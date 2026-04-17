Metro 2039 dévoile enfin sa bande-annonce, et c’est…terrifiant 

Fans de jeux d’horreur et de Metro Exodus, tremblez : la licence revient pour vous glaçer le sang cette année. Lors du Xbox First Look, Metro 2039 s’est offert une première bande-annonce de révélation particulièrement sombre et terrifiante. Mieux, le FPS semble franchir un cap supplémentaire dans la noirceur, avec une ambiance encore plus étouffante et oppressante que le précédent opus. Tout ce qu’il faut savoir dans les prochaines lignes !

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Que nous réserve Metro 2039 ?

Comme son nom l’indique, Metro 2039 se déroule en 2039, soit 4 ans après Metro Exodus. Les survivants de l’humanité vivent dans métro post-apocalyptique de Moscou, divisés en plusieurs factions sous le régime du Nouveau Reich.C’est un régime autoritaire, avec comme arme la propagande, la désinformation et l’endoctrinement. À sa tête se trouve un nouveau Führer : Hunter, le légendaire Spartan.

La bande-annonce de Metro 2039 dévoile également un nouveau protagoniste. Exit Artyom : ici, le joueur incarne The Stranger, qui a décidé de revenir dans le métro après avoir juré de ne jamais y retourner. Hanté par des cauchemars éveillés, ce dernier se distingue par une évolution notable dans l’écriture : il est désormais doublé et s’exprime activement. Pour rappel, les précédents jeux Metro privilégiaient une narration plus silencieuse.

Toutefois, détrompez-vous : une narration plus active ne signifie pas que Metro 2039 sera moins horrifique. Les premières images du trailer montrent des tunnels toujours plus claustrophobiques, sombres, et qui cachent souvent un danger imminent. Ajoutez à cela les environnements délabrés, les silhouettes menaçantes, et vous aurez un FPS avec une ambiance sous tension permanente, en plus de l’identité post-apocalyptique qui a fait la renommée de la licence.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce de Metro 2039 dans la vidéo ci-dessous :

Côté gameplay, le jeu promet une expérience toujours aussi immersive, mais plus intense que jamais. Bien que le trailer reste en grande partie cinématique, il confirme le retour d’un gameplay mêlant exploration, infiltration et combats.

Enfin, cette première bande-annonce officialise les plateformes et la fenêtre de lancement. Metro 2039 est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec une sortie prévue à l’hiver 2026.