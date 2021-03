Microsoft augmente le chiffrement des appels vidéos Teams

La sécurité des données des utilisateurs de « Teams » et la confidentialité des communications sont des sujets qui sont très importants pour Microsoft. Le constructeur américain, spécialisé en informatique et en microinformatique aurait donc décidé protéger davantage les internautes qui ont su faire confiance à son application d’appels vidéo. Ainsi, à travers une mise à jour de cette dernière, le géant des logiciels hausse le niveau du chiffrement bout-à-bout lors des appels téléphoniques (audio ou vidéo) pour leur offrir une protection supplémentaire.

Microsoft hausse le niveau du chiffrement pour les appels vidéo Teams

Lors de son évènement annuel « Microsoft Ignite 2021 », Microsoft a annoncé qu’il a l’intention de chiffrer plus fortement les appels vidéo sur Teams. En effet, l’entreprise américaine aurait à cœur de savoir les utilisateurs de son application plus en sécurité. Pour ce fait, elle envisagerait l’ajout d’une couche supplémentaire de chiffrement pour davantage protéger les appels téléphonique entre correspondants contre d’éventuelles intrusions. Dès son effectivité, la visibilité des échanges sur Teams (écrits, audio ou vidéo) seront restreints aux seuls participants. Aucun autre utilisateur de l’application, même pas l’opérateur GSM, ne pourra accéder au canal de discussion sans avoir la clé. Et cette dernière sera mise à l’abri en un lieu dont l’accès est presqu’inviolable.

Une mise à niveau en réponse à celle de Zoom

Microsoft précise que l’augmentation du chiffrement des appels vidéo sur Teams se fera de façon progressive sans détériorée le niveau proposé actuellement. En effet, les fonctionnalités actuelles subiront simplement une avancée en matière de sécurité. Certaines étapes de vérifications pourraient devenir obligatoires. En entreprenant cette mise à jour, le géant américain des logiciels, entend obtenir des résultats aussi convaincants que celle faite par la plateforme concurrente Zoom, il y a un peu plus d’un an. Les prémisses de cette nouvelle fonctionnalité devraient être jetées d’ici la fin du trimestre en cours. Mais, on ne sait pas encore le rythme auquel se fera son déploiement. Les terminaux sur lesquels elle sera accessible ne sont non plus précisés.

