Microsoft accélère dans l’intelligence artificielle. Lors de sa conférence Ignite dédiée aux entreprises, le géant américain a dévoilé sept nouveaux modèles d’IA développés en interne. Son objectif est de proposer des alternatives aux technologies d’OpenAI et d’Anthropic tout en réduisant fortement les coûts. Code, cybersécurité, génération d’images, assistants vocaux ou encore santé, Microsoft entend désormais couvrir un large éventail d’usages avec ses propres modèles.

Microsoft mise sur ses propres modèles d’intelligence artificielle

Depuis plusieurs années, Microsoft investit massivement dans OpenAI. Pourtant, l’entreprise souhaite désormais renforcer son indépendance technologique. Lors de l’événement Ignite 2026, la division Microsoft AI a présenté sept nouveaux modèles conçus en interne et directement comparés aux références du marché comme GPT-6 d’OpenAI ou Claude d’Anthropic.

Un modèle d’IA constitue le moteur qui alimente des services comme Copilot. Jusqu’à présent, Microsoft s’appuyait principalement sur les technologies d’OpenAI. Aujourd’hui, le groupe souhaite remplacer une partie de ces modèles par ses propres solutions pour certaines tâches courantes.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des annonces réalisées quelques mois plus tôt lors de la conférence Build. La division dirigée par Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, avait déjà dévoilé plusieurs modèles IA maison à cette occasion.

Sept modèles conçus pour couvrir plusieurs usages

Cette nouvelle génération de modèles porte le préfixe « MAI ». Microsoft propose également certaines versions « Flash », plus légères et moins coûteuses, destinées à traiter un grand volume de requêtes.

Parmi les nouveautés figure MAI Code 2, un modèle spécialisé dans l’assistance au développement logiciel et intégré à GitHub Copilot. Sa déclinaison MAI Code 2 Flash vise les corrections rapides et est également disponible dans Microsoft Foundry, la plateforme cloud destinée aux développeurs.

Microsoft a aussi présenté MAI Cyber 2 Flash, un modèle dédié à l’analyse de code et à la détection continue de vulnérabilités. De son côté, MAI Image 2.7 se concentre sur la création et la retouche d’images grâce à l’intelligence artificielle.

L’entreprise n’oublie pas les usages vocaux avec MAI Realtime 1, capable d’écouter et de répondre directement à l’oral en temps réel. Pour le secteur médical, Dragon Copilot Transcribe permet de retranscrire automatiquement les consultations de santé.

Enfin, Microsoft introduit Decision 1.1, un système chargé de sélectionner automatiquement le modèle le plus économique capable de répondre correctement à une demande.

Des performances proches des leaders du marché selon Microsoft

L’argument principal avancé par Microsoft repose sur le rapport entre performances et coût. Selon les données communiquées par l’entreprise, MAI Code 2 atteindrait 98% des performances de GPT-6.1 Sol d’OpenAI tout en coûtant environ 40% de son prix.

Face à Claude Opus 5.5 d’Anthropic, Microsoft affirme que son modèle atteindrait 96% des performances pour seulement 5% du coût. Ces résultats reposent sur plusieurs benchmarks de programmation utilisés pour comparer les capacités des modèles.

La société indique également que MAI Code 2 Flash rivalise avec GPT-6 Luna à un coût inférieur. Quant à MAI Image 2.7, Microsoft affirme qu’il occupe la première place en retouche d’images selon les évaluations d’Artificial Analysis.

Pour les interactions vocales, MAI Realtime 1 se démarque avec un tarif annoncé à partir de 0,01 dollar par minute.

Une étape importante dans la stratégie IA de Microsoft

Six mois après les annonces de Build, Microsoft démontre sa volonté de reprendre davantage le contrôle de son avenir dans l’intelligence artificielle. L’entreprise reste partenaire et actionnaire d’OpenAI, mais elle avance désormais avec une offre de plus en plus complète développée en interne.

Cette évolution pourrait permettre à Microsoft de réduire une partie de ses dépenses liées aux modèles externes tout en renforçant l’intégration de ses propres technologies au sein de Copilot, GitHub et de ses services cloud.

Reste désormais à vérifier si les performances annoncées par Microsoft seront confirmées par des évaluations indépendantes. Une chose est sûre : la concurrence entre Microsoft, OpenAI et Anthropic entre dans une nouvelle phase.

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