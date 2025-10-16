Mitac Computing impressionne avec ses avancées écoénergétiques pour l’IA

MiTAC Computing attire l’attention lors du 2025 OCP Global Summit à San Jose. Le leader des serveurs haute performance présente ses nouvelles solutions de clusters d’IA axées sur l’économie d’énergie et l’ouverture. Ces innovations s’imposent déjà comme des atouts majeurs pour des centres de données modernes et responsables.

Des clusters d’IA écoénergétiques pour centres de données ouverts

Lors du sommet, MiTAC Computing met en avant des infrastructures conçues pour optimiser la consommation d’énergie. En effet, les nouveaux racks OCP ORv3 et EIA répondent aux plus hauts standards de l’industrie. De plus, ils s’intègrent à la perfection dans les architectures de centres de données ouverts.

Avec un refroidissement liquide avancé, ces clusters supportent des charges intensives sans surchauffe. Cela garantit stabilité et fiabilité pour les entreprises cherchant à réduire leur empreinte énergétique. MiTAC démontre ainsi son engagement en faveur de solutions durables et écoefficientes.

Solutions modulaires pour serveurs IA, HPC et cloud d’entreprise

Les nouveaux serveurs s’adaptent facilement à chaque besoin. Du modèle de base jusqu’aux clusters complets, leur conception modulaire facilite l’évolution des infrastructures existantes. MiTAC propose des plateformes dédiées à l’IA, au HPC, au cloud et aux applications d’entreprise.

Gestion efficace de la mémoire et du stockage

Solutions clé en main pour les déploiements à grande échelle

Performance continue, même sous forte sollicitation

Ainsi, les entreprises bénéficient d’une solution flexible pour tous leurs besoins informatiques.

Refroidissement liquide et innovations pour performance continue

Le refroidissement liquide est un argument majeur des nouveaux modèles. Il garantit une température optimale dans les environnements les plus exigeants. Plusieurs plateformes – comme le G4826Z5 et le C2811Z5 – optimisent la puissance de calcul tout en réduisant la consommation d’énergie.

Bénéficiant de partenariats avec AMD, Intel, Broadcom ou encore NVIDIA, MiTAC Computing assure une compatibilité maximale avec les technologies les plus modernes. Ainsi, la connectivité haut débit et le stockage rapide garantissent une expérience sans interruption.

Démonstration de firmware ouvert et gestion de la sécurité

Au stand C14, MiTAC met en avant la transparence de ses solutions avec des démonstrations en direct de firmwares ouverts. Grâce à OpenBMC et OPF, la sécurité et la gestion des serveurs sont repensées pour plus de confiance et d’efficacité.

La preuve de concept sur les plateformes AMD EPYC valide l’évolution vers des systèmes évolutifs et transparents, répondant aux attentes de l’industrie en matière de sécurité et de contrôle.

En résumé, MiTAC Computing s’impose comme un acteur clé dans l’innovation des centres de données. Ses solutions modulaires, écoénergétiques et performantes s’adressent aux entreprises souhaitant anticiper les défis de demain. Les visiteurs du sommet peuvent découvrir une gamme complète de serveurs, conçue pour une croissance sans limites.

