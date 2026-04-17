Engwe ZIP séduit avec son vélo pliant électrique ultra-pratique

Le marché des vélos électriques ne cesse d’innover. Aujourd’hui, ENGWE frappe fort avec le lancement de son nouveau modèle, le ENGWE ZIP. Adapté à la ville, ce vélo pliant promet confort, autonomie et praticité. Disponible dès maintenant à l’occasion du 12e anniversaire d’ENGWE, il s’accompagne d’offres spéciales et de nombreux avantages. Découvrons ensemble pourquoi le ENGWE ZIP pourrait devenir votre compagnon de route idéal.

Un vélo électrique pliant pensé pour la mobilité urbaine

Le ENGWE ZIP a été conçu pour répondre aux attentes des citadins.

Son atout principal ? Sa portabilité exceptionnelle : il ne pèse que 16,9 kg et se plie en trois secondes. Grâce à son système de triple pliage breveté, il se glisse facilement sous un bureau ou dans le coffre d’une voiture.

Prendre les transports en commun ne pose plus aucun souci : vous emportez votre vélo partout. ENGWE répond ainsi à un besoin croissant de déplacements flexibles et rapides en ville. En quelques gestes, le vélo passe d’un outil de mobilité à un accessoire discret.

Des caractéristiques techniques qui facilitent le quotidien

Le ENGWE ZIP ne se contente pas d’être compact. Il s’arme de technologies pensées pour le confort et la sécurité :

Batterie 36 V 10 Ah amovible offrant jusqu’à 120 km d’autonomie

offrant jusqu’à 120 km d’autonomie Batterie externe USB-C PD3.0 , idéale pour recharger vos appareils mobiles

, idéale pour recharger vos appareils mobiles Moteur arrière 250W avec capteur de couple

avec capteur de couple Pneus larges et freinage hydraulique double pour une sécurité maximale

De plus, la transmission Shimano à 7 vitesses permet de gravir les pentes sans difficulté. La selle suspendue garantit une conduite douce, même sur les routes abîmées.

Les offres spéciales ENGWE pour le lancement du ZIP

Pour fêter son 12e anniversaire, ENGWE propose une offre irrésistible. Jusqu’au 6 mai, l’achat d’un ENGWE ZIP inclut un coffret cadeau exclusif et des avantages d’une valeur totale de 357 euros.

De plus, des promotions uniques sont disponibles sur différents modèles de la marque. C’est l’occasion idéale pour s’offrir un vélo électrique pliant haut de gamme à prix spécial.

En résumé, le ENGWE ZIP incarne la révolution de la mobilité urbaine : léger, innovant et sûr. Ses offres de lancement ajoutent à son attractivité. Si vous cherchez à mêler déplacement écologique et praticité au quotidien, ce nouveau modèle mérite toute votre attention.

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