable outil de création graphique, les limites risquent en revanche de se faire ressentir.

Il faut également garder à l’esprit qu’Android ne remplace pas complètement un environnement Windows ou macOS pour certaines applications professionnelles. Cette tablette constitue donc davantage un excellent outil complémentaire qu’un véritable substitut universel à un ordinateur portable.

Wi-Fi 7 et connectique : Lenovo pense à l’essentiel

Du côté de la connectivité, Lenovo propose une fiche technique particulièrement intéressante. L’Idea Tab Pro Gen 2 bénéficie notamment du Wi-Fi 7, une technologie encore loin d’être systématique sur les tablettes Android.

Pour les utilisateurs disposant d’un réseau compatible, cette connectivité permet de profiter des évolutions de la nouvelle norme, notamment en matière de débits et de gestion des connexions. Même sans équipement Wi-Fi 7, la tablette reste naturellement compatible avec les générations précédentes.

Le Bluetooth 6.0 est également présent, permettant de connecter facilement des écouteurs, un casque, un clavier ou une souris.

La présence du port USB-C compatible avec la sortie vidéo constitue un autre bon point. Il devient ainsi possible de connecter la tablette à un écran externe avec un équipement adapté, ce qui renforce encore sa polyvalence.

Enfin, je reviens sur le lecteur microSD, qui reste pour moi une excellente décision de Lenovo. Pouvoir ajouter facilement du stockage sans dépendre uniquement du cloud ou de la mémoire interne est un confort que j’apprécie particulièrement.

Sur ce point, Lenovo a fait les bons choix et propose une tablette moderne, bien équipée et suffisamment évolutive pour accompagner différents usages.

Une autonomie correcte, mais qui manque parfois d’endurance

Avec une batterie de 10 200 mAh, je m’attendais à une autonomie particulièrement confortable. Sur le papier, Lenovo annonce jusqu’à 12,5 heures de lecture vidéo ou de navigation Internet dans des conditions de laboratoire optimisées.

Dans les faits, mon ressenti est un peu plus mitigé.

La tablette possède évidemment une batterie conséquente, mais elle doit également alimenter un immense écran de 13 pouces affichant une définition élevée et capable de fonctionner à 144 Hz. Sans surprise, cet ensemble peut se montrer relativement gourmand en énergie.

Lors d’une utilisation classique, alternant navigation Internet, consultation de mails et lecture vidéo, l’autonomie reste satisfaisante. En revanche, dès que l’on sollicite davantage le processeur ou que l’on pousse la luminosité de l’écran, la batterie peut diminuer plus rapidement que prévu.

Ce n’est pas catastrophique, loin de là, mais j’aurais apprécié une meilleure endurance compte tenu de la capacité annoncée. Sur une tablette de cette taille, que l’on imagine volontiers utiliser pendant de longues sessions multimédias ou professionnelles, ce point mérite d’être souligné.

L’autonomie reste donc acceptable, mais elle ne constitue clairement pas le principal argument de cette seconde génération.

Photographie : le strict minimum

Comme souvent avec les tablettes, la photographie ne représente pas une priorité pour le constructeur. L’Idea Tab Pro Gen 2 dispose d’un capteur arrière de 13 mégapixels avec autofocus et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Et malheureusement, les résultats ne m’ont pas particulièrement impressionné.

Le capteur principal permet de réaliser des photographies convenables lorsque les conditions lumineuses sont favorables. Pour photographier rapidement un document, conserver une information ou effectuer un scan occasionnel, cela reste parfaitement utilisable.

En revanche, dès que la lumière diminue ou que la scène devient plus complexe, les limites du module photo apparaissent rapidement. Le niveau de détail reste assez moyen et le traitement des images ne permet pas de rivaliser avec celui d’un smartphone récent de milieu de gamme.

Même constat pour la caméra frontale. Elle remplit correctement son rôle pour les visioconférences et les appels vidéo, mais il ne faut pas lui demander davantage.

Personnellement, je ne considère pas cet aspect comme véritablement rédhibitoire. Je photographie rarement avec une tablette de 13 pouces, préférant naturellement utiliser mon smartphone. Néanmoins, pour un appareil qui soigne autant le reste de sa fiche technique, Lenovo aurait pu proposer une partie photo légèrement plus ambitieuse.

Un suivi logiciel qui aurait mérité davantage d’ambition

Dernier point qui me laisse un peu sur ma faim : la politique de mises à jour.

L’Idea Tab Pro Gen 2 est commercialisée avec Android 16. Lenovo annonce une évolution du système jusqu’à Android 18, ainsi que quatre années de correctifs de sécurité.

Cette politique reste correcte pour une tablette Android, mais elle paraît relativement limitée face à certains concurrents qui proposent désormais des périodes de suivi beaucoup plus longues.

C’est d’autant plus dommage que les performances du Snapdragon 8s Gen 4 devraient permettre à cette tablette de rester parfaitement utilisable pendant plusieurs années.

À mes yeux, une tablette représente généralement un investissement que l’on souhaite conserver longtemps. Un suivi logiciel plus généreux aurait donc constitué un argument supplémentaire particulièrement appréciable.

Cela ne remet pas en cause les qualités immédiates du produit, mais c’est un élément à prendre en considération au moment de l’achat.

Conclusion : une excellente tablette multimédia, malgré quelques concessions

Avec son Idea Tab Pro Gen 2, Lenovo signe une tablette Android particulièrement séduisante. Le constructeur a clairement mis l’accent sur les éléments qui comptent le plus au quotidien : un grand écran de qualité, des performances solides, une excellente restitution sonore et une finition premium.

Et sur ces différents aspects, le résultat est franchement réussi.

J’ai particulièrement apprécié son magnifique écran 13 pouces à 144 Hz, qui apporte un confort remarquable pour regarder des films, naviguer sur Internet ou travailler. Le Snapdragon 8s Gen 4 assure une excellente fluidité et les quatre haut-parleurs JBL contribuent largement à faire de cette tablette un véritable appareil multimédia.

La qualité de fabrication constitue également une belle réussite. Lenovo propose un appareil élégant, fin et agréable à manipuler, sans oublier quelques fonctionnalités particulièrement appréciables comme le Wi-Fi 7, la sortie vidéo USB-C et le lecteur microSD.

Tout n’est cependant pas parfait. L’autonomie m’a parfois laissé sur ma faim, la photographie reste assez anecdotique et le stylet montre ses limites pour les usages graphiques avancés. Quant au suivi logiciel, j’aurais aimé voir Lenovo se montrer un peu plus généreux.

Malgré ces quelques réserves, la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 reste une tablette que j’ai réellement pris plaisir à utiliser. Elle répond parfaitement aux besoins des utilisateurs qui recherchent un grand écran Android polyvalent, capable de passer du divertissement à la bureautique sans difficulté.

Pour les amateurs de films, de séries, de navigation Internet et de productivité occasionnelle, c’est une proposition particulièrement convaincante. Lenovo démontre une nouvelle fois qu’il est possible de proposer une expérience premium sans nécessairement se tourner vers les références les plus coûteuses du marché.

Revue de la tablette Idea Tab Pro Gen 2 de Lenovo 699€ Résumé La Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 séduit avant tout par son superbe écran 13 pouces à 144 Hz, ses excellentes performances et sa restitution sonore particulièrement réussie. Sa finition métallique et sa polyvalence en font une tablette agréable au quotidien, aussi bien pour le multimédia que pour la bureautique. Quelques concessions sur l’autonomie, la photographie et le suivi logiciel l’empêchent toutefois d’atteindre la perfection. Design - 8/10 8/10

Ecran - 9/10 9/10

Audio - 8/10 8/10

Autonomie - 7/10 7/10

Connectivité - 9/10 9/10 Globalement 8.2/10 8.2/10 Pour Superbe écran 13 pouces 3,5K à 144 Hz, lumineux et très fluide.

Excellentes performances et qualité audio grâce au Snapdragon 8s Gen 4 et aux quatre haut-parleurs JBL.

Design premium, finition métallique.

Connectivité complète avec Wi-Fi 7 et microSD. Contre Autonomie parfois décevante malgré la batterie de 10 200 mAh.

Qualité photographique assez moyenne et stylet perfectible pour le dessin avancé.

Suivi logiciel relativement limité face à certains concurrents.