Xbox Game Pass dévoile sa ludothèque pour avril 2026, dont Hades II

Comme à son habitude tous les mois, le Xbox Game Pass continue d’alimenter sa bibliothèque de jeux avec une nouvelle salve de titres particulièrement attendus. Pour ce mois d’avril, Microsoft enrichit son catalogue avec des titres majeurs, incluant ceux annoncés lors du dernier Xbox Partner Preview. Quels sont donc les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en avril 2026 ? Quelles sont les grosses sorties à ne pas manquer ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le line-up du mois.

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Un mois d’avril 2026 particulièrement dense pour le Xbox Game Pass

Pour ce mois d’avril, les abonnés Game Pass auront une sélection particulièrement généreuse qui s’adresse autant aux amateurs de RPG qu’aux fans d’action ou de jeux de gestion. Dès les premiers jours d’avril, les abonnés peuvent découvrir plusieurs titres notables. Final Fantasy IV ouvre le bal, suivi de DayZ, apportant une expérience multijoueur orientée survie.

Dans un registre totalement différent, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered marque également son retour. Ce classique du RPG bénéficiera d’une remise à niveau technique, idéal autant pour les nostalgiques que les nouveaux joueurs. Les amateurs de création et de gestion ne sont pas non plus en reste avec Planet Coaster 2. De leur côté, des productions plus intimistes comme Tiny Bookshop viennent enrichir l’offre.

Mais c’est sans conteste Hades II qui attire tous les regards. La suite du hit indépendant acclamé s’invite directement dans le Game Pass, confirmant encore une fois la stratégie de Microsoft à sécuriser des titres majeurs dès leur lancement pour attirer plus d’abonnés.

Enfin, Call of Duty: Modern Warfare complètera la liste des hits majeurs pour le Game Pass du mois d’avril.

Des sorties day-one et des expériences originales

La mi-avril marque une accélération avec plusieurs sorties simultanées. Outre Hades II, les joueurs peuvent s’essayer à Replaced et The Thaumaturge, deux titres à la direction artistique séduisante. En fin de mois, Microsoft poursuit sur cette lancée avec un projet original disponible dès son lancement : Kiln.

Malheureusement, comme chaque mois, plusieurs jeux quittent le service. Avril ne fait pas exception avec le retrait de titres importants, comme Grand Theft Auto V. D’autres jeux quitteront la plateforme le même jour, dont Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery et Terra Invicta.

En résumé, voici toutes les sorties à ne pas manquer sur Game Pass pour ce mois d’avril :

7 avril

Final Fantasy IV — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

8 avril

DayZ — PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential et PC Game Pass

— PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential et PC Game Pass Endless Legend 2 — game preview sur PC sur Game Pass Premium

— game preview sur PC sur Game Pass Premium FBC: Firebreak — Cloud, Xbox Series X/S et PC sur Game Pass Premium (déjà disponible sur Game Pass Ultimate and PC Game Pass)

— Cloud, Xbox Series X/S et PC sur Game Pass Premium (déjà disponible sur Game Pass Ultimate and PC Game Pass) Warhammer Vermintide 2 — Cloud and Xbox Series X|S sur Game Pass Essential (déjà disponible sur Game Pass Ultimate et Game Pass Premium)

9 avril

Planet Coaster 2 — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

10 avril

Tiny Bookshop — Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

13 avril

Football Manager 26 — PC sur Game Pass Premium (déjà disponible pour les abonnés Game Pass Ultimate)

14 avril

Hades 2 — Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

— Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass Replaced — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass

— Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass The Thaumaturge — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium and PC Game Pass

16 avril

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (jeu déjà disponible sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

— Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (jeu déjà disponible sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass) EA Sports NHL 26 — Cloud et Xbox Series X|S sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass

17 avril

Call of Duty: Modern Warfare — Cloud, console et PC sur Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

21 avril

Little Rocket Lab — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (déjà disponible pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

— Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (déjà disponible pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Sopa: Tale of the Stolen Potato — Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (jeu déjà disponible sur Game Pass Ultimate and PC Game Pass)

— Cloud, Xbox Series X|S et PC sur Game Pass Premium (jeu déjà disponible sur Game Pass Ultimate and PC Game Pass) Vampire Crawlers — Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass

23 avril

Kiln — Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Alors, sur quel jeu allez-vous charbonner pour ce mois d’avril ? Dites-le nous dans les commentaires !