Monport Laser sublime la gravure avec ses offres exceptionnelles

Pour la Saint-Valentin, Monport Laser dévoile sa nouvelle technologie de pointe. Avec la série GT et son laser à fibre MOPA, la marque propose des solutions uniques pour la gravure et la découpe laser. Cette innovation répond aux besoins de personnalisation croissante pour les cadeaux et les produits professionnels. Découvrons ensemble les atouts de cette machine laser et les offres exclusives du moment.

Nouvelles fonctionnalités de la série GT pour une gravure précise

La série GT de Monport Laser intègre des technologies qui facilitent le travail de gravure. Grâce à la mise au point automatique et une vitesse de coupe pouvant atteindre 22 000 mm/s, chaque projet se réalise en un temps record. Les détails complexes deviennent accessibles avec des points ultra-fins de 0,01 mm. De plus, la machine assure une profondeur de gravure constante et gère les motifs en relief 3D pour des effets exceptionnels.

Les avantages du laser à fibre MOPA pour les professionnels

Le système MOPA permet une grande précision dans le marquage des métaux. Il offre une fréquence réglable pouvant atteindre 3000 kHz. Cette technologie s’adapte idéalement à différents matériaux comme l’aluminium pour le marquage noir. Grâce aux multiples zones de travail, la machine convient aussi bien aux petits artisans qu’aux industries.

Promotions exclusives Monport Laser à l’occasion de la Saint-Valentin

Pour fêter la Saint-Valentin, Monport Laser lance plusieurs offres attractives. En Allemagne, il est possible d’économiser jusqu’à 4 400 €. D’autres surprises sont offertes, comme des cadeaux mystères pour tout achat de machine. Au Royaume-Uni, les clients reçoivent des lunettes de protection gratuites et des prix à gagner lors d’événements spéciaux. De plus, des matériaux DIY sont inclus avec les machines CO2.

Réductions importantes sur la série GT

Cadeaux offerts pour chaque achat

Jeux concours et bons de réduction

En conclusion, Monport Laser combine innovation, puissance et accessibilité avec la série GT. Ces nouvelles machines améliorent la qualité du travail pour les professionnels et amateurs de gravure. Les promotions spéciales rendent cette période idéale pour s’équiper et se lancer dans de nouveaux projets créatifs et personnalisés.

