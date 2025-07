Moore Global : un optimisme fort chez les entreprises mondiales

Moore Global, spécialiste mondial de la comptabilité et du conseil, vient de publier son tout premier indice Thrive. Ce baromètre offre une vision claire des attentes des dirigeants du marché intermédiaire. Malgré un contexte international tendu, l’optimisme est au rendez-vous. Voici ce qu’il faut retenir de cette étude inédite.

L’indice Thrive de Moore Global révèle un optimisme marqué

Lancé en 2025, l’indice Thrive mesure le sentiment des chefs d’entreprise à travers 14 économies majeures. Les résultats affichent une note positive de +35,1 sur une échelle allant de -100 à +100. Près de 75 % des dirigeants interrogés ont vu leurs performances s’améliorer l’an passé. Les réponses illustrent la capacité du secteur intermédiaire à s’adapter, même avec des incertitudes sur les droits de douane et la géopolitique.

Les performances régionales contrastent à travers le monde

Selon l’étude, l’Inde affiche le score le plus élevé, avec +48,7. Les chefs d’entreprise indiens signalent une forte croissance du chiffre d’affaires, de l’emploi et de l’investissement. À l’inverse, plusieurs pays d’Europe présentent des indices plus bas, reflet d’une croissance moins dynamique. En effet, quatre des cinq scores les plus faibles concernent des pays de l’Union européenne. Cela souligne des contrastes importants selon les régions du globe.

L’investissement en personnel et en technologie porté par les dirigeants

Les entreprises du marché intermédiaire misent désormais sur le capital humain et la technologie. Les secteurs des technologies de l’information se posent en leaders avec un indice à +44,2. À l’opposé, le commerce de gros est moins optimiste actuellement, mais prévoit une nette évolution pour l’année à venir, surtout en matière de recrutement et de chiffre d’affaires.

L’indice Thrive de Moore Global dévoile un état d’esprit combatif et positif chez les décideurs. Investir dans les personnes et la technologie apparaît essentiel pour faire face aux défis économiques. Les régions et les secteurs réagissent différemment, mais l’élan vers l’amélioration reste commun. Pour découvrir le rapport complet, rendez-vous sur le site de Moore Global.

Lisez notre dernier article tech : iPhone 17e : les dernières rumeurs avant son lancement au printemps 2026