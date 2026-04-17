Elegoo Jupiter 2 impressionne avec une qualité et une précision inédites

Elegoo franchit un nouveau cap dans le monde de l’impression 3D avec sa toute dernière création : l’imprimante à résine grand format Jupiter 2. Ce modèle repousse les limites avec un design innovant et des performances incomparables, ciblant aussi bien les passionnés que les professionnels. Découvrons ensemble pourquoi la Jupiter 2 fait tant parler d’elle.

Un design novateur et des performances d’impression 16K exceptionnelles

La Jupiter 2 se distingue dès le premier regard avec son design à double porte, pratique et moderne. Grâce à son écran LCD 16K de 14 pouces, elle offre une résolution impressionnante de 20×26 µm. Chaque détail est donc rendu avec une précision extrême. Les impressions révèlent des surfaces lisses et des formes fidèles à la réalité. De plus, la source lumineuse confinée garantit une exposition homogène et des résultats réguliers, sans aucune fuite de lumière.

Volume d’impression XXL et fonctionnalités intelligentes pour les pros

Avec un volume d’impression de 302,40 × 161,98 × 300,00 mm, la Jupiter 2 permet de voir grand. Elle imprime des objets volumineux ou plusieurs modèles en une seule fois. Son système de nivellement automatique avec quatre capteurs assure un calibrage parfait. On obtient ainsi une première couche impeccable et des impressions d’une grande qualité. Un chauffage intelligent maintient la résine à 30 °C, pour une fluidité optimale et une meilleure adhérence des couches.

Système de gestion de résine et entretien simplifiés pour les utilisateurs

Pour simplifier la vie des utilisateurs, Elegoo équipe la Jupiter 2 d’un système de gestion automatique de la résine. Elle recharge ou retire la résine selon les besoins, grâce à une pompe bidirectionnelle et un réservoir de 2 kg. L’installation et la maintenance ont également été repensées. Un système de verrouillage rapide permet de changer le film en seulement 10 secondes. De plus, la conception modulaire protège l’écran des fuites et facilite les remplacements.

Prix, disponibilité et écosystème connecté de la Jupiter 2

Proposée à partir de 899 euros, la Jupiter 2 bénéficie d’offres promotionnelles pour les premiers acheteurs. Elle est disponible en Europe, aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Surtout, elle s’intègre à l’écosystème Elegoo : application Matrix pour la gestion à distance, outils de découpe SatelLite et accès facile aux modèles 3D via Nexprint. Tout est pensé pour stimuler la créativité et la productivité.

La Jupiter 2 d’Elegoo s’impose déjà comme une nouvelle référence en matière d’impression 3D résine grand format. Avec sa technologie de pointe, ses fonctions intelligentes et son écosystème complet, elle promet de transformer les habitudes des créateurs. C’est une solution à la fois accessible, puissante et pensée pour tous les besoins.

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