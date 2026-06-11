NAVEE Commercial dévoile des solutions innovantes pour une mobilité urbaine plus efficace

NAVEE Commercial frappe fort au salon Micromobility Europe 2026 à Berlin. Cette entreprise, experte en mobilité urbaine, vient de dévoiler plusieurs nouveautés pour répondre aux besoins actuels et futurs des villes. Grâce à ses innovations, elle ambitionne de rendre la mobilité partagée plus accessible, plus performante et plus écologique.

Le nouveau vélo électrique N2 pour une mobilité partagée intelligente

Le tout dernier vélo électrique N2 de NAVEE Commercial marque un tournant pour la mobilité partagée. Ce modèle, conçu sur une plateforme de 24 pouces, garantit une conduite stable et confortable. Léger et agile, il est aussi pensé pour simplifier la gestion des flottes. Les opérateurs bénéficient ainsi d’un entretien facilité et de cycles de maintenance allégés.

Le N2 s’adapte parfaitement aux villes européennes. Il respecte les réglementations de stationnement et favorise les objectifs de développement durable. Sa batterie est compatible avec d’autres produits NAVEE, ce qui simplifie la recharge et la maintenance. Autre atout : le N2 peut atteindre son seuil de rentabilité en moins de 120 jours.

Des solutions énergétiques urbaines avec le système PB1

NAVEE Commercial ne s’arrête pas à la mobilité partagée. Elle lance aussi le système de banque d’énergie partagée PB1. Ce dispositif propose la recharge rapide de 22,5 W. Il peut être installé dans des magasins, cafés et centres commerciaux.

Cette nouvelle offre répond à un besoin croissant d’énergie mobile en ville. Les usagers profitent d’une recharge flexible, tandis que les commerçants peuvent proposer un service supplémentaire à leur clientèle. C’est une avancée notable pour améliorer le quotidien urbain.

Une gamme élargie pour répondre aux besoins des opérateurs

La gamme NAVEE Commercial s’enrichit de nouveaux véhicules : scooters électriques V2 Pro et V2 Lite, livraisons XM1 et X1, vélo B1 et LM1 love mobility. Le V2 Pro est idéal pour une utilisation intensive avec 110 km d’autonomie.

Le modèle LM1 love mobility est pensé pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Il propose une solution de transport sûre, simple et accessible.

Gestion optimisée grâce à la plateforme City King

Maintenance réduite pour tous les véhicules

Soutien à la durabilité opérationnelle des flottes

En résumé, NAVEE Commercial confirme sa volonté de transformer la mobilité urbaine. Ses innovations répondent aux enjeux écologiques, pratiques et sociaux des villes modernes. Les professionnels peuvent compter sur une offre complète, intelligente et accessible, pensée pour l’avenir de la mobilité partagée et durable.

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