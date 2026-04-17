Dragon Quest se met à la sauce roguelite avec Smash/Grow, et ça arrive sur mobile

Quand on parle RPG, Dragon Quest est sans conteste un des plus emblématiques dans le genre depuis des décennies. Mais cette fois, Square Enix a décidé de changer de ton, en transformant son jeu culte en roguelite pour son incursion majeure sur le marché mobile. Baptisé Dragon Quest Smash/Grow, le titre arrive sur iOS et Android la semaine prochaine. Tout ce qu’il y a à savoir ci-dessous !

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Dragon Quest Smash/Grow, c’est quoi ?

Exit le RPG : ce spin-off mobile de Dragon Quest prend un virage inattendu en adoptant une structure roguelite, pensée pour des sessions courtes et dynamiques. Dans Dragon Quest Shamsh/Grow, le joueur doit affronter des vagues d’ennemis dans des environnements générés de manière procédurale, avec des combats rapides et nerveux en une vue de dessus.

Même si le titre s’éloigne des codes traditionnels de la saga, il conserve toutefois son ADN RPG. Signature de la licence oblige, les célèbres Coups de Grâce sont toujours présents dans Dragon Quest Smash/Grow. Ajoutez à cela les “Bénédictions”, des bonus aléatoires obtenus en cours de partie. Ces améliorations influencent directement le build du joueur, avec un système de vocations (classes) au fil de sa progression.

Enfin, Dragon Quest Smash/Grow propose un mode multijoueur permettant de jouer jusqu’à quatre joueurs, avec des missions pensées pour le jeu en équipe.

Sans surprise, Dragon Quest Smash/Grow adopte un modèle free-to-play, reposant sur des microtransactions. Square Enix poursuit ainsi sa stratégie mobile, déjà bien installée, en cherchant à concilier accessibilité et profondeur de gameplay. Le titre sortira la semaine prochaine, le 21 avril sur iOS et Android.

Espérons qu’il réunira autant de joueurs qu’à la bêta fermée en octobre dernier. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce de lancement dans la vidéo ci-dessous :