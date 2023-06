Revolut : 30M clients conquis par la banque en ligne !

Revolut, la célèbre banque en ligne, franchit un nouveau cap en dépassant les 30 millions de clients particuliers à travers le monde.

Plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs en quelques mois

En seulement quelques mois, depuis novembre 2022, Revolut a enregistré plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs, portant le total de ses clients à plus de 30 millions dans le monde. Fondée en 2015 à Londres, la start-up compte aujourd’hui plus de 6,8 millions de clients au Royaume-Uni et 2,4 millions en France.

Les clients de Revolut utilisent dorénavant la plateforme pour effectuer plus de 400 millions de transactions par mois, contre 350 millions par mois en novembre 2022. Au cours des trois premiers mois de 2023, environ 85 millions de transactions ont été réalisées entre les clients de Revolut sans frais de transfert.

Une offre diversifiée et en constante évolution

Initialement lancée comme une solution de transfert et d’échange d’argent, Revolut compte en moyenne près d’un million de nouveaux clients par mois. Les utilisateurs ont désormais accès à de nombreux produits innovants tels que les paiements peer-to-peer, le crédit à la consommation, les comptes-joints, les comptes <18, les outils d’investissements (actions, ETFs, matières premières, etc.), la fonctionnalité Séjours pour la réservation de vacances et bien d’autres services encore.

Voici le nombre de clients dans les principaux marchés :

Royaume-Uni : 6,8 millions

Roumanie : 2,8 millions

Pologne : 2,5 millions

France : 2,4 millions

Espagne : 1,8 millions

Chaque mois, Revolut compte près d’un million de nouveaux clients. C’est une réussite fantastique pour l’entreprise et le fait d’atteindre 30 millions de clients est une autre étape importante dont nous sommes immensément fiers, car nous continuons à croître et à nous développer à un rythme soutenu. Nik Storonsky, cofondateur et directeur général de Revolut, a commenté cette performance

Revolut confirme donc son statut de géant de la fintech et ne cesse d’étendre son offre pour séduire toujours plus de clients. Et vous, faites-vous partie des 30 millions d’utilisateurs de Revolut ? N’hésitez pas à partager votre expérience et à réagir à cette belle réussite !