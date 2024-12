Microsoft : attention à ceux qui forcent Windows 11 sur des PC non compatibles !

Microsoft durcit le ton face aux utilisateurs contournant les règles pour installer Windows 11 sur des ordinateurs ne respectant pas les configurations minimales. La firme a récemment mis à jour sa page de support pour y ajouter un avertissement clair et dissuasif.

Un message fort et sans équivoque de Microsoft

Dans un communiqué publié sur sa page de support officielle, Microsoft s’adresse directement aux utilisateurs téméraires. On peut lire :

Cet ordinateur ne répond pas à la configuration minimale requise pour l’exécution de Windows 11. L’installation de Windows 11 sur cet ordinateur n’est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité.

La firme insiste sur les risques encourus :

Si vous procédez néanmoins à l’installation, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour. Les dommages causés à votre PC en raison d’un manque de compatibilité ne seront pas couverts par la garantie du fabricant.