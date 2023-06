Motorola annonce le Razr 40 Ultra, un smartphone pliable à clapet qui va faire mal à Samsung

Motorola est de retour sur le marché des smartphones pliables, avec deux nouveaux modèles à clapet : le Razr 40 et le Razr 40 Ultra. Le premier est un modèle abordable, proposé à 899 euros ; alors que le second est plus premium, notamment grâce à un écran externe immense de 3,6 pouces, annoncé à un prix de 1 199 euros. Ces derniers arriveront à la fin du mois de juin 2023.

Commençons les présentations avec le modèle premium de Motorola : le Razr 40 Ultra. Avec ce dernier, Motorola vient devancer Samsung et son Galaxy Z Flip 5, notamment avec un changement de taille : son écran externe. Ce dernier profite en effet d’une diagonale de 3,6 pouces, alors que Samsung envisage de passer à 3,4 pouces (contre 1,9 pouce avec le Galaxy Z Flip 4). Nous avons aussi droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une définition de 1 056 par 1 066 pixels.

Avec cette impressionnante évolution de cette zone d’affichage, Motorola permet aux utilisateurs d’utiliser un clavier externe pour répondre à des messages ou faire des recherches, et comme les générations précédentes, d’ouvrir des applications Android. Concernant l’écran interne pliable, ce dernier est de 6,9 pouces avec une définition FHD+ (1 080 x 2 640 pixels) et 165 Hz. Du côté des performances, Motorola propose une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Du côté de la partie photo, le smartphone s’équipe d’une caméra selfie de 32 Mpx ; et d’un module photo arrière avec capteur principal 12 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle/macro de 13 Mpx. Pour finir, ce nouveau smartphone pliable à clapet dispose d’une batterie de 3 800 mAh compatible avec la charge rapide filaire de 30 W et la charge sans fil 5 W.

Le Motorola Razr 40 Ultra sera disponible en juin 2023 au prix de 1 199 euros en noir, bleu glacier et Viva Magenta. À noter, une tablette Lenovo Tab 11 Plus sera offerte pour tout achat de ce modèle entre le 1er juin et le 16 juillet 2023.

Outre ce modèle haut de gamme, nous avons aussi eu droit à un smartphone pliable à clapet plus abordable : le Motorola Razr 40. Ce dernier profite d’une puce Snapdragon 7+ Gen 2 couplée à 8 Go de RAM ; un écran interne pOLED de 6,9 pouces 144 Hz et externe OLED de 1,5 pouce 60 Hz ; une caméra selfie de 32 Mpx ; un module photo avec capteur principal 64 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle 13 Mpx ; ainsi qu’une batterie de 4 200 mAh compatible avec la charge rapide filaire 30 W et sans fil 5 W.

Ce Razr 40 sera proposé par Motorola à la fin du mois de juin 2023 à un prix de 899 euros.