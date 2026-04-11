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Aitech dévoile de puissants ordinateurs U-C860X pour la défense

il y a 8 minutesDernière mise à jour: 11 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Aitech lance les U-C860X, ordinateurs robustes boostés à l’IA pour la défense.

Aitech, spécialiste des systèmes informatiques embarqués robustes, révolutionne le secteur de la défense et de l’aéronautique. Grâce à ses nouveaux ordinateurs de mission U-C8600 et U-C8601, la société ouvre la voie à des performances jamais vues. Ces nouvelles références permettent d’exploiter la puissance de l’IA lors des missions critiques. Découvrez comment Aitech façonne les solutions embarquées du futur.

nouveaux ordinateurs U-C860X : une avancée pour la défense

Avec les U-C8600 et U-C8601, Aitech présente des ordinateurs monocartes conformes à la norme SOSA™. Ils sont conçus pour durer dans les environnements les plus extrêmes. Ces modèles allient fiabilité, robustesse et hautes performances. Grâce à eux, les opérateurs militaires profitent d’une puissance inégalée sur le terrain. Chaque milliseconde compte, et ces produits répondent à ce défi.

performances IA et traitement accéléré avec Intel Core Ultra

La série U-C860X mise sur les derniers processeurs Intel Core Ultra de 14e génération. Elle assure une puissance CPU améliorée de 2,5 fois et un GPU deux fois plus performant. Un point fort est la présence d’une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée à l’IA et à l’apprentissage machine. Cela permet d’accélérer la prise de décision en temps réel. La connectivité ultra-rapide (Ethernet 40 Gbps, PCIe Gen4) garantit des échanges de données efficaces et sécurisés.

des solutions répondant aux exigences des missions critiques

Aitech propose deux versions pour s’adapter à chaque besoin :

  • U-C8600 : optimisé pour les opérations nécessitant beaucoup d’E/S.
  • U-C8601 : idéal pour le calcul intensif et les tâches complexes.

Tous deux respectent des contraintes strictes en taille, poids, consommation et coût (SWaP-C). Ils offrent de grandes baies de mémoire et des fonctions de sécurité avancées. Leur architecture compacte facilite leur intégration dans de nombreux systèmes, du terrestre à l’avionique.

En conclusion, Aitech confirme sa position de leader dans les systèmes embarqués. Sa nouvelle gamme U-C860X booste les performances et la fiabilité des missions critiques grâce à une technologie de pointe. Ces solutions ouvrent la voie à une défense plus intelligente, rapide et sûre, tout en restant accessibles et innovantes. Les utilisateurs peuvent donc compter sur Aitech pour répondre aux défis de demain.

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il y a 8 minutesDernière mise à jour: 11 avril 2026
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