TEST – Laifen Wave Pro, la brosse à dents électrique premium qui veut tout réinventer ?

La Laifen Wave Pro représente une vision très haut de gamme de la brosse à dents électrique, avec un tarif compris entre 99,99 et 139,99 euros selon la finition choisie. Ce prix la place clairement au-dessus de nombreux modèles grand public, y compris chez Oral-B ou Philips, tout en assumant un positionnement très marqué. Ici, tout cherche à évoquer un produit premium. Cela passe par le packaging, très soigné, la base de recharge sans fil avec son câble tressé, mais aussi par un design du manche travaillé, des matériaux plus valorisants et une application mobile particulièrement poussée. La promesse est donc simple : transformer un objet du quotidien en produit technologique désirable. Reste à savoir si cela suffit à justifier le tarif demandé. Découvrons-le ensemble.

Notre avis en bref sur la Laifen Wave Pro

La Laifen Wave Pro est une excellente surprise. Dès les premières utilisations, on sent que la marque ne s’est pas contentée de proposer une énième brosse à dents électrique avec une application mobile collée par-dessus. L’expérience est cohérente, bien pensée et surtout très agréable au quotidien. La prise en main est excellente, la brosse est maniable, légère sans faire cheap, et surtout très plaisante à utiliser grâce à son système mêlant oscillation et vibration. Cela lui donne une sensation différente de ce que l’on retrouve habituellement sur le marché. On n’est pas sur un produit qui cherche seulement à brosser les dents efficacement, mais aussi à rendre ce moment un peu plus agréable.

Le gros point fort de cette Wave Pro, c’est aussi sa personnalisation. Pour ceux qui veulent simplement utiliser les modes par défaut, tout fonctionne déjà très bien. Pour les autres, l’application permet d’aller beaucoup plus loin, avec des réglages précis sur l’intensité de la vibration, l’amplitude du mouvement ou encore la vitesse d’oscillation. Cette flexibilité change réellement l’expérience, surtout si l’on a des sensibilités particulières, ou si l’on veut ajuster finement le ressenti en bouche. En face, le prix reste élevé, et le côté très “Apple de la brosse à dents” peut paraître un peu forcé par moments. Mais dans l’ensemble, le produit est réellement bon. C’est une belle réussite, malgré un tarif qui reste un peu ambitieux.

Produit disponible sur Laifen Wave Pro Brosse À Dents Électrique Technologie WaveMotion, 60° Oscillation 66 000 VPM, 70 Jours d'Autonomie, Capteur de Pression, Charge Sans Fil avec 2 Têtes Pro (Version Noir Transparent)

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Unboxing de la Laifen Wave Pro

La Laifen Wave Pro arrive dans un emballage extrêmement soigné, et c’est probablement l’un des aspects les plus frappants lors du premier contact avec le produit. La marque cherche clairement à proposer une expérience premium dès l’ouverture de la boîte. Tout est bien rangé, propre, visuellement valorisant, et l’ensemble rappelle sans détour certains codes du secteur smartphone haut de gamme. On pense immédiatement à Apple dans l’approche globale, que ce soit dans le choix des matériaux, la mise en scène du produit ou le soin apporté à la présentation. Cela peut sembler un peu surfait, mais il faut reconnaître que l’effet fonctionne.

Dans la boîte, on retrouve l’essentiel pour démarrer immédiatement. Le manche de la Wave Pro est bien sûr présent, accompagné de deux têtes de brosse : une Pro Whitening et une Pro Plaque Removal. C’est un bon point, car cela permet de tester deux approches différentes dès le départ. On trouve aussi le chargeur sans fil, particulièrement réussi dans son design. L’ensemble est complété par un câble tressé qui renforce encore cette impression de produit premium. Même des détails assez simples, comme la finition du manche ou le rendu des matériaux selon les versions choisies, participent à cette montée en gamme. On sent que Laifen a voulu faire de cette brosse à dents un objet technologique à part entière, et pas simplement un accessoire d’hygiène.

Design et qualité de fabrication

Le design de la Laifen Wave Pro est clairement l’un de ses grands arguments. Là où beaucoup de brosses à dents électriques se ressemblent plus ou moins, avec des formes utilitaires et des plastiques assez standards, la Wave Pro cherche à aller plus loin. Son manche adopte une construction sans joint apparent, ce qui améliore à la fois le rendu visuel et la facilité d’entretien. C’est également un bon point contre la moisissure et l’usure dans le temps, deux aspects qui peuvent vite devenir pénibles sur ce type de produit. En main, l’objet inspire confiance. Le poids est bien réparti, la finition est sérieuse, et l’on sent immédiatement que l’on n’est pas face à un produit premier prix.

La marque propose par ailleurs plusieurs déclinaisons, avec des versions en ABS, en alliage d’aluminium ou encore en acier inoxydable poli. Cela permet d’adapter un peu plus le produit à ses goûts, mais aussi à son budget, puisque le prix varie selon le matériau choisi. Dans tous les cas, le rendu est très flatteur. Ce n’est pas forcément un critère prioritaire pour une brosse à dents, mais cela change quand même le rapport que l’on a avec l’objet. On prend plus de plaisir à utiliser un produit bien conçu, bien fini, qui apporte un peu plus qu’une simple fonction utilitaire. Laifen l’a bien compris, même si cette montée en gamme a évidemment un coût.

Installation et facilité d’utilisation de la Laifen Wave Pro

La mise en route de la Laifen Wave Pro est particulièrement simple. Pour un utilisateur qui veut juste sortir la brosse de sa boîte, clipser une tête et commencer à l’utiliser, il n’y a aucune difficulté. Les commandes sont claires, les modes intégrés sont immédiatement accessibles, et la prise en main se fait en quelques secondes. La brosse intègre plusieurs éléments classiques, mais toujours utiles, comme le minuteur de deux minutes, le rappel toutes les trente secondes pour changer de zone, ou encore le capteur de pression intelligent avec alerte lumineuse en cas d’appui excessif. Ce sont des fonctions que l’on retrouve sur d’autres modèles, mais ici elles sont bien intégrées et agréables à l’usage.

L’autre gros morceau, c’est bien sûr l’application Laifen. Là encore, l’expérience est plutôt réussie. La connexion via Bluetooth se fait sans difficulté particulière, à condition d’avoir un smartphone compatible Bluetooth 5.0 ou plus. Une fois la brosse liée à l’application, on découvre un vrai terrain de jeu pour personnaliser son brossage. Il est possible d’ajuster l’intensité des vibrations sur dix niveaux, l’amplitude d’oscillation sur dix niveaux, ainsi que la vitesse d’oscillation sur dix niveaux. Cela ouvre un degré de réglage assez rare sur ce type de produit. On peut donc vraiment adapter le brossage à ses préférences, à sa sensibilité dentaire ou simplement à ses habitudes. L’application propose aussi un suivi d’usage avec rapports de brossage, durée, pression exercée et résumés mensuels. Ce n’est pas indispensable, mais c’est bien exécuté.

Performance et efficacité de la Laifen Wave Pro

À ce niveau de prix, les attentes sont forcément élevées, et heureusement, la Laifen Wave Pro répond très bien présent. La sensation de brossage est vraiment différente de celle de nombreuses brosses électriques plus classiques. Grâce à sa technologie combinant oscillation et vibration, la Wave Pro offre un nettoyage très dynamique, sans pour autant devenir agressif si l’on reste sur des réglages raisonnables. Le moteur propriétaire Servo System se montre convaincant, avec un angle d’oscillation de 60 degrés ou plus, ainsi qu’une fréquence de vibration annoncée à 66 000 mouvements ou plus. Dans les faits, cela se traduit par une impression de nettoyage très efficace, avec un bon équilibre entre puissance et confort.

Ce qui m’a particulièrement plu, c’est la maniabilité générale du produit. La brosse se contrôle très facilement, elle glisse bien, et l’on n’a jamais l’impression de lutter avec elle. Les modes par défaut sont déjà bons. Le Daily Clean offre un brossage plus doux et plus confortable, là où le Deep Clean apporte une énergie plus constante et plus soutenue sur l’ensemble des zones. Mais c’est surtout avec la personnalisation fine que la Wave Pro révèle tout son intérêt. On peut obtenir un rendu très doux pour des gencives sensibles, ou au contraire quelque chose de plus tonique si l’on préfère un brossage plus intense. Cette capacité d’adaptation fait vraiment la différence au quotidien. Ce n’est pas un gadget. Cela change réellement la manière dont on utilise la brosse.

Conclusion : que vaut la Laifen Wave Pro ?

La Laifen Wave Pro est une excellente brosse à dents électrique premium, qui séduit par son design très soigné. Sa qualité de fabrication, sa grande maniabilité et surtout son niveau de personnalisation via l’application sont ses atouts majeurs. On peut ainsi ajuster finement l’intensité et le comportement du brossage selon ses préférences. À l’usage, elle se montre efficace, agréable au quotidien, bien pensée dans les détails, avec une très bonne autonomie. Les têtes de rechange sont à un tarif raisonnable, ce qui renforce encore l’intérêt du produit sur la durée. Son principal frein reste son prix, compris entre 99,99 et 139,99 euros selon la finition. Ce positionnement très inspiré d’Apple peut parfois sembler un peu excessif, notamment dans le packaging. Ce n’est pas la brosse la plus accessible du marché, mais c’est clairement une des plus séduisantes et abouties dans sa catégorie, ce qui justifie au final un solide 8/10.

Produit disponible sur Laifen Wave Pro Brosse À Dents Électrique Technologie WaveMotion, 60° Oscillation 66 000 VPM, 70 Jours d'Autonomie, Capteur de Pression, Charge Sans Fil avec 2 Têtes Pro (Version Noir Transparent)

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