iPhone 18 Pro : Vers un tarif d’entrée inédit à 1 299 dollars

Les futurs smartphones haut de gamme d’Apple, la gamme iPhone 18, vont coûter nettement plus cher. En effet, la marque à la pomme subit de plein fouet l’explosion des coûts des composants électroniques mondiaux. Tim Cook lui-même vient de confirmer cette tendance lourde lors d’une intervention publique. Cette inflation record s’explique principalement par les exigences colossales des technologies contemporaines.

L’intelligence artificielle siphonne le marché de la mémoire vive

L’émergence massive de l’intelligence artificielle générative perturbe profondément la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les centres de données et les serveurs dédiés à l’IA consomment d’immenses volumes de puces DRAM et NAND. Par conséquent, les fabricants de smartphones subissent une pénurie critique de mémoire vive et de stockage flash. Les analystes prévoient ainsi un quadruplement du prix de la DRAM et un triplement des coûts de la NAND d’ici le milieu de l’année 2026.

Apple a longtemps absorbé ces hausses de tarifs pour protéger le portefeuille de ses clients. Toutefois, le dirigeant de la firme californienne admet que la situation actuelle s’avère désormais intenable. Bien que le géant américain envisage d’utiliser sa trésorerie pour soutenir la production globale, l’impact sur le consommateur final semble inévitable. Pour éviter de payer le prix fort, certains utilisateurs se tournent vers des alternatives durables. Par exemple, sept ans après sa sortie, Apple offre une seconde jeunesse à l’iPhone 11 avec iOS 27, prouvant que la longévité logicielle permet de retarder l’achat d’un nouveau modèle onéreux.

Une hausse de production spectaculaire pour l’iPhone 18 Pro

Les estimations financières détaillées par le Wall Street Journal et le cabinet TechInsights mettent en lumière des chiffres vertigineux. La mémoire vive et le stockage d’un iPhone 17 Pro reviennent aujourd’hui à environ 52 dollars. En revanche, ces mêmes composants clés devraient coûter près de 196 dollars sur la prochaine génération. Cette seule augmentation représente une charge supplémentaire de 140 dollars par appareil pour le constructeur.

Si l’on ajoute l’assemblage et les autres pièces, le coût de fabrication global de l’iPhone 18 Pro bondirait de 25%. Ce calcul exclut par ailleurs l’intégration de capteurs photographiques plus sophistiqués, qui alourdiraient encore la note. Pour préserver sa marge brute historique, Apple se voit donc contrainte de revoir sa grille tarifaire à la hausse.

Vers un prix d’entrée record de 1 299 dollars aux États-Unis

Face à cette flambée industrielle, le modèle premium d’entrée de gamme franchira un nouveau seuil psychologique. Les projections des experts financiers estiment le juste prix théorique de l’appareil à 1 371 dollars. Toutefois, la firme de Cupertino privilégie traditionnellement des montants standardisés et ronds pour ses lancements commerciaux.

Le scénario le plus crédible table sur un tarif de départ fixé à 1 299 dollars pour l’iPhone 18 Pro. Cette décision commerciale permettrait de maintenir une rentabilité acceptable pour les investisseurs. Malgré tout, l’adoption d’un système de caméra haut de gamme pourrait pousser le prix final jusqu’à 1 399 dollars dès l’automne.