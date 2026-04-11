Défaillances d’entreprises 2026 : une hausse inquiétante à prévoir

En 2026, les défaillances d’entreprises vont continuer d’augmenter dans le monde. Selon une récente étude d’Atradius, le nombre d’entreprises en difficulté devrait croître de 3 %. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, touchant de nombreux secteurs et régions. Découvrons les causes et les perspectives de ce phénomène inquiétant pour l’économie mondiale.

Les principales causes de la hausse des défaillances en 2026

Cette hausse des défaillances d’entreprises a plusieurs origines. Tout d’abord, les entreprises doivent encore faire face aux dettes fiscales issues du Covid. Ensuite, la hausse du prix des matières premières alourdit lourdement les charges des sociétés. Enfin, les tensions géopolitiques, notamment la crise au Moyen-Orient, entraînent une flambée des prix de l’énergie.

Les dettes fiscales non résolues.

Des coûts d’énergie et de transport en forte hausse.

Des incertitudes commerciales toujours fortes sur plusieurs marchés.

Pour beaucoup d’entreprises, ces défis compliquent la gestion et la rentabilité.

Panorama régional des défaillances d’entreprises dans le monde

La situation diffère selon les régions. En Europe, la pression reste forte, surtout en Suisse, Italie et Portugal. Ces pays vont voir les plus fortes hausses de défaillances. A l’inverse, l’Irlande, le Danemark ou encore la Norvège pourraient connaître une diminution.

En Amérique du Nord, les États-Unis voient un bond de 8 % des défaillances, alors que le Canada reprend son souffle avec une baisse attendue. Dans la région Asie-Pacifique, les faillites devraient globalement diminuer, sauf en Australie où le retour à la normale sera plus lent.

Perspectives de reprise en 2027 pour les entreprises mondiales

Malgré cette année difficile, les perspectives pour 2027 sont plus optimistes. Atradius prévoit une baisse de 6 % des défaillances. Cette amélioration s’appuie sur la fin des tensions sur les marchés de l’énergie et une possible baisse de l’inflation. Les banques centrales pourraient également rendre le crédit plus accessible en abaissant les taux d’intérêt.

Réduction attendue de l’inflation. Stabilisation du prix de l’énergie. Meilleures conditions de financement pour les entreprises.

Dans l’ensemble, bien que la hausse des défaillances d’entreprises en 2026 inquiète, l’espoir d’une reprise existe dès 2027. Les entreprises doivent cependant rester vigilantes et bien gérer leurs risques pour traverser cette période mouvementée. Suivre l’évolution des marchés et prendre des mesures adaptées sera crucial pour leur survie.

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