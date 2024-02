Microsoft apporte Generative Erase à Windows Photos !

Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité : Generative Erase. Il s’agit d’une gomme qui permet à l’utilisateur de supprimer facilement les éléments indésirables sur les photos. Cela n’est pas sans rappeler la fonctionnalité gomme magique de Google et Samsung.

Il faut savoir que Windows Photos dispose depuis longtemps d’un outil Spot Fix qui peut supprimer des parties d’une image. Microsoft a ainsi expliqué que Generative Erase est une version améliorée de cette fonctionnalité.

Generative Erase : une version plus améliorée de Spot Fix

D’après les informations d’Engadget, cette fonctionnalité améliorée permet de créer des résultats « plus fluides et plus réalistes ». Elle permet de supprimer même les objets les plus volumineux, comme des passants ou des objets encombrants en arrière-plan.

Comparée à la fonctionnalité similaire de Google et Samsung, la version de Microsoft est une gomme qui permet d’effacer des éléments grâce à l’intelligence artificielle sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.

Un outil limité aux Windows Insider pour le moment

Il suffit, pour cela, de lancer l’éditeur d’images dans Windows Photos pour commencer à utiliser la fonctionnalité. Ensuite, il faut choisir l’option Effacer et utiliser le pinceau pour créer un masque sur les éléments que vous souhaitez supprimer. Il est possible d’ajuster la taille du pinceau pour faciliter la sélection d’objets plus fins ou plus épais. Les utilisateurs peuvent également choisir de mettre en surbrillance plusieurs éléments avant de tous les effacer.

Pour le moment, l’accès à Generative Erase est encore limité. Par conséquent, la fonctionnalité n’a pas encore été largement diffusée. Vous pouvez l’utiliser si vous êtes un Windows Insider via l’application Photos sur Windows 10 et Windows 11 et sur les appareils dotés d’une architecture Arm64.