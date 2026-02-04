Actualités

Les écrans holographiques pare-brise offrent une avancée spectaculaire

Les écrans holographiques pare-brise promettent une conduite plus sûre et intuitive.

Le monde de l’automobile s’apprête à vivre une transformation majeure. En effet, une alliance de poids s’est formée pour offrir aux conducteurs une expérience inédite. Ainsi, les écrans holographiques pour pare-brise s’invitent dans les voitures du futur. Tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit et Hyundai Mobis unissent leurs forces. Par conséquent, ils préparent une révolution dans l’affichage embarqué. Découvrons maintenant en détail cette innovation.

Une alliance inédite pour révolutionner les pare-brise automobiles

Pour répondre à la demande croissante d’innovations, quatre géants du secteur automobile s’associent. Tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit et Hyundai Mobis créent la “QuadAlliance”. Cette union vise à transformer le pare-brise classique en une interface intelligente. Grâce à leur expertise complémentaire, ils veulent accélérer l’industrialisation des écrans holographiques pare-brise.

Chaque partenaire a son domaine de spécialité :

  • ZEISS : conception optique et développement de films holographiques.
  • tesa : expertise dans la réplication de masse et les matériaux innovants.
  • Saint-Gobain Sekurit : intégration des films holographiques dans le verre.
  • Hyundai Mobis : technologie avancée pour l’interface homme-machine.

Les écrans holographiques : une technologie au service du conducteur

Les écrans holographiques pare-brise offrent une expérience totalement nouvelle. Les informations essentielles à la conduite s’affichent directement dans le champ de vision du conducteur. Ainsi, plus besoin de quitter la route des yeux. Les écrans sont transparents, lumineux et s’adaptent aux surfaces incurvées, offrant une grande liberté de design. Ils garantissent aussi une visibilité exceptionnelle même à la lumière du soleil.

Cette solution apporte de nombreux avantages :

  1. Un affichage ultra-large et très transparent.
  2. Une conception flexible et des boîtiers compacts.
  3. Une résolution et une luminosité élevées.
  4. Plus de sécurité et moins de distractions.
  5. Une efficacité énergétique supérieure et moins de poids.

Vers une production industrielle des écrans holographiques d’ici 2029

L’objectif de la QuadAlliance est clair : réaliser la production en série de pare-brise holographiques dès 2029. Cela permettra aux constructeurs automobiles d’intégrer facilement cette technologie dans leurs véhicules. Grâce à une chaîne d’approvisionnement optimisée, la production sera fiable et rentable. Cette approche centralisée simplifie la vie des équipementiers, tout en garantissant qualité et innovation.

En conclusion, les écrans holographiques pour pare-brise s’annoncent comme une rupture technologique majeure. Ils promettent une conduite plus sûre, plus intuitive et plus immersive. Grâce à l’alliance stratégique de Tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit et Hyundai Mobis, les véhicules de demain entreront dans une nouvelle ère. Les conducteurs profiteront bientôt d’une interface transparente qui changera leur rapport à la route. Reste à suivre cette avancée qui s’annonce révolutionnaire.

