Moldova Digital Summit 2026 : un succès remarquable pour le numérique

Le Moldova Digital Summit 2026 s’est distingué comme un événement majeur pour l’économie numérique en Europe de l’Est. Réunissant des milliers de participants à Chișinău, ce sommet a confirmé la Moldavie comme un acteur clé de l’innovation et du numérique. Ce rendez-vous a souligné l’essor remarquable du secteur numérique en Moldavie et la volonté du pays de s’intégrer toujours plus dans l’économie européenne.

La Moldavie confirmée comme exemple de réussite numérique européenne

Lors du Moldova Digital Summit 2026, la commissaire européenne Marta Kos a salué la progression numérique de la Moldavie. Selon elle, le pays est « un exemple de réussite dans le domaine du numérique ». Cette reconnaissance s’explique par l’avantage qu’ont les talents moldaves, capables de s’imposer au niveau européen. Ainsi, les jeunes peuvent développer leur carrière sur place et contribuer à la richesse locale. Selon le Premier ministre, Alexandru Munteanu, la Moldavie souhaite inspirer l’Europe grâce à ses talents et à son ambition.

Le secteur des TIC, moteur de croissance et d’innovation en Moldavie

Le secteur des TIC s’est imposé comme le principal moteur économique du pays. Près de 3 000 entreprises emploient plus de 26 000 professionnels. Elles travaillent pour des clients partout dans le monde. Leurs activités réalisent 7 % du PIB national, la majeure partie grâce à l’exportation des services. En 2025, les sociétés du Moldova Innovation Technology Park ont dépassé 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires cumulé. Les investissements dans le futur Moldova HiTech Park promettent d’accélérer encore cette dynamique, avec plus de 200 millions d’euros attendus.

Des services publics numériques pour faciliter la vie des citoyens

La Moldavie a modernisé ses services publics grâce au numérique. Aujourd’hui, 78 % des démarches pour les entreprises se font en ligne. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de simplifier la vie des utilisateurs. En 2025, ces innovations ont permis d’économiser 44 millions d’euros et 9,3 millions d’heures. L’application EVO 2.0, intégrée à l’événement, offre une identité numérique conforme aux critères européens. Cela donne un accès sécurisé aux documents officiels depuis le téléphone portable.

En conclusion, le Moldova Digital Summit 2026 a confirmé la volonté de la Moldavie de devenir un leader européen du numérique. Son engagement en faveur de l’innovation, de la modernisation des services publics et de l’attraction d’investissements internationaux crée de nouvelles opportunités. Ce sommet marque un tournant pour toute une région, prête à façonner le futur digital de l’Europe.

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