Avinox innove avec des vélos électriques plus puissants et fiables

Le marché du vélo électrique ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui, Avinox dévoile ses nouveaux moteurs Avinox M2S et M2. Cette sortie marque une nouvelle étape pour les amateurs de mobilité durable. En s’associant à plus de 60 grandes marques, Avinox veut transformer l’expérience du e-bike pour tous.

Les nouvelles motorisations Avinox M2S et M2 : innovation et puissance

Les Avinox M2S et M2 offrent un bond en avant en matière de technologie. Leur format reste compact et léger, avec un poids d’environ 2,6 kg, idéal pour une conduite fluide. Mais ce n’est pas tout.

Le moteur M2S fournit jusqu’à 1500 W de puissance et 150 Nm de couple.

fournit jusqu’à de puissance et de couple. Le modèle M2 atteint 1100 W .

atteint . Les émissions sonores sont réduites à moins de 45 dBA.

Grâce à sa conception, le bruit de pédale et les vibrations sont minimisés. De plus, un capteur de température innovant améliore la dissipation de la chaleur, garantissant ainsi une puissance stable sur de longues distances.

Des batteries performantes pour plus d’autonomie et de liberté

Avinox mise sur l’autonomie avec de nouvelles batteries intégrées et amovibles. La batterie FP700 affiche une capacité de 700 Wh et supporte la recharge rapide : seulement 1h16 de 0 à 80 %. Les modèles RS600 et RS800 sont idéaux pour les trajets quotidiens et les longues aventures. Elles se retirent rapidement pour une recharge facile à la maison ou au bureau.

RS600 : 600 Wh d’énergie et moins de 3 kg.

: 600 Wh d’énergie et moins de 3 kg. RS800 : 800 Wh, idéale pour prolonger les sorties.

Il est possible de monter une double batterie pour augmenter l’autonomie et éviter toute panne à mi-parcours.

Une connectivité avancée pour une expérience personnalisée

Les nouveaux écrans Avinox DP100-F et DPC100 changent la donne. Ils offrent une navigation claire, même en plein soleil ou sous la pluie. En outre, ils intègrent :

La navigation avec import d’itinéraires via l’application Avinox Ride. L’ajustement automatique de l’assistance en fonction de la fréquence cardiaque. La localisation du vélo grâce à l’écosystème Apple.

L’application Avinox Ride donne le contrôle total depuis le téléphone. Les cyclistes ajustent tous les réglages à leur goût et reçoivent en temps réel des alertes pour la sécurité et la gestion du vélo.

En conclusion, Avinox confirme sa position de leader dans le secteur du vélo électrique. Ses systèmes M2S, M2 et ses batteries innovantes rendent chaque trajet plus puissant, silencieux et sécurisé. Avec plus de 60 marques partenaires, l’aventure du e-bike prend une nouvelle dimension. Pour une mobilité durable et sur mesure, Avinox s’impose comme une valeur sûre.

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